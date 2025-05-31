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"Путешествовал с коробкой": в США раскрыли ужасный секрет Маска

"Путешествовал с коробкой": в США раскрыли ужасный секрет Маска - РИА Новости, 31.05.2025

"Путешествовал с коробкой": в США раскрыли ужасный секрет Маска

У американского предпринимателя Илона Маска начались проблемы со здоровьем из-за активного потребления наркотических веществ в период предвыборной кампании... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T04:04:00+03:00

2025-05-31T04:04:00+03:00

2025-05-31T04:04:00+03:00

в мире

сша

илон маск

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. У американского предпринимателя Илона Маска начались проблемы со здоровьем из-за активного потребления наркотических веществ в период предвыборной кампании Дональда Трампа, сообщает американская газета New York Times."Он принимал экстази и психоделические грибы. И он путешествовал с коробкой для ежедневных лекарств, в которой было около 20 таблеток, включая таблетки с маркировкой стимулятора "Аддералл"", — говорится в публикации.По данным издания, сам предприниматель даже жаловался своему окружению на начавшиеся проблемы с мочевым пузырем, вызванные чрезмерным употреблением кетамина."Граница между медицинским использованием и отдыхом была размыта, что беспокоило некоторых близких ему людей", — пишет автор статьи.Как утверждает NYT, отвечать на вопрос журналистов о наличии зависимости Маск отказался. Адвокат предпринимателя также не стал комментировать эту ситуацию.В апреле член палаты представителей США от Демократической партии Майки Шеррилл подготовила законопроект, который мог обязать Маска и сотрудников его департамента сдать тест на наркотики.В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что предприниматель принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством.В пятницу миллиардер покинул администрацию президента США Дональда Трампа, получив от главы государства ключ от Белого дома.

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в мире, сша, илон маск