https://ria.ru/20250531/moskva-2020189557.html

В Москве 103 ученика стали лауреатами грантов в сфере культуры и искусства

В Москве 103 ученика стали лауреатами грантов в сфере культуры и искусства - РИА Новости, 31.05.2025

В Москве 103 ученика стали лауреатами грантов в сфере культуры и искусства

Лауреатами грантов в сфере культуры и искусства стали 103 ученика из столичных творческих школ и колледжей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T21:48:00+03:00

2025-05-31T21:48:00+03:00

2025-05-31T21:48:00+03:00

москва

сергей собянин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40858/87/408588779_0:81:2287:1367_1920x0_80_0_0_559c0a3ec95ced3270e0900736c253b4.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лауреатами грантов в сфере культуры и искусства стали 103 ученика из столичных творческих школ и колледжей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Юные таланты - гордость столицы: определены лауреаты грантов в сфере культуры и искусства. Это 103 ученика творческих школ и колледжей. Гран-при получил 18-летний Казаков Михаил из столичного колледжа "Академия джаза", - написал мэр в своем Telegram-канале. Собянин отметил, что в 2024 году грантовый фонд был увеличен в три раза - до 12,3 миллиона рублей. В 2025 году был расширен круг соискателей: теперь в конкурсе могут участвовать учащиеся федеральных и частных учебных заведений Москвы, имеющих лицензию на предоставление творческого образования. Мэр также добавил, что всего в 2025 году было принято около 2,5 тысячи заявок на 34 номинации в области музыкального, художественного, хореографического и театрального искусства.

https://ria.ru/20250519/chernyshenko-2017755001.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, общество