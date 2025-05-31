https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html

ЛГБТ-парады* негативно влияют на психику, заявил молдавский депутат

ЛГБТ-парады* негативно влияют на психику, заявил молдавский депутат - РИА Новости, 31.05.2025

ЛГБТ-парады* негативно влияют на психику, заявил молдавский депутат

ЛГБТ-парады* однозначно негативно влияют на психику как детей, так и взрослых, их намеренно нередко проводят в международные праздники семьи и детей, чтобы... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:19:00+03:00

2025-05-31T12:19:00+03:00

2025-05-31T12:19:00+03:00

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КИШИНЕВ, 31 мая - РИА Новости. ЛГБТ-парады* однозначно негативно влияют на психику как детей, так и взрослых, их намеренно нередко проводят в международные праздники семьи и детей, чтобы подменить традиционные ценности, заявил РИА Новости депутат молдавского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция. "Конечно же, однозначно эти парады влияют и на психику детей, да и на психику взрослых. Если у нас в прошлом и позапрошлом годах были скандалы, и они были связаны с чем? Что эти организации ЛГБТ* продвигали в молдавских школах семинар по правам детей ЛГБТ*. Вы себе представляете такое?! Ребенку семь лет и нас убеждают, что он уже гей, а, может, и лесбиянка, а, может быть, скрытый трансгендер. И у него есть права, но ему эти права нарушают. Давайте объясним ему, как пол поменять, как там, геем быть", - сказал Цырдя. Депутат также рассказал, что в прошлом году ему попался документ за подписью директора одного из молдавских лицеев, в нем родителей пригласили участвовать в каком-то мероприятии и для этого попросили дать свое письменное согласие. "И в документе были поставлены подписи: родитель 1, родитель 2, то есть не мать и отец. Я этот документ опубликовал у себя в Telegram-канале, возник скандал. Сразу начали отпираться, что: "ну извините, это ошибка вышла" и быстро попытались это замять", - отметил он. Цырдя обратил внимание на то, что ЛГБТ-парады* проводятся нередко именно в праздники, связанные с детьми, с семьей, замещая традиционные ценности. "ЛГБТ-сообщество* проводит свои так называемые марши то ли гордости, то ли бесстрашных ежегодно, именно когда в Молдове всегда праздновался Международный день детей, когда праздновался День семьи. Именно эти структуры первые начали использовать эти символические даты для их перекодировки, переосмысления", - подчеркнул политик. Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) запустила национальную кампанию в поддержку традиционных и семейных ценностей, в рамках которой по всей республике пройдут сотни мероприятий, а завершится она масштабным Маршем семьи в Кишиневе. Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250521/granty-2018152737.html

https://ria.ru/20241112/shor-1983406448.html

https://ria.ru/20250524/politsija-2018874059.html

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Варвара Скокшина

молдавия, кишинев, россия, ион чебан, традиционные ценности, в мире