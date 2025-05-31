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В МИД России оценили позицию Китая по Украине - РИА Новости, 31.05.2025
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13:40 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/mid-2020128625.html
В МИД России оценили позицию Китая по Украине
В МИД России оценили позицию Китая по Украине - РИА Новости, 31.05.2025
В МИД России оценили позицию Китая по Украине
Китай с пониманием относится к позиции России по Украине, Пекин исходит из необходимости устранения первопричин конфликта для его урегулирования, заявил РИА... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:40:00+03:00
2025-05-31T13:40:00+03:00
в мире
украина
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китай
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Китай с пониманием относится к позиции России по Украине, Пекин исходит из необходимости устранения первопричин конфликта для его урегулирования, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Помимо этого (в ходе переговоров в Пекине - ред.), мы коснулись и ряда международных вопросов - в первую очередь, конечно, ситуации на Украине, которая волнует сейчас всех, в том числе и наших китайских друзей", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. Он отметил, что российская сторона "четко изложила наше видение того, как этот кризис может быть урегулирован". "Наша позиция воспринята с пониманием, наши китайские коллеги исходят из того, что урегулирование любого кризиса должно в первую очередь быть направлено на устранение первопричин конфликта, а первопричины конфликта на Украине во многом связаны с той ненормальной ситуацией в сфере безопасности, которая сложилась в последние годы в связи с расширением НАТО на Восток", - отметил дипломат.
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в мире, украина, пекин, китай, андрей руденко, нато
В мире, Украина, Пекин, Китай, Андрей Руденко, НАТО
В МИД России оценили позицию Китая по Украине

Замглавы МИД Руденко: Китай с пониманием относится к позиции России по Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая . Архивное фото
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Китай с пониманием относится к позиции России по Украине, Пекин исходит из необходимости устранения первопричин конфликта для его урегулирования, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Помимо этого (в ходе переговоров в Пекине - ред.), мы коснулись и ряда международных вопросов - в первую очередь, конечно, ситуации на Украине, которая волнует сейчас всех, в том числе и наших китайских друзей", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине.
Он отметил, что российская сторона "четко изложила наше видение того, как этот кризис может быть урегулирован".
"Наша позиция воспринята с пониманием, наши китайские коллеги исходят из того, что урегулирование любого кризиса должно в первую очередь быть направлено на устранение первопричин конфликта, а первопричины конфликта на Украине во многом связаны с той ненормальной ситуацией в сфере безопасности, которая сложилась в последние годы в связи с расширением НАТО на Восток", - отметил дипломат.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении взаимных пошлин
30 мая, 15:21
 
В миреУкраинаПекинКитайАндрей РуденкоНАТО
 
 
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