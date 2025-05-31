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Замглавы МИД обсудил с послами ЮВЕ ситуацию на Балканах
Замглавы МИД обсудил с послами ЮВЕ ситуацию на Балканах - РИА Новости, 31.05.2025
Замглавы МИД обсудил с послами ЮВЕ ситуацию на Балканах
Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе регионального совещания послов России в государствах Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) обсудил состояние двусторонних отношений РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T16:17:00+03:00
2025-05-31T16:17:00+03:00
2025-05-31T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе регионального совещания послов России в государствах Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) обсудил состояние двусторонних отношений со странами региона на фоне антироссийской линии "коллективного Запада", сообщили в российском дипведомстве. Встреча прошла прошла 29-31 мая в Стамбуле с участием постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича. "Обсуждены положение на Балканах и состояние двусторонних отношений со странами региона на фоне антироссийской линии "коллективного Запада", который продолжает добиваться беспрекословного подчинения государств ЮВЕ блоковой дисциплине, разрушения в ущерб собственным национальным интересам их связей с Российской Федерацией", - говорится в комментарии на сайте министерства. "Отмечено, что ряд региональных государств сохраняет принципиальный подход к проведению самостоятельной и сбалансированной политики, развитию сотрудничества с нашей страной на взаимовыгодной основе", - подчеркнули в МИД. Также в контексте 80-летия Победы в Великой Отечественной войне акцентирована важность продолжения активной работы в военно-мемориальной сфере, противодействия попыткам фальсификации истории и исторического ревизионизма.
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россия, стамбул, балканы, александр грушко, александр лукашевич, обсе, в мире
Россия, Стамбул, Балканы, Александр Грушко, Александр Лукашевич, ОБСЕ, В мире
Замглавы МИД обсудил с послами ЮВЕ ситуацию на Балканах
Замглавы МИД Грушко обсудил с послами ЮВЕ ситуацию на Балканах