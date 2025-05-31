https://ria.ru/20250531/mchs-2020090746.html

МЧС наладило обмен информацией о ЧС с соседними странами

МЧС наладило обмен информацией о ЧС с соседними странами - РИА Новости, 31.05.2025

МЧС наладило обмен информацией о ЧС с соседними странами

МЧС России наладило обмен оперативной информацией о чрезвычайных ситуациях со всеми соседними странами в целях предупреждения трансграничных аварий и катастроф... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T02:55:00+03:00

2025-05-31T02:55:00+03:00

2025-05-31T02:55:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МЧС России наладило обмен оперативной информацией о чрезвычайных ситуациях со всеми соседними странами в целях предупреждения трансграничных аварий и катастроф и совместного реагирования на них, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Налажен обмен информацией с зарубежными коллегами из соседних стран для предупреждения трансграничных ЧС и совместного реагирования", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что российские спасатели за 35 лет с момента создания министерства накопили богатый опыт в области предупреждения трансграничных чрезвычайных ситуаций и совместного реагирования на них. "Имеется необходимый технический потенциал и есть желание сотрудничать, развивать взаимодействие для повышения оперативности реагирования и минимизации ущерба от стихий", - подчеркнул представитель ведомства. В России при крупных ЧС координацию всех органов управления и привлекаемых сил, в том числе Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), осуществляет Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), в задачи которого также входит информирование и оповещение населения. Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России находится на западе столицы по адресу: улица Ватутина, 1. НЦУКС - интеллектуальный многоуровневый управляющий комплекс нового поколения, позволяющий в круглосуточном режиме решать задачи межведомственной координации, оперативного управления и экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях. На крыше здания НЦУКС находится вертолетная площадка, которая используется для решения государственных задач.

https://ria.ru/20250530/mchs-2019903965.html

https://ria.ru/20250325/sotrudnichestvo-2007310441.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)