Рейтинг@Mail.ru
Россиянам раскрыли секреты выбора мороженого - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 31.05.2025 (обновлено: 14:55 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/morozhenoe-2020104333.html
Россиянам раскрыли секреты выбора мороженого
Россиянам раскрыли секреты выбора мороженого - РИА Новости, 31.05.2025
Россиянам раскрыли секреты выбора мороженого
Определить качество мороженого можно по внешнему виду и составу, сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе Роскачества. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T09:31:00+03:00
2025-05-31T14:55:00+03:00
роскачество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064597_0:0:2862:1610_1920x0_80_0_0_9e460fa8d3423412624135847521cf82.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Определить качество мороженого можно по внешнему виду и составу, сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе Роскачества."Рецепт классического продукта включает молоко (не менее 40 процентов), сливки, масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и пломбире не допускается", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что определить нарушение технологии производства можно по внешнему виду мороженого. Так, наличие льдинок на нем может говорить о повторной заморозке и непригодности продукта, а деформация товара может указывать на истечение срока годности.Помимо этого, стоит обратить внимание на шоколадную глазурь: белый налет или липкость свидетельствуют о низком качестве.На упаковке должна быть указана жирность: до 7,5 процента — молочное мороженое, от восьми до 11,5 — сливочное, от 12 до 20 процентов — пломбир, заключили в Роскачестве.
https://ria.ru/20250420/import-2012426421.html
https://ria.ru/20250508/morozhennoe-2015727069.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064597_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_e01661fb391a9cb19b8a0f335a470ea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роскачество, общество
Роскачество, Общество
Россиянам раскрыли секреты выбора мороженого

Роскачество порекомендовало выбирать мороженое по внешнему виду

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Мороженое. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Определить качество мороженого можно по внешнему виду и составу, сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе Роскачества.
"Рецепт классического продукта включает молоко (не менее 40 процентов), сливки, масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и пломбире не допускается", — рассказали в ведомстве.
Конвейер по производству мороженого - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Россия нарастила импорт корейского мороженого
20 апреля, 23:59
Отмечается, что определить нарушение технологии производства можно по внешнему виду мороженого. Так, наличие льдинок на нем может говорить о повторной заморозке и непригодности продукта, а деформация товара может указывать на истечение срока годности.
Помимо этого, стоит обратить внимание на шоколадную глазурь: белый налет или липкость свидетельствуют о низком качестве.
На упаковке должна быть указана жирность: до 7,5 процента — молочное мороженое, от восьми до 11,5 — сливочное, от 12 до 20 процентов — пломбир, заключили в Роскачестве.
Производство мороженого в вафельном стаканчике - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Назван регион с самым дорогим мороженым в России
8 мая, 06:03
 
РоскачествоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала