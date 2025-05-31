Маск опроверг сообщения о том, что принимает наркотики
Илон Маск опроверг сообщения о том, что принимает наркотическое средство кетамин
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опроверг, что он принимает наркотическое средство кетамин.
Так предприниматель прокомментировал публикацию американского программиста Пола Грэма, который в свою очередь комментировал пост другого пользователя от 22 марта с видео ужина, на котором Маск сделал из вилок и ложек фигуру, напоминающую космический корабль. Пользователь написал над видео, что Маск якобы был под действием кетамина. Пол Грэм написал в ответ на пост, что не нужно быть под действием кетамина, чтобы сделать такую фигуру.
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"Я не на кетамине, черт возьми", - написал Маск в ответ на публикацию Грэма в соцсети X.
Позже Маск сделал другой пост в соцсети X, в котором он раскритиковал статью газеты New York Times о том, что бизнесмен якобы принимал наркотики, когда стал "одним из ближайших соратников" президента США Дональда Трампа.
"Чтобы было ясно, я не принимаю наркотики! В New York Times врут как проклятые. Я пробовал кетамин по рецепту несколько лет назад и сказал об этом в соцсети X, так что это даже не новость... С тех пор я его не принимал", - говорится в другой публикации предпринимателя.
В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что Маск принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством.