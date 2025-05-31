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Урбанист: программа "Московские кварталы" гармонизирует развитие города - РИА Новости, 31.05.2025
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12:00 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/moskva-2020085615.html
Урбанист: программа "Московские кварталы" гармонизирует развитие города
Урбанист: программа "Московские кварталы" гармонизирует развитие города - РИА Новости, 31.05.2025
Урбанист: программа "Московские кварталы" гармонизирует развитие города
Новая градостроительная программа "Московские кварталы" позволит гармонично развивать территории столичных районов, рассказал РИА Новости декан факультета... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:00:00+03:00
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москва
экономика
высшая школа экономики (вшэ)
жилье
владислав овчинский
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новая градостроительная программа "Московские кварталы" позволит гармонично развивать территории столичных районов, рассказал РИА Новости декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. Ранее министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил о запуске новой градостроительной программы "Московские кварталы". В ее рамках новостройки будут возводиться для свободной продажи одновременно с созданием городской инфраструктуры. При этом городской застройщик будет полностью контролировать все этапы строительного цикла вплоть до заселения. Михайленко указал, что в отличие от частных девелоперов, городской застройщик сосредоточен не столько на получении прибыли, сколько на качестве городской среды. "Такой подход позволит уделять больше внимания тому, как проект будет вписан в уже существующий ландшафт столицы, как он будет обеспечен транспортом, социальными и культурными объектами. Все это приведет к более гармоничному и комплексному развитию городских территорий", - уверен он. Эксперт также считает, что в текущих непростых экономических условиях городской застройщик становится наиболее надежным участником рынка недвижимости, поскольку у него больше ресурсов и возможностей для успешного преодоления трудностей. По словам Михайленко, новая градостроительная программа не принесет негативных последствий для московского рынка недвижимости, так как застройщики могут найти работу уже в качестве подрядчиков.
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москва, экономика, высшая школа экономики (вшэ), жилье, владислав овчинский
Москва, Экономика, Высшая школа экономики (ВШЭ), Жилье, Владислав Овчинский
Урбанист: программа "Московские кварталы" гармонизирует развитие города

Урбанист Михайленко: "Московские кварталы" позволят гармонично развивать столицу

© РИА Новости / Нина ЗотинаЕвгений Михайленко
Евгений Михайленко - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Евгений Михайленко. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новая градостроительная программа "Московские кварталы" позволит гармонично развивать территории столичных районов, рассказал РИА Новости декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Ранее министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил о запуске новой градостроительной программы "Московские кварталы". В ее рамках новостройки будут возводиться для свободной продажи одновременно с созданием городской инфраструктуры. При этом городской застройщик будет полностью контролировать все этапы строительного цикла вплоть до заселения.

Михайленко указал, что в отличие от частных девелоперов, городской застройщик сосредоточен не столько на получении прибыли, сколько на качестве городской среды.

"Такой подход позволит уделять больше внимания тому, как проект будет вписан в уже существующий ландшафт столицы, как он будет обеспечен транспортом, социальными и культурными объектами. Все это приведет к более гармоничному и комплексному развитию городских территорий", - уверен он.

Эксперт также считает, что в текущих непростых экономических условиях городской застройщик становится наиболее надежным участником рынка недвижимости, поскольку у него больше ресурсов и возможностей для успешного преодоления трудностей.

По словам Михайленко, новая градостроительная программа не принесет негативных последствий для московского рынка недвижимости, так как застройщики могут найти работу уже в качестве подрядчиков.
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