https://ria.ru/20250531/nato-2020127895.html

Офицер связи "Днепра" рассказал какие средства НАТО поставляет Киеву

Офицер связи "Днепра" рассказал какие средства НАТО поставляет Киеву - РИА Новости, 31.05.2025

Офицер связи "Днепра" рассказал какие средства НАТО поставляет Киеву

Страны-члены НАТО поставляют Киеву для военных нужд опытные образцы комплектов связи беспроводного широкополосного доступа (БШПД), лишенные идентификаторов,... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:32:00+03:00

2025-05-31T13:32:00+03:00

2025-05-31T13:32:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. Страны-члены НАТО поставляют Киеву для военных нужд опытные образцы комплектов связи беспроводного широкополосного доступа (БШПД), лишенные идентификаторов, сообщил РИА Новости офицер связи группировки "Днепр". "В основном сейчас использует противник Starlink - системы спутниковой связи, радиостанции типа Harris, системы также БШПД (беспроводной широкополосный доступ - ред.) используют они. Но они в основном без идентификации. То есть какие-то комплекты, может быть, опытных образцов поставляются противнику нашему", - сказал РИА Новости связист группировки "Днепр". Военный отметил, что украинская армия полностью перешла на средства связи стран-членов НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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технологии, россия, украина, киев, сергей лавров, нато, в мире