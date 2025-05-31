https://ria.ru/20250531/mariupol-2020095502.html

Жительница Мариуполя поступила в вуз на психолога ради своих детей

Жительница Мариуполя поступила в вуз на психолога ради своих детей - РИА Новости, 31.05.2025

Жительница Мариуполя поступила в вуз на психолога ради своих детей

Жительница Мариуполя Лина Тобот рассказала РИА Новости, что даже спустя три года после окончания боевых действий ее дети все еще вздрагивают от резких звуков,... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T05:21:00+03:00

2025-05-31T05:21:00+03:00

2025-05-31T05:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Жительница Мариуполя Лина Тобот рассказала РИА Новости, что даже спустя три года после окончания боевых действий ее дети все еще вздрагивают от резких звуков, чтобы помочь им и другим людям, она поступила в местный вуз на психолога. Как рассказала Тобот, во время боевых действий в Мариуполе весной 2022 года она с мужем и двумя маленькими детьми находилась в городе. Сначала родители не говорили своим малышам, что происходит, а громкие взрывы объясняли салютами. "Когда младший спал, я ложилась так, чтобы осколки, если будут лететь, то через меня и на ребенка не попадут. У нас в доме не было подвала, и нам приходилось делать сооружение: стол, диван и кровать сверху, такие старыми матрасами вместе с одеялами толстыми накрывали, и все там прятались. Но в какой-то момент, когда мы услышали взрывы и стали кричать детям "идите сюда", они не отреагировали сразу, нам пришлось, конечно, тогда рассказать о том, что вот сейчас война, что вот люди гибнут. Три года прошло, все равно они помнят, они все равно пугаются. Любой хлопок, любой резкий звук, что говорить, даже взрослые, наши родители, они тоже остро реагируют на подобные звуки", - рассказывает Тобот. По ее словам, у своих детей она пока не замечала серьезных проблем после пережитого, но думает, что в будущем им, как и многим другим маленьким и взрослым жителям города, может понадобиться психологическая помощь. "Я сейчас, в данный момент, учусь в Мариупольском государственном университете на третьем курсе на психолога. Я наблюдала за другими людьми, и понимала, что им нужна поддержка. Нужна помощь не только какая-то социально-гуманитарная, физическая, но еще и психологическая помощь. Это повлияло на мой выбор при поступлении на психологию", - рассказала Тобот. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250528/mariupol-2019463722.html

https://ria.ru/20250524/zhitel-2018878151.html

россия

мариуполь

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россия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин