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Операторы FPV-дронов уничтожили группу ВСУ в Новоукраинке - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:53 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/novoukrainka-2020152953.html
Операторы FPV-дронов уничтожили группу ВСУ в Новоукраинке
Операторы FPV-дронов уничтожили группу ВСУ в Новоукраинке - РИА Новости, 31.05.2025
Операторы FPV-дронов уничтожили группу ВСУ в Новоукраинке
Группа ВСУ до пяти человек уничтожена в Новоукраинке (ДНР) операторами FPV-дронов, сообщил РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T16:53:00+03:00
2025-05-31T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Группа ВСУ до пяти человек уничтожена в Новоукраинке (ДНР) операторами FPV-дронов, сообщил РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-ой гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха". "В ходе ночной разведки было обнаружено перемещение противника, до 5 человек, в населенном пункте Новоукраинка. В доме засели, с дома никуда не уходили", - сказал РИА Новости боец. По его словам, украинские солдаты могли попытаться найти укрытие в подвале. "Конечно, по утру, уже по-светлому, было принято решение этот дом уничтожить. Соответственно, что было сделано с помощью наших FPV", - уточнил "Тоха".
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Операторы FPV-дронов уничтожили группу ВСУ в Новоукраинке

В Новоукраинке в ДНР операторы FPV-дронов уничтожили группу ВСУ из пяти человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Группа ВСУ до пяти человек уничтожена в Новоукраинке (ДНР) операторами FPV-дронов, сообщил РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-ой гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха".
«
"В ходе ночной разведки было обнаружено перемещение противника, до 5 человек, в населенном пункте Новоукраинка. В доме засели, с дома никуда не уходили", - сказал РИА Новости боец.
По его словам, украинские солдаты могли попытаться найти укрытие в подвале.
"Конечно, по утру, уже по-светлому, было принято решение этот дом уничтожить. Соответственно, что было сделано с помощью наших FPV", - уточнил "Тоха".
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22 июня 2022, 17:18
 
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