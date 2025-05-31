Рейтинг@Mail.ru
Guardian раскрыла, кто заблокировал решение Мерца по поставкам Taurus - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 31.05.2025 (обновлено: 16:15 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/merts-2020122125.html
Guardian раскрыла, кто заблокировал решение Мерца по поставкам Taurus
Guardian раскрыла, кто заблокировал решение Мерца по поставкам Taurus - РИА Новости, 31.05.2025
Guardian раскрыла, кто заблокировал решение Мерца по поставкам Taurus
Министр финансов Германии Ларс Клингбайль мог заблокировать решение немецкого канцлера Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву, пишет... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:49:00+03:00
2025-05-31T16:15:00+03:00
вооруженные силы украины
фридрих мерц
дмитрий песков
киев
германия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019310389_0:263:3071:1990_1920x0_80_0_0_fa0462b9c1cc5759ada478c4029d3ae1.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль мог заблокировать решение немецкого канцлера Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву, пишет британское издание Guardian."Есть серьезные подозрения, что &lt;...&gt; Клингбайль из Социал-демократической партии, партнеров по коалиции, заблокировал Мерца (по решению об отправке Taurus Украине. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.Отмечается, что глава немецкого правительства был вынужден уклониться от ответа на вопрос, выполнит ли он свое провокационное обещание о передаче этих ракет Украине.В понедельник Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Позднее Клингбайль на пресс-конференции в Берлине заявил, что Германия, вопреки заявлению канцлера, не меняла позиции по поставкам оружия Киеву.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
https://ria.ru/20250531/putin-2020107985.html
https://ria.ru/20250531/rakety-2020088817.html
киев
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019310389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2516498347ee7bd3f27e30abea29de93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, фридрих мерц, дмитрий песков, киев, германия, украина, в мире
Вооруженные силы Украины, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, Киев, Германия, Украина, В мире
Guardian раскрыла, кто заблокировал решение Мерца по поставкам Taurus

Guardian: министр финансов ФРГ мог заблокировать решение Мерца по Taurus

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль мог заблокировать решение немецкого канцлера Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву, пишет британское издание Guardian.
"Есть серьезные подозрения, что <...> Клингбайль из Социал-демократической партии, партнеров по коалиции, заблокировал Мерца (по решению об отправке Taurus Украине. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
"Заслуга Путина". На Западе сделали неожиданное заявление о Трампе
Вчера, 10:09
Отмечается, что глава немецкого правительства был вынужден уклониться от ответа на вопрос, выполнит ли он свое провокационное обещание о передаче этих ракет Украине.
В понедельник Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
Позднее Клингбайль на пресс-конференции в Берлине заявил, что Германия, вопреки заявлению канцлера, не меняла позиции по поставкам оружия Киеву.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
"Соберем "Таурус"": в Киеве жестко высмеяли угрозы Мерца в адрес России
Вчера, 01:38
 
Вооруженные силы УкраиныФридрих МерцДмитрий ПесковКиевГерманияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала