Рейтинг@Mail.ru
"Это ключ". В Германии призвали к радикальным мерам в отношении России - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 31.05.2025 (обновлено: 14:53 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/mery-2020101818.html
"Это ключ". В Германии призвали к радикальным мерам в отношении России
"Это ключ". В Германии призвали к радикальным мерам в отношении России - РИА Новости, 31.05.2025
"Это ключ". В Германии призвали к радикальным мерам в отношении России
Признание интересов безопасности России поспособствует урегулированию боевых действий на Украине, заявила бывший депутат бундестага от партии "Союз Сары... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T08:41:00+03:00
2025-05-31T14:53:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
кит келлог
севим дагделен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7f6b34b9ff3dbd1cde0090defbb7da4a.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Признание интересов безопасности России поспособствует урегулированию боевых действий на Украине, заявила бывший депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в соцсети Х."Отказ американской администрации от присоединения Украины в НАТО и признание интересов безопасности России — это ключ к возможному прекращению этого чудовищного конфликта", — написала она.В пятницу спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC допустил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение к границам России.В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250530/gruziya-2020032777.html
https://ria.ru/20250530/rossiya-2019993249.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_c42accf4a6f308e76a197c7184aeab4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, кит келлог, севим дагделен, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Кит Келлог, Севим Дагделен, НАТО
"Это ключ". В Германии призвали к радикальным мерам в отношении России

Дагделен: признание интересов безопасности России остановит конфликт на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военные
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Признание интересов безопасности России поспособствует урегулированию боевых действий на Украине, заявила бывший депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в соцсети Х.
«
"Отказ американской администрации от присоединения Украины в НАТО и признание интересов безопасности России — это ключ к возможному прекращению этого чудовищного конфликта", — написала она.
Финские военнослужащие во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
"В сотни раз тяжелее". В Грузии сделали мрачное заявление об Украине
30 мая, 17:33
В пятницу спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC допустил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение к границам России.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
"Мы только мечтаем". В Польше сделали неожиданное заявление о России
30 мая, 15:19
 
В миреРоссияУкраинаГерманияКит КеллогСевим ДагделенНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала