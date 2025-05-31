https://ria.ru/20250531/novopol-2020117365.html

ВС России освободили населенный пункт Новополь

ВС России освободили населенный пункт Новополь - РИА Новости, 31.05.2025

ВС России освободили населенный пункт Новополь

Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новополь в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:09:00+03:00

2025-05-31T12:09:00+03:00

2025-05-31T21:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_0:96:3074:1825_1920x0_80_0_0_31a88183b6aa0585ffe16c71afe91c11.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новополь в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Киев потерял до 185 военнослужащих.В четверг ведомство сообщило об освобождении населенных пунктов Шевченко Первое и Гнатовка в ДНР. Как отметил на прошлой неделе глава региона Денис Пушилин, подразделения российских войск продвинулись на Великоновоселковском, Константиновском и Красноармейском направлениях.

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020177180.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф