https://ria.ru/20250531/pentagon-2020090026.html
Пентагон заключил контракт на утилизацию авианосца с ядерной установкой
Пентагон заключил контракт на утилизацию авианосца с ядерной установкой - РИА Новости, 31.05.2025
Пентагон заключил контракт на утилизацию авианосца с ядерной установкой
Пентагон в субботу объявил, что заключил контракт на 536 миллионов долларов на утилизацию первого в мире авианосца с ядерной силовой установкой USS Enterprise... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T02:07:00+03:00
2025-05-31T02:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Пентагон в субботу объявил, что заключил контракт на 536 миллионов долларов на утилизацию первого в мире авианосца с ядерной силовой установкой USS Enterprise (CVN-65). "Компании NorthStar Maritime Dismantlement Services LLC, Вернон, штат Вермонт, присужден контракт с твердой фиксированной ценой на сумму 536 749 731 долл. США на демонтаж, переработку и утилизацию бывшего Enterprise (CVN-65)", - следует из опубликованного Пентагоном реестра контрактов. Работы по утилизации продолжатся до ноября 2029 года, отмечает военное ведомство. При этом авианосец завершил службу еще в 2012 году, изначально ожидалось, что он будет утилизирован до 2015 года, но затем эти планы постоянно откладывались. Официально он был выведен из состава ВМС США только в 2017 году.
https://ria.ru/20250524/pentagon-2018793974.html
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в мире, сша, вермонт, министерство обороны сша
В мире, США, Вермонт, Министерство обороны США
Пентагон заключил контракт на утилизацию авианосца с ядерной установкой
Пентагон заключил контракт на $536 миллионов на утилизацию авианосца Enterprise
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Пентагон в субботу объявил, что заключил контракт на 536 миллионов долларов на утилизацию первого в мире авианосца с ядерной силовой установкой USS Enterprise (CVN-65).
"Компании NorthStar Maritime Dismantlement Services LLC, Вернон, штат Вермонт, присужден контракт с твердой фиксированной ценой на сумму 536 749 731 долл. США на демонтаж, переработку и утилизацию бывшего Enterprise (CVN-65)", - следует из опубликованного Пентагоном реестра контрактов.
Работы по утилизации продолжатся до ноября 2029 года, отмечает военное ведомство.
При этом авианосец завершил службу еще в 2012 году, изначально ожидалось, что он будет утилизирован до 2015 года, но затем эти планы постоянно откладывались. Официально он был выведен из состава ВМС США только в 2017 году.