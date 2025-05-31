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Почему Александр Белявский не стал Остапом Бендером в фильме Гайдая?

Почему Александр Белявский не стал Остапом Бендером в фильме Гайдая? - РИА Новости, 31.05.2025

Почему Александр Белявский не стал Остапом Бендером в фильме Гайдая?

Александр Белявский, талантливый актер, действительно рассматривался на роль Остапа Бендера в фильме "12 стульев", но в итоге не получил ее. Причины этого... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T09:37:00+03:00

2025-05-31T09:37:00+03:00

2025-05-31T09:37:00+03:00

грузия

леонид гайдай

александр белявский

остап бендер

мосфильм

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Александр Белявский, талантливый актер, действительно рассматривался на роль Остапа Бендера в фильме "12 стульев", но в итоге не получил ее. Причины этого решения были связаны с несколькими факторами, включая внутренние "закулисные войны" и предпочтения режиссера Леонида Гайдая.Гайдай скучный?В начале 1970 годов Леонид Гайдай узнал, что права на экранизацию "12 стульев" получил его коллега и друг Георгий Данелия. Это известие расстроило Гайдая. Однако Данелия, узнав о его чувствах, охотно уступил право на съемку фильма Леониду.С самого начала работы над проектом возникли проблемы. В Госкино ознакомились со сценарием Гайдая и посчитали его... скучным. Чиновники заявили, что зритель не будет смеяться, сюжет затянут, а некоторые сцены лишние. Они настаивали на том, что в фильме нужно больше смеяться над людьми из старого мира, а не прославлять их. Такой был вердикт. Тем не менее, съемки все же были одобрены, и был выделен бюджет на реализацию проекта.Кто станет Остапом БендеромСледующей проблемой в процессе подготовки к фильму стал подбор актеров на главные роли Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова.На роль Воробьянинова изначально был согласован актер Ростислав Плятт. Однако эту роль много лет мечтал сыграть Сергей Филиппов. Плятт сразу уступил право сыграть роль другу, но Гайдай сначала не соглашался.Проблема заключалась в том, что у Филиппова в тот момент диагностировали опухоль мозга, и режиссер опасался, что актер не сможет доиграть и уйдет на больничный.Тем не менее, Сергей Филиппов сумел уговорить Леонида взять его на роль. Он успешно справился с задачей и, отработав на съемочной площадке, сразу отправился в больницу, где его удачно прооперировали.Также возникли вопросы по поводу исполнителя роли отца Федора — Михаила Пуговкина. У актера была очень набожная мать, и сам он был верующим человеком, даже не состоял в партии. Каждую роль Михаил согласовывал с мамой, и ожидание ответа по роли отца Федора затянулось на 2,5 недели. Ждали все: Гайдай, Пуговкин, чиновники Госкино и сотрудники "Мосфильма". В итоге ответ пришел.На роль Бендера пробовались более 200 актеров, среди которых были Валентин Гафт, Алексей Баталов, Андрей Миронов, Никита Михалков и Михаил Козаков. Первоначально Леонид Гайдай утвердил Владимира Высоцкого, но актер не явился на съемки в первый же день. Он был в запое. После этого режиссер заявил, что больше никогда не будет работать с Высоцким и сдержал свое слово.Слишком доброе лицоЗатем на главную роль утвердили Александра Белявского. Однако после нескольких съемочных дней Гайдай понял, что у актера слишком доброе лицо, он много улыбается. От услуг актера решили отказатьсяВо-первых, Белявский уже имел определенную популярность и был известен за свои роли в театре и кино. Однако Гайдай искал исполнителя, который смог бы привнести в образ Бендера уникальную харизму и неповторимый стиль. В результате, несмотря на талант Белявского, режиссер в конечном итоге остановил свой выбор другом актере, который, как показало время, идеально подошел для этой роли.Во-вторых, в процессе кастинга существовали определенные "закулисные" интриги. Гайдай пробовал множество актеров, и конкуренция была высокой. Некоторые из них, включая Валентина Гафта и Евгения Евстигнеева, также не смогли завоевать сердце режиссера. Это создавало напряженную атмосферу среди актеров, которые боролись за внимание и одобрение Гайдая.Неизвестный актер лучше всех подошел на роль ОстапаСъемки фильма задерживались, и возникла необходимость срочно искать актера на роль Остапа Бендера. Кто-то из рабочей группы подсказал Леониду, что в одном провинциальном театре Бендера прекрасно исполняет Арчил Гомиашвили. Чиновники были против. Актер был неизвестен, тем более из Грузии. Однако режиссер парировал, что у Остапа отец — турецкий подданный, значит, мать могла быть грузинкой.Гомиашвили утвердили на главную роль, но осталась еще одна проблема. У актера был акцент. В связи с этим было принято решение, что его озвучит актер Юрий Саранцев. Арчил очень обиделся и воспринял этот шаг как неуважение к себе.Помириться удалось лишь через несколько лет, когда свои "12 стульев" снял Марк Захаров. Гайдай очень плохо относился к этой экранизации, называя ее "уголовным преступлением". Тогда режиссер позвонил Гомиашвили и признал, что тот сыграл великолепно. Именно в этот момент они помирились и простили друг друга.В конечном итоге, выбор Гомиашвили стал знаковыми. Белявский же продолжал развивать свою карьеру и оставил свой след в других значимых ролях. Тем временем, несостоявшийся Бендер стал для актера болезненной темой. Хотя позже он сыграл культового Фокса в "Место встречи изменить нельзя", сам Белявский жаловался, что роль бандита "заперла" его в амплуа отрицательных персонажей.История с Белявским — пример того, как случайности и субъективное видение режиссера меняют судьбы ролей. Гайдай искал "того самого" Бендера через интуицию, а Белявский, несмотря на талант, стал заложником этих поисков.

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, леонид гайдай, александр белявский, остап бендер, мосфильм