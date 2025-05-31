https://ria.ru/20250531/novopol-2020117365.html
ВС России освободили населенный пункт Новополь
ВС России освободили населенный пункт Новополь - РИА Новости, 31.05.2025
ВС России освободили населенный пункт Новополь
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новополь в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:09:00+03:00
2025-05-31T12:09:00+03:00
2025-05-31T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новополь в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Киев потерял до 185 военнослужащих.В четверг ведомство сообщило об освобождении населенных пунктов Шевченко Первое и Гнатовка в ДНР. Как отметил на прошлой неделе глава региона Денис Пушилин, подразделения российских войск продвинулись на Великоновоселковском, Константиновском и Красноармейском направлениях.
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020177180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили населенный пункт Новополь
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новополь в ДНР