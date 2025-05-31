МИД раскритиковал публикацию Insider о Курской области
МИД назвал публикацию Insider о якобы эвакуации жителей Курской области цинизмом
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Публикация издания-иноагента The Insider о том, что украинские оккупанты якобы "эвакуировали" на украинскую территорию мирных жителей Курской области, не имеет ничего общего с реальностью, это безграничный цинизм, заявили в российском МИД.
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"Двадцать седьмого мая издание-иноагент The Insider, демонстрируя безграничный цинизм, попыталось сформировать образ "добрых украинских оккупантов", которые якобы не вывозили насильно, а "эвакуировали" на украинскую территорию мирных жителей Курской области. С реальностью это не имеет ничего общего. Более того, даже насильственный вывоз наших сограждан на Украину меркнет по сравнению с теми чудовищными зверствами, которые всушники и наёмники одновременно с этим творили в Курской области", - говорится в Telegram-канале дипведомства.
В министерстве напомнили о публикациях многочисленных свидетельств расстрелов мирных граждан боевиками ВСУ в Курской области, "целых семей, которые как раз пытались покинуть зону боевых действий по направлению вглубь региона", прицельных ударах FPV-дронами по гражданским вне зависимости от пола и возраста.
Мрачным апогеем стало массовое убийство украинскими неонацистами жителей села Русское Поречное Суджанского района, указали в МИД.
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"Однако ничего удивительного в том, что "расследователей" The Insider подобные, настоящие, расследования не занимают: у их покровителей/"работодателей" другие задачи, которые The Insider прилежно принимает к исполнению", - отметили в ведомстве.
Что касается другого фейка, о якобы "принудительном вывозе украинских детей", то он уже давно, подробно и неоднократно опровергался уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой, добавили в МИД РФ.