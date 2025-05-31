https://ria.ru/20250531/novosibirsk-2020149600.html
В Новосибирске отметили 58-ю годовщину высшего командного училища
В Новосибирске отметили 58-ю годовщину высшего командного училища - РИА Новости, 31.05.2025
В Новосибирске отметили 58-ю годовщину высшего командного училища
Выпускник Новосибирского высшего военного командного училища Даниил Беспалов получил орден Мужества, награду ему вручил губернатор Новосибирской области Андрей... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T16:26:00+03:00
2025-05-31T16:26:00+03:00
2025-05-31T16:26:00+03:00
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новосибирская область
андрей травников
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выпускник Новосибирского высшего военного командного училища Даниил Беспалов получил орден Мужества, награду ему вручил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на торжественном праздновании 58-й годовщины со дня образования училища, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе митинга на плацу НВВКУ губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил орден Мужества выпускнику 2023 года лейтенанту Даниилу Беспалову", - говорится в сообщении. Кроме того, отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу были вручены грамоты и памятные подарки. После этого прошел торжественный марш личного состава училища и выпускников. Торжественное мероприятие началось с построения курсантов, профессорско-преподавательского состава и выпускников около мемориала "Выпускникам училища – Героям Отечества". Там командование училища и почетные гости возложили корзины и цветы к мемориалу, а также минутой молчания почтили память тех, кто героически погиб, защищая Родину. Кроме того, для гостей мероприятия была организована выставка современных образцов вооружения, беспилотных летательных аппаратов и водолазного снаряжения. Также выпускников поздравил Новосибирский авиационный завод имени Чкалова - летчик сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 выполнил различные элементы высшего пилотажа. Новосибирское высшее командное училище ордена Жукова было основано 1 июня 1967 года. За 58 лет существования училища 71 выпускник удостоены высокого звания Героев Советского Союза и России, рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20250512/pobeda-2016410666.html
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россия
новосибирская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новосибирская область, андрей травников, су-34, новосибирск
Россия, Новосибирская область, Андрей Травников, Су-34, Новосибирск
В Новосибирске отметили 58-ю годовщину высшего командного училища
МО: в Новосибирске прошло празднование 58-й годовщины высшего командного училища
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выпускник Новосибирского высшего военного командного училища Даниил Беспалов получил орден Мужества, награду ему вручил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на торжественном праздновании 58-й годовщины со дня образования училища, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В ходе митинга на плацу НВВКУ губернатор Новосибирской области Андрей Травников
вручил орден Мужества выпускнику 2023 года лейтенанту Даниилу Беспалову", - говорится в сообщении.
Кроме того, отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу были вручены грамоты и памятные подарки. После этого прошел торжественный марш личного состава училища и выпускников.
Торжественное мероприятие началось с построения курсантов, профессорско-преподавательского состава и выпускников около мемориала "Выпускникам училища – Героям Отечества". Там командование училища и почетные гости возложили корзины и цветы к мемориалу, а также минутой молчания почтили память тех, кто героически погиб, защищая Родину.
Кроме того, для гостей мероприятия была организована выставка современных образцов вооружения, беспилотных летательных аппаратов и водолазного снаряжения.
Также выпускников поздравил Новосибирский авиационный завод имени Чкалова - летчик сверхзвукового истребителя-бомбардировщика
Су-34 выполнил различные элементы высшего пилотажа.
Новосибирское высшее командное училище ордена Жукова было основано 1 июня 1967 года. За 58 лет существования училища 71 выпускник удостоены высокого звания Героев Советского Союза и России
, рассказали в МО РФ.