https://ria.ru/20250531/merts-2020122125.html

Guardian раскрыла, кто заблокировал решение Мерца по поставкам Taurus

Guardian раскрыла, кто заблокировал решение Мерца по поставкам Taurus - РИА Новости, 31.05.2025

Guardian раскрыла, кто заблокировал решение Мерца по поставкам Taurus

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль мог заблокировать решение немецкого канцлера Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву, пишет... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:49:00+03:00

2025-05-31T12:49:00+03:00

2025-05-31T16:15:00+03:00

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль мог заблокировать решение немецкого канцлера Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву, пишет британское издание Guardian."Есть серьезные подозрения, что <...> Клингбайль из Социал-демократической партии, партнеров по коалиции, заблокировал Мерца (по решению об отправке Taurus Украине. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.Отмечается, что глава немецкого правительства был вынужден уклониться от ответа на вопрос, выполнит ли он свое провокационное обещание о передаче этих ракет Украине.В понедельник Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Позднее Клингбайль на пресс-конференции в Берлине заявил, что Германия, вопреки заявлению канцлера, не меняла позиции по поставкам оружия Киеву.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.

https://ria.ru/20250531/putin-2020107985.html

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вооруженные силы украины, фридрих мерц, дмитрий песков, киев, германия, украина, в мире