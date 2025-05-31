https://ria.ru/20250531/mid-2020157089.html

В МИД заявили, что Китай не обеспокоен взаимодействием России и США

В МИД заявили, что Китай не обеспокоен взаимодействием России и США - РИА Новости, 31.05.2025

В МИД заявили, что Китай не обеспокоен взаимодействием России и США

Китай не имеет каких-либо оснований для беспокойства из-за взаимодействия и контактов России с США, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T17:29:00+03:00

2025-05-31T17:29:00+03:00

2025-05-31T17:29:00+03:00

в мире

сша

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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Китай не имеет каких-либо оснований для беспокойства из-за взаимодействия и контактов России с США, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Мы сейчас, я бы сказал, не налаживаем отношения с США, а восстанавливаем ту базовую инфраструктуру контактов, которая была разрушена администрацией (экс-президента США Джо – ред.) Байдена. Она находится сейчас на самой начальной стадии формирования и во многом схожа с переговорными механизмами, которые существовали между Китаем и США в последние годы администрации Джо Байдена", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. Он пояснил, что имеется в виду создание неких рабочих групп, внутри которых идет обсуждение конкретных вопросов, вызывающих озабоченности сторон. "Я не думаю, что Китай имеет какие-то основания быть обеспокоенным нашим взаимодействием и контактами с США. И еще раз хочу повторить, что с нынешней администрацией, занимающей более рациональный, прагматичный подход, мы пытаемся просто создать основу и структуру, в рамках которых можно вести диалог. Такой диалог сам по себе необычайно важен именно в периоды геополитических потрясений", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20250530/ukraina-2019895125.html

сша

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в мире, сша, китай, россия, андрей руденко, джо байден