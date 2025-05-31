https://ria.ru/20250531/moldaviya-2020154650.html

ЛГБТ-повестка* навязывается либералами, заявил клирик кишиневского храма

ЛГБТ-повестка* навязывается либералами, заявил клирик кишиневского храма - РИА Новости, 31.05.2025

ЛГБТ-повестка* навязывается либералами, заявил клирик кишиневского храма

ЛГБТ-повестка* в Молдавии навязывается либералами для переформатирования умов нынешних и будущих избирателей, заявил РИА Новости клирик Георгиевского храма... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T17:14:00+03:00

2025-05-31T17:14:00+03:00

2025-05-31T17:14:00+03:00

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КИШИНЕВ, 31 мая - РИА Новости. ЛГБТ-повестка* в Молдавии навязывается либералами для переформатирования умов нынешних и будущих избирателей, заявил РИА Новости клирик Георгиевского храма Кишинева Виталий Шинкарь. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ.* При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция. "Это атака на человека, который интересует государство не как человек, а как будущий избиратель. Так выковывается свой электорат от младых ногтей - дав человеку зону разврата, пошлости, скотства, назвав это правдой и свободой, ты навсегда получаешь человека, который будет голосовать именно за себя", - сказал Шинкарь. Он отметил, что в любой человеческой действительности есть круг воспитания, который всегда равен тому, чего хочет в первую очередь семья. "Понятно, что у государства есть свой запрос, но тем не менее формат государства организовывается людьми. По идее, мы те, кто государство создаем, ему платим определенную часть налогов для того, чтобы оно обеспечивало наш мирный быт и мирную жизнь, а не для того, чтобы оно форматировало нашу жизнь. Жизнь определяется гражданами государства, а не мировой повесткой. Собственно говоря, ЛГБТ-идеология* — это совершенно очевидная повестка", - подчеркнул клирик. По его мнению, доказательством тому служит ситуация в США, резко изменившаяся по отношению к ЛГБТ* после прихода к власти Дональда Трампа. "Тот самый священный брык, который показала администрация президента Соединенных Штатов, потому что они эту проблему определили как первую, против которой они действительно очень сильно возвысили голос. Они показали всему миру, что это навязываемая повестка, которая существует как целая большая идеологическая конструкция для переформатирования современного человека. Это не естественное развитие общества, а это прививка этому обществу необходимых путей, которые с точки зрения этих идеологов нового либерального мира должна привести человечество к тому, что им нужно", - пояснил он. По его словам, либеральный мир декларирует одно, но на самом деле человечеству навязывает лишь определенную идеологии. "Их лозунг "Долой все идеологии" фактически означает, что в мире есть только одна идеология, их, а все, кто остальные, - все враги человечества в лучшем случае, а в самом худшем - еще и агенты Москвы, и Путина. Американцам хватило физической силы развернуть свою жизнь и сказать, а чего это мы должны слушать весь этот бред? А чего это их идеология святее, чем Папа Римский? Почему это у нас быть гомосексуалистом - знак почета, уважения, а критиковать это нельзя? Что это за священная корова, которой нужны права больше, чем есть в конституции для всех? Почему эти их парады должны защищаться полицией, если большинство этого не хочет?" - отметил священнослужитель. Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) запустила национальную кампанию в поддержку традиционных и семейных ценностей, в рамках которой по всей республике пройдут сотни мероприятий, а завершится она масштабным Маршем семьи в Кишиневе. Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020078818.html

https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html

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молдавия, кишинев, россия, ион чебан, дональд трамп, папа римский, традиционные ценности, в мире