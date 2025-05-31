Рейтинг@Mail.ru
"Путешествовал с коробкой": в США раскрыли ужасный секрет Маска - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/mask-2020093111.html
"Путешествовал с коробкой": в США раскрыли ужасный секрет Маска
"Путешествовал с коробкой": в США раскрыли ужасный секрет Маска - РИА Новости, 31.05.2025
"Путешествовал с коробкой": в США раскрыли ужасный секрет Маска
У американского предпринимателя Илона Маска начались проблемы со здоровьем из-за активного потребления наркотических веществ в период предвыборной кампании... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T04:04:00+03:00
2025-05-31T04:04:00+03:00
в мире
сша
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019312717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_584447d5b0940a0391340d66e16060d0.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. У американского предпринимателя Илона Маска начались проблемы со здоровьем из-за активного потребления наркотических веществ в период предвыборной кампании Дональда Трампа, сообщает американская газета New York Times.&quot;Он принимал экстази и психоделические грибы. И он путешествовал с коробкой для ежедневных лекарств, в которой было около 20 таблеток, включая таблетки с маркировкой стимулятора &quot;Аддералл&quot;&quot;, — говорится в публикации.По данным издания, сам предприниматель даже жаловался своему окружению на начавшиеся проблемы с мочевым пузырем, вызванные чрезмерным употреблением кетамина."Граница между медицинским использованием и отдыхом была размыта, что беспокоило некоторых близких ему людей", — пишет автор статьи.Как утверждает NYT, отвечать на вопрос журналистов о наличии зависимости Маск отказался. Адвокат предпринимателя также не стал комментировать эту ситуацию.В апреле член палаты представителей США от Демократической партии Майки Шеррилл подготовила законопроект, который мог обязать Маска и сотрудников его департамента сдать тест на наркотики.В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что предприниматель принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством.В пятницу миллиардер покинул администрацию президента США Дональда Трампа, получив от главы государства ключ от Белого дома.
https://ria.ru/20250530/mask-2020084264.html
https://ria.ru/20250528/mask-2019465617.html
https://ria.ru/20250528/telegram-2019566504.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019312717_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_8768f43d5171d87714d9bdd6e6864788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск
В мире, США, Илон Маск
"Путешествовал с коробкой": в США раскрыли ужасный секрет Маска

NYT: у Маска начались проблемы со здоровьем из-за приема психотропных веществ

© Getty Images / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. У американского предпринимателя Илона Маска начались проблемы со здоровьем из-за активного потребления наркотических веществ в период предвыборной кампании Дональда Трампа, сообщает американская газета New York Times.
«

"Он принимал экстази и психоделические грибы. И он путешествовал с коробкой для ежедневных лекарств, в которой было около 20 таблеток, включая таблетки с маркировкой стимулятора "Аддералл"", — говорится в публикации.

Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Маск ответил на вопрос о синяке под глазом
Вчера, 23:45
По данным издания, сам предприниматель даже жаловался своему окружению на начавшиеся проблемы с мочевым пузырем, вызванные чрезмерным употреблением кетамина.
"Граница между медицинским использованием и отдыхом была размыта, что беспокоило некоторых близких ему людей", — пишет автор статьи.
Как утверждает NYT, отвечать на вопрос журналистов о наличии зависимости Маск отказался. Адвокат предпринимателя также не стал комментировать эту ситуацию.
Планета Марс - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Маск назвал полет на Марс главной целью SpaceX
28 мая, 04:07
В апреле член палаты представителей США от Демократической партии Майки Шеррилл подготовила законопроект, который мог обязать Маска и сотрудников его департамента сдать тест на наркотики.
В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что предприниматель принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством.
В пятницу миллиардер покинул администрацию президента США Дональда Трампа, получив от главы государства ключ от Белого дома.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Telegram договорился о сотрудничестве с компанией Маска
28 мая, 15:12
 
В миреСШАИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала