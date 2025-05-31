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Умерла актриса Московского Губернского театра Татьяна Рудова

Умерла актриса Московского Губернского театра Татьяна Рудова - РИА Новости, 31.05.2025

Умерла актриса Московского Губернского театра Татьяна Рудова

Актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова умерла на 85-м году жизни в пятницу, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T16:26:00+03:00

2025-05-31T16:26:00+03:00

2025-05-31T16:26:00+03:00

россия

московский губернский театр

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова умерла на 85-м году жизни в пятницу, сообщили в пресс-службе театра. "В нашей театральной семье большая потеря - вчера на 85-м году ушла из жизни наша коллега, актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра. В пресс-службе напомнили, что актриса отдала сцене более 60 лет. С 1970 года служила в Московском областном драматическом театре им. А.Н. Островского, затем в Московском областном драматическом Камерном театре. С возникновением Московского Губернского театра вошла в его труппу, где служила до последнего дня, играя в трёх постановках театра. В свои 84 года Татьяна Рудова выходила на сцену Московского Губернского театра в ролях Степаниды Трофимовны (А. Островский "Семейная картина"), Яичницы (А. Ларионов "Женитьба. Почти по Гоголю"), гадалки (А. Островский "На всякого мудреца довольно простоты"). "Ее всегда отличали профессионализм, преданность и любовь к театру, искренняя забота о коллегах", - подчеркнули в театре. Рудова с 1980 года работала уполномоченной от Союза Театральных деятелей России. Театр выразил искренние соболезнования родным и близким. Прощание с актрисой состоится 3 июня на Большой сцене Московского Губернского театра. О времени сообщим дополнительно, добавили в театре. Рудова родилась в 1941 году. В 1964 году она окончила Московское театральное училище им. М.С. Щепкина. Она сыграла десятки ролей в произведениях отечественного и мирового репертуара, среди которых Марья Антоновна в "Ревизоре" Гоголя, Лидия Чебоксарова в "Бешеных деньгах" Островского, Кабаниха в "Грозе" Островского, Фёкла Ивановна в "Женитьбе" Гоголя и многие другие.

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россия, московский губернский театр, происшествия