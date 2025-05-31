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ВС России освободили населенный пункт Новополь - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 31.05.2025 (обновлено: 21:13 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/novopol-2020117365.html
ВС России освободили населенный пункт Новополь
ВС России освободили населенный пункт Новополь - РИА Новости, 31.05.2025
ВС России освободили населенный пункт Новополь
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новополь в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:09:00+03:00
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специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новополь в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Киев потерял до 185 военнослужащих.В четверг ведомство сообщило об освобождении населенных пунктов Шевченко Первое и Гнатовка в ДНР. Как отметил на прошлой неделе глава региона Денис Пушилин, подразделения российских войск продвинулись на Великоновоселковском, Константиновском и Красноармейском направлениях.
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020177180.html
донецкая народная республика
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Варвара Скокшина
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили населенный пункт Новополь

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новополь в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новополь в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Новополь в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Новополь в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Новополь в ДНР
Киев потерял до 185 военнослужащих.
В четверг ведомство сообщило об освобождении населенных пунктов Шевченко Первое и Гнатовка в ДНР.
Как отметил на прошлой неделе глава региона Денис Пушилин, подразделения российских войск продвинулись на Великоновоселковском, Константиновском и Красноармейском направлениях.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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