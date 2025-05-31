https://ria.ru/20250531/novopol-2020123338.html
Военные водрузили российские флаги в Новополе
Военные водрузили российские флаги в Новополе - РИА Новости, 31.05.2025
Военные водрузили российские флаги в Новополе
Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" подавили очаги сопротивления, зачистили 140 зданий и установили полный контроль над населенным пунктом... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:55:00+03:00
2025-05-31T12:55:00+03:00
2025-05-31T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" подавили очаги сопротивления, зачистили 140 зданий и установили полный контроль над населенным пунктом Новополь в ДНР, водрузив российские флаги, сообщает Минобороны РФ. Ранее военное ведомство сообщило об освобождении Новополя и опубликовало кадры боевых действий в населенном пункте и поднятия флага РФ. "После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку 140 строений и установили полный контроль над населенным пунктом, водрузив российские флаги", - говорится в сообщении. Отмечается, что противник упорно оборонялся по рубежу Зеленое Поле – Новополь, но в результате ожесточенных боев гвардейцы 5-й армии установили контроль над обоими населёнными пунктами. "Штурмовые подразделения группировки прорвали оборону противника при активной поддержке авиации, артиллерии и расчетов беспилотных систем и вошли в населенный пункт", - добавили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20250531/volodagi-2020117468.html
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Освобождение Новополья в ДНР
Освобождение Новополья в ДНР
2025-05-31T12:55
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РИА Новости
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
Военные водрузили российские флаги в Новополе
Военные водрузили российские флаги в Новополе, зачистив 140 строений
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" подавили очаги сопротивления, зачистили 140 зданий и установили полный контроль над населенным пунктом Новополь в ДНР, водрузив российские флаги, сообщает Минобороны РФ.
Ранее военное ведомство сообщило об освобождении Новополя и опубликовало кадры боевых действий в населенном пункте и поднятия флага РФ.
"После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку 140 строений и установили полный контроль над населенным пунктом, водрузив российские флаги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник упорно оборонялся по рубежу Зеленое Поле – Новополь, но в результате ожесточенных боев гвардейцы 5-й армии установили контроль над обоими населёнными пунктами.
"Штурмовые подразделения группировки прорвали оборону противника при активной поддержке авиации, артиллерии и расчетов беспилотных систем и вошли в населенный пункт", - добавили в военном ведомстве.