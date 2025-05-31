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"Это ключ". В Германии призвали к радикальным мерам в отношении России
"Это ключ". В Германии призвали к радикальным мерам в отношении России - РИА Новости, 31.05.2025
"Это ключ". В Германии призвали к радикальным мерам в отношении России
Признание интересов безопасности России поспособствует урегулированию боевых действий на Украине, заявила бывший депутат бундестага от партии "Союз Сары... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T08:41:00+03:00
2025-05-31T08:41:00+03:00
2025-05-31T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Признание интересов безопасности России поспособствует урегулированию боевых действий на Украине, заявила бывший депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в соцсети Х."Отказ американской администрации от присоединения Украины в НАТО и признание интересов безопасности России — это ключ к возможному прекращению этого чудовищного конфликта", — написала она.В пятницу спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC допустил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение к границам России.В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, россия, украина, германия, кит келлог, севим дагделен, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Кит Келлог, Севим Дагделен, НАТО
"Это ключ". В Германии призвали к радикальным мерам в отношении России
Дагделен: признание интересов безопасности России остановит конфликт на Украине