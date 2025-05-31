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В МИД России оценили позицию Китая по Украине
В МИД России оценили позицию Китая по Украине - РИА Новости, 31.05.2025
В МИД России оценили позицию Китая по Украине
Китай с пониманием относится к позиции России по Украине, Пекин исходит из необходимости устранения первопричин конфликта для его урегулирования, заявил РИА... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:40:00+03:00
2025-05-31T13:40:00+03:00
2025-05-31T13:40:00+03:00
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Китай с пониманием относится к позиции России по Украине, Пекин исходит из необходимости устранения первопричин конфликта для его урегулирования, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Помимо этого (в ходе переговоров в Пекине - ред.), мы коснулись и ряда международных вопросов - в первую очередь, конечно, ситуации на Украине, которая волнует сейчас всех, в том числе и наших китайских друзей", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. Он отметил, что российская сторона "четко изложила наше видение того, как этот кризис может быть урегулирован". "Наша позиция воспринята с пониманием, наши китайские коллеги исходят из того, что урегулирование любого кризиса должно в первую очередь быть направлено на устранение первопричин конфликта, а первопричины конфликта на Украине во многом связаны с той ненормальной ситуацией в сфере безопасности, которая сложилась в последние годы в связи с расширением НАТО на Восток", - отметил дипломат.
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в мире, украина, пекин, китай, андрей руденко, нато
В мире, Украина, Пекин, Китай, Андрей Руденко, НАТО
В МИД России оценили позицию Китая по Украине
Замглавы МИД Руденко: Китай с пониманием относится к позиции России по Украине