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В Китае обрушились на Макрона из-за слов об Украине и Тайване
В Китае обрушились на Макрона из-за слов об Украине и Тайване - РИА Новости, 31.05.2025
В Китае обрушились на Макрона из-за слов об Украине и Тайване
Китай считает неприемлемым сравнение вопросов Украины и Тайваня, заявило посольство КНР в Сингапуре в посте, к которому прикрепило фото президента Франции... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:28:00+03:00
2025-05-31T18:28:00+03:00
2025-05-31T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Китай считает неприемлемым сравнение вопросов Украины и Тайваня, заявило посольство КНР в Сингапуре в посте, к которому прикрепило фото президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре."Эти два вопроса отличаются по своей природе и вообще не сопоставимы, ситуация с Тайванем — это внутреннее дело Китая", — говорится в сообщении.Накануне Макрон в выступлении на форуме в Сингапуре заявил, что НАТО может расширить спектр своих действий в Азии, если Китай допустит участие военных из КНДР в событиях, происходящих в Европе.Как сообщило агентство Reuters, в своем выступлении он также порассуждал о вопросе Тайваня, задавшись вопросом, что случится, "если России будет позволено брать под контроль любые украинские территории".Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
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В мире, Китай, Тайвань, Эммануэль Макрон, НАТО, Сингапур, Франция, Украина, Россия
В Китае обрушились на Макрона из-за слов об Украине и Тайване
Посольство КНР в Сингапуре возмутилось из-за слов Макрона об Украине и Тайване