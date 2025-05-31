https://ria.ru/20250531/moskva-2020181242.html

На набережной Северного речного вокзала в Москве открылась пляжная зона

На набережной Северного речного вокзала в Москве открылась пляжная зона - РИА Новости, 31.05.2025

На набережной Северного речного вокзала в Москве открылась пляжная зона

Пляжная зона с четырьмя бассейнами открылась на набережной Северного речного вокзала в Москве, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T20:23:00+03:00

2025-05-31T20:23:00+03:00

2025-05-31T20:23:00+03:00

москва

максим ликсутов

северный речной вокзал

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600739878_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_626a064b217321de927d5abdcda4292d.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пляжная зона с четырьмя бассейнами открылась на набережной Северного речного вокзала в Москве, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "На Северном речном вокзале заработала пляжная зона с бассейнами для отдыха взрослых и детей. Для посетителей подготовили четыре бассейна с подогревом и круглосуточной системой очистки воды, шезлонги, гамаки, пляжные бунгало и зонты, ресторан и летнюю кухню, удобные раздевалки, душевые и камеры хранения", - рассказал агентству Ликсутов. Заместитель мэра отметил, что здесь одновременно могут с комфортом отдыхать около 1000 человек. Особое внимание уделяется безопасности: в зоне отдыха расположен медицинский пункт, дежурят профессиональные спасатели, подчеркнул Ликсутов. "Каждый день с 9.00 до 21.00 для посетителей доступны два взрослых и два детских бассейна. Их площадь - от 375 до 45 квадратных метров. Для отдыха на территории расположено более 400 шезлонгов и пляжных кроватей, которые подойдут для отдыха одного-двух человек и больших компаний. Также созданы все условия для маломобильных посетителей", - добавил заместитель мэра столицы.

https://ria.ru/20250526/pogoda-2019042291.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, максим ликсутов , северный речной вокзал, общество