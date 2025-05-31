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Операторы FPV-дронов уничтожили группу ВСУ в Новоукраинке
Операторы FPV-дронов уничтожили группу ВСУ в Новоукраинке - РИА Новости, 31.05.2025
Операторы FPV-дронов уничтожили группу ВСУ в Новоукраинке
Группа ВСУ до пяти человек уничтожена в Новоукраинке (ДНР) операторами FPV-дронов, сообщил РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T16:53:00+03:00
2025-05-31T16:53:00+03:00
2025-05-31T16:53:00+03:00
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Группа ВСУ до пяти человек уничтожена в Новоукраинке (ДНР) операторами FPV-дронов, сообщил РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-ой гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха". "В ходе ночной разведки было обнаружено перемещение противника, до 5 человек, в населенном пункте Новоукраинка. В доме засели, с дома никуда не уходили", - сказал РИА Новости боец. По его словам, украинские солдаты могли попытаться найти укрытие в подвале. "Конечно, по утру, уже по-светлому, было принято решение этот дом уничтожить. Соответственно, что было сделано с помощью наших FPV", - уточнил "Тоха".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Операторы FPV-дронов уничтожили группу ВСУ в Новоукраинке
В Новоукраинке в ДНР операторы FPV-дронов уничтожили группу ВСУ из пяти человек