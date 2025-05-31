https://ria.ru/20250531/onkolog-2020092460.html

Онколог назвал вейпы ловушкой для новых потенциальных онкопациентов

Онколог назвал вейпы ловушкой для новых потенциальных онкопациентов - РИА Новости, 31.05.2025

Онколог назвал вейпы ловушкой для новых потенциальных онкопациентов

Вейпинг является не безопасной альтернативой сигаретам, а ловушкой для новой волны потенциальных онкопациентов, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T03:50:00+03:00

2025-05-31T03:50:00+03:00

2025-05-31T03:50:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вейпинг является не безопасной альтернативой сигаретам, а ловушкой для новой волны потенциальных онкопациентов, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. Специалист отметил, что курение является одной из главных, причем устранимых причин возникновения рака. Это не просто вредная привычка, а системная угроза здоровью. Факт, что среди курящих сегодня есть молодежь, потребляющая помимо сигарет электронные системы нагревания табака, многоразовые и одноразовые вейпы, тревожит, добавил онколог. "Предполагать, что от электронных сигарет меньше вреда - большая ошибка. Электронные сигареты не только не решают проблему, но создают новую. Пар, вдыхаемый из электронных устройств, содержит тяжелые металлы и побочные продукты неполного сгорания, включая канцерогенные соединения. Таким образом, вейпинг - это не альтернатива, а ловушка, в которую попадает новая волна потенциальных онкопациентов", - рассказал Каприн. Он уточнил, что табак провоцирует развитие по меньшей мере 20 форм злокачественных образований, среди которых рак легких, полости рта, пищевода, желудка, печени, почек, мочевого пузыря, молочной железы и шейки матки. "По сути, токсины, поступающие в кровь с табачным дымом, становятся ядом для всего организма. В результате - до 30% всех онкологических заболеваний связаны с курением", - отметил онколог. Ежегодно курение убивает более 8 миллионов человек по всему миру, сообщил врач, ссылаясь на данные ВОЗ. По его словам, только рак легкого у курильщиков встречается в десять раз чаще, чем у некурящих. "Добавим к этому рак гортани, ротовой полости, пищевода, мочевого пузыря и становится очевидно: "безопасной дозы" просто не существует. Чем дольше человек курит - тем выше риск", - рассказал Каприн. По словам врача, организм начинает восстанавливаться сразу после отказа от курения, но полного восстановления, особенно при многолетнем стаже, ожидать не стоит. "Поэтому самая эффективная стратегия - профилактика, а не лечение последствий. Мой главный профессиональный и человеческий совет - не ждите симптомов, откажитесь от сигарет сегодня", - добавил специалист.

https://ria.ru/20250319/veyp-2006085351.html

https://ria.ru/20250217/veypy-1999850926.html

https://ria.ru/20250219/onischenko-2000276668.html

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общество, россия, андрей каприн, воз