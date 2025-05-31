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В МИД оценили взвешенную позицию Китая по Украине - РИА Новости, 31.05.2025
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14:19 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/mid-2020132354.html
В МИД оценили взвешенную позицию Китая по Украине
В МИД оценили взвешенную позицию Китая по Украине - РИА Новости, 31.05.2025
В МИД оценили взвешенную позицию Китая по Украине
Взвешенная позиция Китая способствует формированию более объективного взгляда на то, что происходит вокруг Украины, заявил РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:19:00+03:00
2025-05-31T14:19:00+03:00
в мире
китай
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Взвешенная позиция Китая способствует формированию более объективного взгляда на то, что происходит вокруг Украины, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Мы положительно оцениваем сбалансированную линию Китайской Народной Республики по украинскому конфликту, которая выражается в том числе в ряде инициатив, предложений и заявлений, делавшихся в последнее время", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. В частности, отметил замминистра, "во время китайско-бразильской встречи в Пекине после майских мероприятий в Москве было опубликовано совместное китайско-бразильское заявление". Он добавил, что "там четко выражается поддержка инициативе президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с украинской делегацией в Стамбуле, а также мнение о том, что эти переговоры должны в первую очередь быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учет законных озабоченностей сторон в области безопасности, которые и привели к нынешней ситуации". "Мы считаем, что, действительно, такая взвешенная и мудрая позиция способствует формированию более объективного взгляда на то, что происходит вокруг Украины, поскольку прежде этот взгляд в основном базировался на монополизированном Западом подходе, в котором вся вина за создавшуюся ситуацию возлагалась исключительно на Россию", - добавил дипломат. Китай и Бразилия 13 мая опубликовали совместное заявление по украинскому кризису, в котором приветствовали предложение президента России Владимира Путина о начале мирных переговоров и позитивный отклик Владимира Зеленского, вместе с тем две страны выразили надежду, что Москва и Киев как можно скорее начнут прямой диалог, достигнут большего консенсуса для реализации политического урегулирования и учтут обоснованные озабоченности всех сторон. В заявлении также отмечалось, что для нахождения путей урегулирования украинского кризиса, необходимо изучить его первопричины, чтобы в конечном итоге заключить справедливое, долговременное и юридически обязывающее мирное соглашение.
https://ria.ru/20250508/rossija-2015815968.html
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в мире, китай, россия, украина, андрей руденко, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Китай, Россия, Украина, Андрей Руденко, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В МИД оценили взвешенную позицию Китая по Украине

Замглавы МИД Руденко отметил взвешенную позицию Китая по Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Взвешенная позиция Китая способствует формированию более объективного взгляда на то, что происходит вокруг Украины, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Мы положительно оцениваем сбалансированную линию Китайской Народной Республики по украинскому конфликту, которая выражается в том числе в ряде инициатив, предложений и заявлений, делавшихся в последнее время", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине.
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В частности, отметил замминистра, "во время китайско-бразильской встречи в Пекине после майских мероприятий в Москве было опубликовано совместное китайско-бразильское заявление".
Он добавил, что "там четко выражается поддержка инициативе президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с украинской делегацией в Стамбуле, а также мнение о том, что эти переговоры должны в первую очередь быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учет законных озабоченностей сторон в области безопасности, которые и привели к нынешней ситуации".
"Мы считаем, что, действительно, такая взвешенная и мудрая позиция способствует формированию более объективного взгляда на то, что происходит вокруг Украины, поскольку прежде этот взгляд в основном базировался на монополизированном Западом подходе, в котором вся вина за создавшуюся ситуацию возлагалась исключительно на Россию", - добавил дипломат.
Китай и Бразилия 13 мая опубликовали совместное заявление по украинскому кризису, в котором приветствовали предложение президента России Владимира Путина о начале мирных переговоров и позитивный отклик Владимира Зеленского, вместе с тем две страны выразили надежду, что Москва и Киев как можно скорее начнут прямой диалог, достигнут большего консенсуса для реализации политического урегулирования и учтут обоснованные озабоченности всех сторон. В заявлении также отмечалось, что для нахождения путей урегулирования украинского кризиса, необходимо изучить его первопричины, чтобы в конечном итоге заключить справедливое, долговременное и юридически обязывающее мирное соглашение.
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