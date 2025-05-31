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Клирик молдавского храма призвал обезопасить детей от ЛГБТ-идеологии* - РИА Новости, 31.05.2025
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Религия
 
21:12 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/moldaviya-2020185837.html
Клирик молдавского храма призвал обезопасить детей от ЛГБТ-идеологии*
Клирик молдавского храма призвал обезопасить детей от ЛГБТ-идеологии* - РИА Новости, 31.05.2025
Клирик молдавского храма призвал обезопасить детей от ЛГБТ-идеологии*
Дети в Молдавии должны быть в безопасности от ЛГБТ-идеологии *, у них еще нет горизонта знаний, чтобы разобраться в том, что им навязывает либеральный мир,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T21:12:00+03:00
2025-05-31T21:12:00+03:00
религия
молдавия
кишинев
россия
ион чебан
традиционные ценности
в мире
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КИШИНЕВ, 31 мая - РИА Новости. Дети в Молдавии должны быть в безопасности от ЛГБТ-идеологии *, у них еще нет горизонта знаний, чтобы разобраться в том, что им навязывает либеральный мир, заявил РИА Новости клирик Георгиевского храма Кишинева Виталий Шинкарь. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция. "Речь вообще о том, что мы как родители, как граждане этой страны, отвечаем за будущее своих детей. И если мы, взрослые люди, начинаем сражаться идеологически за какую-то правду, то ребенок должен быть в безопасности от той борьбы, в которую он вступить еще не может, потому что у него даже нет горизонта знания, у него нет опыта традиционного и любого другого. То есть дети — это кораблики, послушные руля, и они все-таки в большей степени часть меня, часть моей семьи, нежели часть этого государства", - сказал Шинкарь. Он отметил, что за детей, за их умы необходимо бороться. "Потому что в свободном мире, пожалуйста, предлагайте любые идеологии, используйте любые части своего тела, любые его выпуклости, отверстия, но детей не трогайте. В зрелом возрасте человек свободен, выбирай любое изучение, будь кем ты хочешь. У меня нет к тебе претензий до тех пор, пока ты не объявляешь это нормой, а соответственно начинаешь равнять меня под себя, требовать от мира полномочий своей действительности", - подчеркнул священнослужитель. Шинкарь отметил, что ЛГБТ-пропаганда* – это идеология и повестка либералов во всем мире. "Так либеральный мир реализует свою власть, защищает ее и умножает. Вот эта опасность не просто живая, она налицо. По-моему, все очевидно. Сейчас уже мы все понимаем, что главные продвигатели идеи этого гомосексуального кошмара в большинстве своем, конечно, и сами как бы люди такого представления о жизни, но в то же время это навязываемая конструкция, и эти общества защиты прав этих людей, которые входят в наш мир, они для того, чтобы иметь на нас инструмент давления и влияния. По сути, они говорят: вы не уважаете права гомосексуалистов, всё, вы - дикари. Вас сразу объявляют вторым сортом, третьим, четвертым. И это тоже идеологический штамп, потому что мы не проблематизируем гомосексуалистов, мы против гомосексуализма, как идеологии", - пояснил клирик. Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) запустила национальную кампанию в поддержку традиционных и семейных ценностей, в рамках которой по всей республике пройдут сотни мероприятий, а завершится она масштабным Маршем семьи в Кишиневе. Согласно соцопросам, проводимых в республике, 85% жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html
https://ria.ru/20250531/moldaviya-2020154650.html
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молдавия, кишинев, россия, ион чебан, традиционные ценности, в мире
Религия, Молдавия, Кишинев, Россия, Ион Чебан, традиционные ценности, В мире
Клирик молдавского храма призвал обезопасить детей от ЛГБТ-идеологии*

Священник Шинкарь: дети в Молдавии должны быть в безопасности от ЛГБТ-идеологии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 мая - РИА Новости. Дети в Молдавии должны быть в безопасности от ЛГБТ-идеологии *, у них еще нет горизонта знаний, чтобы разобраться в том, что им навязывает либеральный мир, заявил РИА Новости клирик Георгиевского храма Кишинева Виталий Шинкарь.
Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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"Речь вообще о том, что мы как родители, как граждане этой страны, отвечаем за будущее своих детей. И если мы, взрослые люди, начинаем сражаться идеологически за какую-то правду, то ребенок должен быть в безопасности от той борьбы, в которую он вступить еще не может, потому что у него даже нет горизонта знания, у него нет опыта традиционного и любого другого. То есть дети — это кораблики, послушные руля, и они все-таки в большей степени часть меня, часть моей семьи, нежели часть этого государства", - сказал Шинкарь.
Он отметил, что за детей, за их умы необходимо бороться. "Потому что в свободном мире, пожалуйста, предлагайте любые идеологии, используйте любые части своего тела, любые его выпуклости, отверстия, но детей не трогайте. В зрелом возрасте человек свободен, выбирай любое изучение, будь кем ты хочешь. У меня нет к тебе претензий до тех пор, пока ты не объявляешь это нормой, а соответственно начинаешь равнять меня под себя, требовать от мира полномочий своей действительности", - подчеркнул священнослужитель.
Шинкарь отметил, что ЛГБТ-пропаганда* – это идеология и повестка либералов во всем мире. "Так либеральный мир реализует свою власть, защищает ее и умножает. Вот эта опасность не просто живая, она налицо. По-моему, все очевидно. Сейчас уже мы все понимаем, что главные продвигатели идеи этого гомосексуального кошмара в большинстве своем, конечно, и сами как бы люди такого представления о жизни, но в то же время это навязываемая конструкция, и эти общества защиты прав этих людей, которые входят в наш мир, они для того, чтобы иметь на нас инструмент давления и влияния. По сути, они говорят: вы не уважаете права гомосексуалистов, всё, вы - дикари. Вас сразу объявляют вторым сортом, третьим, четвертым. И это тоже идеологический штамп, потому что мы не проблематизируем гомосексуалистов, мы против гомосексуализма, как идеологии", - пояснил клирик.
Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) запустила национальную кампанию в поддержку традиционных и семейных ценностей, в рамках которой по всей республике пройдут сотни мероприятий, а завершится она масштабным Маршем семьи в Кишиневе.
Согласно соцопросам, проводимых в республике, 85% жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
ЛГБТ-повестка* навязывается либералами, заявил клирик кишиневского храма
Вчера, 17:14
 
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