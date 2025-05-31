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В Москве 103 ученика стали лауреатами грантов в сфере культуры и искусства
В Москве 103 ученика стали лауреатами грантов в сфере культуры и искусства - РИА Новости, 31.05.2025
В Москве 103 ученика стали лауреатами грантов в сфере культуры и искусства
Лауреатами грантов в сфере культуры и искусства стали 103 ученика из столичных творческих школ и колледжей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T21:48:00+03:00
2025-05-31T21:48:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лауреатами грантов в сфере культуры и искусства стали 103 ученика из столичных творческих школ и колледжей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Юные таланты - гордость столицы: определены лауреаты грантов в сфере культуры и искусства. Это 103 ученика творческих школ и колледжей. Гран-при получил 18-летний Казаков Михаил из столичного колледжа "Академия джаза", - написал мэр в своем Telegram-канале. Собянин отметил, что в 2024 году грантовый фонд был увеличен в три раза - до 12,3 миллиона рублей. В 2025 году был расширен круг соискателей: теперь в конкурсе могут участвовать учащиеся федеральных и частных учебных заведений Москвы, имеющих лицензию на предоставление творческого образования. Мэр также добавил, что всего в 2025 году было принято около 2,5 тысячи заявок на 34 номинации в области музыкального, художественного, хореографического и театрального искусства.
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москва, сергей собянин, общество
Москва, Сергей Собянин, Общество
В Москве 103 ученика стали лауреатами грантов в сфере культуры и искусства
Собянин: лауреатами грантов в сфере культуры и искусства стали 103 ученика