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В МИД заявили, что Китай не обеспокоен взаимодействием России и США - РИА Новости, 31.05.2025
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17:29 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/mid-2020157089.html
В МИД заявили, что Китай не обеспокоен взаимодействием России и США
В МИД заявили, что Китай не обеспокоен взаимодействием России и США - РИА Новости, 31.05.2025
В МИД заявили, что Китай не обеспокоен взаимодействием России и США
Китай не имеет каких-либо оснований для беспокойства из-за взаимодействия и контактов России с США, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:29:00+03:00
2025-05-31T17:29:00+03:00
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Китай не имеет каких-либо оснований для беспокойства из-за взаимодействия и контактов России с США, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Мы сейчас, я бы сказал, не налаживаем отношения с США, а восстанавливаем ту базовую инфраструктуру контактов, которая была разрушена администрацией (экс-президента США Джо – ред.) Байдена. Она находится сейчас на самой начальной стадии формирования и во многом схожа с переговорными механизмами, которые существовали между Китаем и США в последние годы администрации Джо Байдена", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. Он пояснил, что имеется в виду создание неких рабочих групп, внутри которых идет обсуждение конкретных вопросов, вызывающих озабоченности сторон. "Я не думаю, что Китай имеет какие-то основания быть обеспокоенным нашим взаимодействием и контактами с США. И еще раз хочу повторить, что с нынешней администрацией, занимающей более рациональный, прагматичный подход, мы пытаемся просто создать основу и структуру, в рамках которых можно вести диалог. Такой диалог сам по себе необычайно важен именно в периоды геополитических потрясений", - отметил дипломат.
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в мире, сша, китай, россия, андрей руденко, джо байден
В мире, США, Китай, Россия, Андрей Руденко, Джо Байден
В МИД заявили, что Китай не обеспокоен взаимодействием России и США

Замглавы МИД Руденко: Китай не обеспокоен взаимодействием России и США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Китай не имеет каких-либо оснований для беспокойства из-за взаимодействия и контактов России с США, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Мы сейчас, я бы сказал, не налаживаем отношения с США, а восстанавливаем ту базовую инфраструктуру контактов, которая была разрушена администрацией (экс-президента США Джо – ред.) Байдена. Она находится сейчас на самой начальной стадии формирования и во многом схожа с переговорными механизмами, которые существовали между Китаем и США в последние годы администрации Джо Байдена", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине.
Он пояснил, что имеется в виду создание неких рабочих групп, внутри которых идет обсуждение конкретных вопросов, вызывающих озабоченности сторон.
"Я не думаю, что Китай имеет какие-то основания быть обеспокоенным нашим взаимодействием и контактами с США. И еще раз хочу повторить, что с нынешней администрацией, занимающей более рациональный, прагматичный подход, мы пытаемся просто создать основу и структуру, в рамках которых можно вести диалог. Такой диалог сам по себе необычайно важен именно в периоды геополитических потрясений", - отметил дипломат.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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30 мая, 06:56
 
В миреСШАКитайРоссияАндрей РуденкоДжо Байден
 
 
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