Урбанист: программа "Московские кварталы" гармонизирует развитие города
Урбанист Михайленко: "Московские кварталы" позволят гармонично развивать столицу
Евгений Михайленко. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новая градостроительная программа "Московские кварталы" позволит гармонично развивать территории столичных районов, рассказал РИА Новости декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
Ранее министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил о запуске новой градостроительной программы "Московские кварталы". В ее рамках новостройки будут возводиться для свободной продажи одновременно с созданием городской инфраструктуры. При этом городской застройщик будет полностью контролировать все этапы строительного цикла вплоть до заселения.
Михайленко указал, что в отличие от частных девелоперов, городской застройщик сосредоточен не столько на получении прибыли, сколько на качестве городской среды.
"Такой подход позволит уделять больше внимания тому, как проект будет вписан в уже существующий ландшафт столицы, как он будет обеспечен транспортом, социальными и культурными объектами. Все это приведет к более гармоничному и комплексному развитию городских территорий", - уверен он.
Эксперт также считает, что в текущих непростых экономических условиях городской застройщик становится наиболее надежным участником рынка недвижимости, поскольку у него больше ресурсов и возможностей для успешного преодоления трудностей.
По словам Михайленко, новая градостроительная программа не принесет негативных последствий для московского рынка недвижимости, так как застройщики могут найти работу уже в качестве подрядчиков.
Ранее министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил о запуске новой градостроительной программы "Московские кварталы". В ее рамках новостройки будут возводиться для свободной продажи одновременно с созданием городской инфраструктуры. При этом городской застройщик будет полностью контролировать все этапы строительного цикла вплоть до заселения.
Михайленко указал, что в отличие от частных девелоперов, городской застройщик сосредоточен не столько на получении прибыли, сколько на качестве городской среды.
"Такой подход позволит уделять больше внимания тому, как проект будет вписан в уже существующий ландшафт столицы, как он будет обеспечен транспортом, социальными и культурными объектами. Все это приведет к более гармоничному и комплексному развитию городских территорий", - уверен он.
Эксперт также считает, что в текущих непростых экономических условиях городской застройщик становится наиболее надежным участником рынка недвижимости, поскольку у него больше ресурсов и возможностей для успешного преодоления трудностей.
По словам Михайленко, новая градостроительная программа не принесет негативных последствий для московского рынка недвижимости, так как застройщики могут найти работу уже в качестве подрядчиков.