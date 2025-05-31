https://ria.ru/20250531/ostanki-2020181603.html

Среди жертв Волынской резни нашли останки десяти детей

Среди жертв Волынской резни нашли останки десяти детей - РИА Новости, 31.05.2025

Среди жертв Волынской резни нашли останки десяти детей

Украинско-польская экспедиция обнаружила останки десяти детей в братской могиле жертв Волынской резни у бывшего села Пужники в Тернопольской области Украины,... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T20:26:00+03:00

2025-05-31T20:26:00+03:00

2025-05-31T20:26:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украинско-польская экспедиция обнаружила останки десяти детей в братской могиле жертв Волынской резни у бывшего села Пужники в Тернопольской области Украины, сообщила руководитель украинской команды, археолог ООО "Специализированное учреждение "Волынские древности" Алина Харламова. Эксгумация останков жертв Волынской трагедии проводилась в период с конца апреля по начало мая, уточнила она. Министерство культуры и национального наследия Польши 6 мая сообщало, что на месте бывшей деревни Пужники во время эксгумации были обнаружены останки по меньшей мере 42 человек. "В процессе эксгумации мы нашли братскую могилу, где лежали останки 42 человек. Среди них примерно 10 детей. Причем трое из этих детей вообще маленькие, в возрасте до трех лет. Среди взрослых примерно половина женщин и половина мужчин", – приводит слова Харламовой агентство РБК-Украина.Археолог отметила, что у польской стороны имелись списки людей, возможно, захороненных в этой братской могиле, и выразила надежду, что после генетической экспертизы удастся установить имена погибших. По словам Харламовой, останки жертв не будут перевозить в Польшу, а перезахоронят прямо в Пужниках, поскольку погибшие проживали в той местности всю жизнь. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Преступление в Пужниках было совершено в ночь с 12 на 13 февраля 1945 года сотней УПА* Петра Чамчука "Быстрого". Украинские националисты убили, по разным данным, от 50 до 120 поляков. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация

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https://ria.ru/20250113/reznya-1993438654.html

https://ria.ru/20250424/polsha-2013155191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, украинская повстанческая армия