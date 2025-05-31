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Средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин - РИА Новости, 31.05.2025
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02:50 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/pensiya-2020090633.html
Средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин
Средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин - РИА Новости, 31.05.2025
Средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин
Женщины в статусе пенсионеров в России получают пенсию выше, чем мужчины, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год, с которыми ознакомилось... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T02:50:00+03:00
2025-05-31T02:50:00+03:00
общество
россия
пенсия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Женщины в статусе пенсионеров в России получают пенсию выше, чем мужчины, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, средний размер назначенного пенсионного обеспечения женщин составляет 23 249.58 рублей в месяц, в то время как мужчин - 23 028.33 рублей в месяц. Общая средняя для РФ находится на уровне 23 175.17 рублей. Ранее из данных Социального фонда стало известно, что страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262. Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.
https://ria.ru/20250525/pensioner-2018929600.html
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общество, россия, пенсия
Общество, Россия, Пенсия
Средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин

СФР: средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Женщины в статусе пенсионеров в России получают пенсию выше, чем мужчины, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер назначенного пенсионного обеспечения женщин составляет 23 249.58 рублей в месяц, в то время как мужчин - 23 028.33 рублей в месяц. Общая средняя для РФ находится на уровне 23 175.17 рублей.
Ранее из данных Социального фонда стало известно, что страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262. Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.
Мужчина с полученной пенсией на почтамте - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Женщин-пенсионеров в России в два раза больше, чем мужчин
25 мая, 03:30
 
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