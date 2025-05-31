https://ria.ru/20250531/novosibirsk-2020149600.html

В Новосибирске отметили 58-ю годовщину высшего командного училища

В Новосибирске отметили 58-ю годовщину высшего командного училища - РИА Новости, 31.05.2025

В Новосибирске отметили 58-ю годовщину высшего командного училища

Выпускник Новосибирского высшего военного командного училища Даниил Беспалов получил орден Мужества, награду ему вручил губернатор Новосибирской области Андрей... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T16:26:00+03:00

2025-05-31T16:26:00+03:00

2025-05-31T16:26:00+03:00

россия

новосибирская область

андрей травников

су-34

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выпускник Новосибирского высшего военного командного училища Даниил Беспалов получил орден Мужества, награду ему вручил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на торжественном праздновании 58-й годовщины со дня образования училища, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе митинга на плацу НВВКУ губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил орден Мужества выпускнику 2023 года лейтенанту Даниилу Беспалову", - говорится в сообщении. Кроме того, отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу были вручены грамоты и памятные подарки. После этого прошел торжественный марш личного состава училища и выпускников. Торжественное мероприятие началось с построения курсантов, профессорско-преподавательского состава и выпускников около мемориала "Выпускникам училища – Героям Отечества". Там командование училища и почетные гости возложили корзины и цветы к мемориалу, а также минутой молчания почтили память тех, кто героически погиб, защищая Родину. Кроме того, для гостей мероприятия была организована выставка современных образцов вооружения, беспилотных летательных аппаратов и водолазного снаряжения. Также выпускников поздравил Новосибирский авиационный завод имени Чкалова - летчик сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 выполнил различные элементы высшего пилотажа. Новосибирское высшее командное училище ордена Жукова было основано 1 июня 1967 года. За 58 лет существования училища 71 выпускник удостоены высокого звания Героев Советского Союза и России, рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20250512/pobeda-2016410666.html

https://ria.ru/20240923/trofey-1974159356.html

россия

новосибирская область

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, новосибирская область, андрей травников, су-34, новосибирск