https://ria.ru/20250531/novopol-2020123338.html

Военные водрузили российские флаги в Новополе

Военные водрузили российские флаги в Новополе - РИА Новости, 31.05.2025

Военные водрузили российские флаги в Новополе

Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" подавили очаги сопротивления, зачистили 140 зданий и установили полный контроль над населенным пунктом... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:55:00+03:00

2025-05-31T12:55:00+03:00

2025-05-31T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" подавили очаги сопротивления, зачистили 140 зданий и установили полный контроль над населенным пунктом Новополь в ДНР, водрузив российские флаги, сообщает Минобороны РФ. Ранее военное ведомство сообщило об освобождении Новополя и опубликовало кадры боевых действий в населенном пункте и поднятия флага РФ. "После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку 140 строений и установили полный контроль над населенным пунктом, водрузив российские флаги", - говорится в сообщении. Отмечается, что противник упорно оборонялся по рубежу Зеленое Поле – Новополь, но в результате ожесточенных боев гвардейцы 5-й армии установили контроль над обоими населёнными пунктами. "Штурмовые подразделения группировки прорвали оборону противника при активной поддержке авиации, артиллерии и расчетов беспилотных систем и вошли в населенный пункт", - добавили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20250531/volodagi-2020117468.html

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Освобождение Новополья в ДНР Освобождение Новополья в ДНР 2025-05-31T12:55 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика