https://ria.ru/20250531/medvedev-2020130070.html

Россия ждет экономического краха Германии, заявил Медведев

Россия ждет экономического краха Германии, заявил Медведев - РИА Новости, 31.05.2025

Россия ждет экономического краха Германии, заявил Медведев

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль больше не ждет полного поражения РФ из-за наличия у нее ядерного... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:53:00+03:00

2025-05-31T13:53:00+03:00

2025-05-31T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль больше не ждет полного поражения РФ из-за наличия у нее ядерного потенциала, но Россия ожидает экономического краха Германии из-за ее глупой политики."Упырь по имени Вадефуль говорит, что он больше не ждет полного поражения России из-за наличия у нее ядерного потенциала. Однако мы с нетерпением ждем экономического краха Германии из-за ее глупой политики", - написал Медведев в социальной сети X на английском языке. Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что "полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать не приходилось". Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250531/germaniya-2020087133.html

https://ria.ru/20250531/mery-2020101818.html

https://ria.ru/20250524/svo-2018817934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, германия, украина, дмитрий медведев, владимир мединский, фридрих мерц