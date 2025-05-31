https://ria.ru/20250531/morozhenoe-2020104333.html

Россиянам раскрыли секреты выбора мороженого

Россиянам раскрыли секреты выбора мороженого - РИА Новости, 31.05.2025

Россиянам раскрыли секреты выбора мороженого

Определить качество мороженого можно по внешнему виду и составу, сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе Роскачества. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T09:31:00+03:00

2025-05-31T09:31:00+03:00

2025-05-31T14:55:00+03:00

роскачество

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064597_0:0:2862:1610_1920x0_80_0_0_9e460fa8d3423412624135847521cf82.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Определить качество мороженого можно по внешнему виду и составу, сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе Роскачества."Рецепт классического продукта включает молоко (не менее 40 процентов), сливки, масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и пломбире не допускается", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что определить нарушение технологии производства можно по внешнему виду мороженого. Так, наличие льдинок на нем может говорить о повторной заморозке и непригодности продукта, а деформация товара может указывать на истечение срока годности.Помимо этого, стоит обратить внимание на шоколадную глазурь: белый налет или липкость свидетельствуют о низком качестве.На упаковке должна быть указана жирность: до 7,5 процента — молочное мороженое, от восьми до 11,5 — сливочное, от 12 до 20 процентов — пломбир, заключили в Роскачестве.

https://ria.ru/20250420/import-2012426421.html

https://ria.ru/20250508/morozhennoe-2015727069.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскачество, общество