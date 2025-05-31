https://ria.ru/20250531/morozhenoe-2020104333.html
Россиянам раскрыли секреты выбора мороженого
Россиянам раскрыли секреты выбора мороженого - РИА Новости, 31.05.2025
Россиянам раскрыли секреты выбора мороженого
Определить качество мороженого можно по внешнему виду и составу, сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе Роскачества. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T09:31:00+03:00
2025-05-31T09:31:00+03:00
2025-05-31T14:55:00+03:00
роскачество
общество
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Определить качество мороженого можно по внешнему виду и составу, сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе Роскачества."Рецепт классического продукта включает молоко (не менее 40 процентов), сливки, масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и пломбире не допускается", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что определить нарушение технологии производства можно по внешнему виду мороженого. Так, наличие льдинок на нем может говорить о повторной заморозке и непригодности продукта, а деформация товара может указывать на истечение срока годности.Помимо этого, стоит обратить внимание на шоколадную глазурь: белый налет или липкость свидетельствуют о низком качестве.На упаковке должна быть указана жирность: до 7,5 процента — молочное мороженое, от восьми до 11,5 — сливочное, от 12 до 20 процентов — пломбир, заключили в Роскачестве.
https://ria.ru/20250420/import-2012426421.html
https://ria.ru/20250508/morozhennoe-2015727069.html
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роскачество, общество
Россиянам раскрыли секреты выбора мороженого
Роскачество порекомендовало выбирать мороженое по внешнему виду
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Определить качество мороженого можно по внешнему виду и составу, сообщили "Ленте.ру
" в пресс-службе Роскачества.
"Рецепт классического продукта включает молоко (не менее 40 процентов), сливки, масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и пломбире не допускается", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что определить нарушение технологии производства можно по внешнему виду мороженого. Так, наличие льдинок на нем может говорить о повторной заморозке и непригодности продукта, а деформация товара может указывать на истечение срока годности.
Помимо этого, стоит обратить внимание на шоколадную глазурь: белый налет или липкость свидетельствуют о низком качестве.
На упаковке должна быть указана жирность: до 7,5 процента — молочное мороженое, от восьми до 11,5 — сливочное, от 12 до 20 процентов — пломбир, заключили в Роскачестве.