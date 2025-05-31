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Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.05.2025
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T00:10:00+03:00
2025-05-31T00:10:00+03:00
2025-05-31T00:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженные атаки - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении. Одна вооруженная атака - на енакиевском направлении. Всего выпущено 23 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По данным управления, сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали. За предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
https://ria.ru/20250530/bojtsy-2020082075.html
украина
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса