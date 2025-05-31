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Офицер связи "Днепра" рассказал какие средства НАТО поставляет Киеву
Офицер связи "Днепра" рассказал какие средства НАТО поставляет Киеву - РИА Новости, 31.05.2025
Офицер связи "Днепра" рассказал какие средства НАТО поставляет Киеву
Страны-члены НАТО поставляют Киеву для военных нужд опытные образцы комплектов связи беспроводного широкополосного доступа (БШПД), лишенные идентификаторов,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:32:00+03:00
2025-05-31T13:32:00+03:00
2025-05-31T13:32:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. Страны-члены НАТО поставляют Киеву для военных нужд опытные образцы комплектов связи беспроводного широкополосного доступа (БШПД), лишенные идентификаторов, сообщил РИА Новости офицер связи группировки "Днепр". "В основном сейчас использует противник Starlink - системы спутниковой связи, радиостанции типа Harris, системы также БШПД (беспроводной широкополосный доступ - ред.) используют они. Но они в основном без идентификации. То есть какие-то комплекты, может быть, опытных образцов поставляются противнику нашему", - сказал РИА Новости связист группировки "Днепр". Военный отметил, что украинская армия полностью перешла на средства связи стран-членов НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Офицер связи "Днепра" рассказал какие средства НАТО поставляет Киеву
Офицер связи группировки "Днепр": НАТО поставляет Украине опытные образцы БШПД