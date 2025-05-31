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МИД раскритиковал публикацию Insider о Курской области - РИА Новости, 31.05.2025
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14:55 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/mid-2020136808.html
МИД раскритиковал публикацию Insider о Курской области
МИД раскритиковал публикацию Insider о Курской области - РИА Новости, 31.05.2025
МИД раскритиковал публикацию Insider о Курской области
Публикация издания-иноагента The Insider о том, что украинские оккупанты якобы "эвакуировали" на украинскую территорию мирных жителей Курской области, не имеет... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:55:00+03:00
2025-05-31T14:55:00+03:00
в мире
курская область
украина
русское поречное
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Публикация издания-иноагента The Insider о том, что украинские оккупанты якобы "эвакуировали" на украинскую территорию мирных жителей Курской области, не имеет ничего общего с реальностью, это безграничный цинизм, заявили в российском МИД. "Двадцать седьмого мая издание-иноагент The Insider, демонстрируя безграничный цинизм, попыталось сформировать образ "добрых украинских оккупантов", которые якобы не вывозили насильно, а "эвакуировали" на украинскую территорию мирных жителей Курской области. С реальностью это не имеет ничего общего. Более того, даже насильственный вывоз наших сограждан на Украину меркнет по сравнению с теми чудовищными зверствами, которые всушники и наёмники одновременно с этим творили в Курской области", - говорится в Telegram-канале дипведомства. В министерстве напомнили о публикациях многочисленных свидетельств расстрелов мирных граждан боевиками ВСУ в Курской области, "целых семей, которые как раз пытались покинуть зону боевых действий по направлению вглубь региона", прицельных ударах FPV-дронами по гражданским вне зависимости от пола и возраста. Мрачным апогеем стало массовое убийство украинскими неонацистами жителей села Русское Поречное Суджанского района, указали в МИД. "Однако ничего удивительного в том, что "расследователей" The Insider подобные, настоящие, расследования не занимают: у их покровителей/"работодателей" другие задачи, которые The Insider прилежно принимает к исполнению", - отметили в ведомстве. Что касается другого фейка, о якобы "принудительном вывозе украинских детей", то он уже давно, подробно и неоднократно опровергался уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой, добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20250119/kurskaya-1994473466.html
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в мире, курская область, украина, русское поречное, мария львова-белова, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Украина, Русское Поречное, Мария Львова-Белова, Вооруженные силы Украины
МИД раскритиковал публикацию Insider о Курской области

МИД назвал публикацию Insider о якобы эвакуации жителей Курской области цинизмом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Публикация издания-иноагента The Insider о том, что украинские оккупанты якобы "эвакуировали" на украинскую территорию мирных жителей Курской области, не имеет ничего общего с реальностью, это безграничный цинизм, заявили в российском МИД.
«
"Двадцать седьмого мая издание-иноагент The Insider, демонстрируя безграничный цинизм, попыталось сформировать образ "добрых украинских оккупантов", которые якобы не вывозили насильно, а "эвакуировали" на украинскую территорию мирных жителей Курской области. С реальностью это не имеет ничего общего. Более того, даже насильственный вывоз наших сограждан на Украину меркнет по сравнению с теми чудовищными зверствами, которые всушники и наёмники одновременно с этим творили в Курской области", - говорится в Telegram-канале дипведомства.
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В министерстве напомнили о публикациях многочисленных свидетельств расстрелов мирных граждан боевиками ВСУ в Курской области, "целых семей, которые как раз пытались покинуть зону боевых действий по направлению вглубь региона", прицельных ударах FPV-дронами по гражданским вне зависимости от пола и возраста.
Мрачным апогеем стало массовое убийство украинскими неонацистами жителей села Русское Поречное Суджанского района, указали в МИД.
«
"Однако ничего удивительного в том, что "расследователей" The Insider подобные, настоящие, расследования не занимают: у их покровителей/"работодателей" другие задачи, которые The Insider прилежно принимает к исполнению", - отметили в ведомстве.
Что касается другого фейка, о якобы "принудительном вывозе украинских детей", то он уже давно, подробно и неоднократно опровергался уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой, добавили в МИД РФ.
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