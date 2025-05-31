https://ria.ru/20250531/mask-2020194319.html

Маск опроверг сообщения о том, что принимает наркотики

Маск опроверг сообщения о том, что принимает наркотики - РИА Новости, 31.05.2025

Маск опроверг сообщения о том, что принимает наркотики

Американский миллиардер Илон Маск опроверг, что он принимает наркотическое средство кетамин. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T22:56:00+03:00

2025-05-31T22:56:00+03:00

2025-05-31T22:59:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опроверг, что он принимает наркотическое средство кетамин. Так предприниматель прокомментировал публикацию американского программиста Пола Грэма, который в свою очередь комментировал пост другого пользователя от 22 марта с видео ужина, на котором Маск сделал из вилок и ложек фигуру, напоминающую космический корабль. Пользователь написал над видео, что Маск якобы был под действием кетамина. Пол Грэм написал в ответ на пост, что не нужно быть под действием кетамина, чтобы сделать такую фигуру. "Я не на кетамине, черт возьми", - написал Маск в ответ на публикацию Грэма в соцсети X. Позже Маск сделал другой пост в соцсети X, в котором он раскритиковал статью газеты New York Times о том, что бизнесмен якобы принимал наркотики, когда стал "одним из ближайших соратников" президента США Дональда Трампа. "Чтобы было ясно, я не принимаю наркотики! В New York Times врут как проклятые. Я пробовал кетамин по рецепту несколько лет назад и сказал об этом в соцсети X, так что это даже не новость... С тех пор я его не принимал", - говорится в другой публикации предпринимателя. В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что Маск принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством.

https://ria.ru/20250531/mask-2020093111.html

https://ria.ru/20250107/mask-1992767737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп