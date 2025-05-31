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NBC: активисты в США призвали отключить суперкомпьютер Маска - РИА Новости, 31.05.2025
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10:35 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/mask-2020110268.html
NBC: активисты в США призвали отключить суперкомпьютер Маска
NBC: активисты в США призвали отключить суперкомпьютер Маска - РИА Новости, 31.05.2025
NBC: активисты в США призвали отключить суперкомпьютер Маска
Американская национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) обратилась к властям города Мемфис с призывом остановить реализацию проекта РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T10:35:00+03:00
2025-05-31T10:35:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американская национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) обратилась к властям города Мемфис с призывом остановить реализацию проекта суперкомпьюетера Colossus предпринимателя Илона Маска из-за возможного загрязнения атмосферы, которое наносит вред соседствующим темнокожим общинам, сообщает телеканал NBC со ссылкой на авторов обращения. В последние месяцы компания xAI, которой и принадлежит Colossus, оказалась под пристальным вниманием из-за эксплуатации метановых газовых турбин на своем предприятии в Мемфисе для удовлетворения потребностей суперкомпьютера в электроэнергии. "То, что вы самый богатый человек в мире, не дает вам права загрязнять темнокожие общины и подвергать риску здоровье их жителей... Мы призываем департамент здравоохранения немедленно вмешаться", - публикует телеканал слова главы NAACP Деррика Джонсона, обращенные к Маску. В отправленном властям обращении, текст которого также приводит телеканал, утверждается, что проект не соответствует экологическим нормам и может нанести вред жителям близлежащих районов. Активисты призвали отслеживать последствия работы суперкомпьютера и немедленно прекратить его работу. Суперкомпьютер Colossus (город Мемфис, штат Теннесси) был построен за три месяца и считается крупнейшим в мире; он управляет кластером из более чем 100 тысяч графических процессоров Nvidia, которые используются для обучения чат-бота Grok, говорится в материале.
https://ria.ru/20250530/mask-2020084264.html
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в мире, мемфис, теннесси, илон маск, nbc
В мире, Мемфис, Теннесси, Илон Маск, NBC
NBC: активисты в США призвали отключить суперкомпьютер Маска

NBC: темнокожие активисты в США призвали отключить суперкомпьютер Маска

© Getty Images / Pool/Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Getty Images / Pool/Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американская национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) обратилась к властям города Мемфис с призывом остановить реализацию проекта суперкомпьюетера Colossus предпринимателя Илона Маска из-за возможного загрязнения атмосферы, которое наносит вред соседствующим темнокожим общинам, сообщает телеканал NBC со ссылкой на авторов обращения.
В последние месяцы компания xAI, которой и принадлежит Colossus, оказалась под пристальным вниманием из-за эксплуатации метановых газовых турбин на своем предприятии в Мемфисе для удовлетворения потребностей суперкомпьютера в электроэнергии.
Илон Маск на прощальной пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Маск ответил на вопрос о синяке под глазом
30 мая, 23:45
"То, что вы самый богатый человек в мире, не дает вам права загрязнять темнокожие общины и подвергать риску здоровье их жителей... Мы призываем департамент здравоохранения немедленно вмешаться", - публикует телеканал слова главы NAACP Деррика Джонсона, обращенные к Маску.
В отправленном властям обращении, текст которого также приводит телеканал, утверждается, что проект не соответствует экологическим нормам и может нанести вред жителям близлежащих районов. Активисты призвали отслеживать последствия работы суперкомпьютера и немедленно прекратить его работу.
Суперкомпьютер Colossus (город Мемфис, штат Теннесси) был построен за три месяца и считается крупнейшим в мире; он управляет кластером из более чем 100 тысяч графических процессоров Nvidia, которые используются для обучения чат-бота Grok, говорится в материале.
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В миреМемфисТеннессиИлон МаскNBC
 
 
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