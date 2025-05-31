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В Китае обрушились на Макрона из-за слов об Украине и Тайване - РИА Новости, 31.05.2025
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18:28 31.05.2025 (обновлено: 18:32 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/makron-2020166524.html
В Китае обрушились на Макрона из-за слов об Украине и Тайване
В Китае обрушились на Макрона из-за слов об Украине и Тайване - РИА Новости, 31.05.2025
В Китае обрушились на Макрона из-за слов об Украине и Тайване
Китай считает неприемлемым сравнение вопросов Украины и Тайваня, заявило посольство КНР в Сингапуре в посте, к которому прикрепило фото президента Франции... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:28:00+03:00
2025-05-31T18:32:00+03:00
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Китай считает неприемлемым сравнение вопросов Украины и Тайваня, заявило посольство КНР в Сингапуре в посте, к которому прикрепило фото президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре."Эти два вопроса отличаются по своей природе и вообще не сопоставимы, ситуация с Тайванем — это внутреннее дело Китая", — говорится в сообщении.Накануне Макрон в выступлении на форуме в Сингапуре заявил, что НАТО может расширить спектр своих действий в Азии, если Китай допустит участие военных из КНДР в событиях, происходящих в Европе.Как сообщило агентство Reuters, в своем выступлении он также порассуждал о вопросе Тайваня, задавшись вопросом, что случится, "если России будет позволено брать под контроль любые украинские территории".Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
https://ria.ru/20250531/makron-2020140423.html
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в мире, китай, тайвань, эммануэль макрон, нато, сингапур, франция, украина, россия
В мире, Китай, Тайвань, Эммануэль Макрон, НАТО, Сингапур, Франция, Украина, Россия
В Китае обрушились на Макрона из-за слов об Украине и Тайване

Посольство КНР в Сингапуре возмутилось из-за слов Макрона об Украине и Тайване

© Фото : Embassy of the People's Republic of China in SingaporeФото, опубликованное в соцсети Посольства Китая в Сингапуре
Фото, опубликованное в соцсети Посольства Китая в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Embassy of the People's Republic of China in Singapore
Фото, опубликованное в соцсети Посольства Китая в Сингапуре
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Китай считает неприемлемым сравнение вопросов Украины и Тайваня, заявило посольство КНР в Сингапуре в посте, к которому прикрепило фото президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"Эти два вопроса отличаются по своей природе и вообще не сопоставимы, ситуация с Тайванем — это внутреннее дело Китая", — говорится в сообщении.
© Страница посольства Китая в Сингапуре в соцсетиПост, опубликованный в соцсети Посольства Китая в Сингапуре
Пост, опубликованный в соцсети посольства Китая в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Страница посольства Китая в Сингапуре в соцсети
Пост, опубликованный в соцсети Посольства Китая в Сингапуре
Накануне Макрон в выступлении на форуме в Сингапуре заявил, что НАТО может расширить спектр своих действий в Азии, если Китай допустит участие военных из КНДР в событиях, происходящих в Европе.
Как сообщило агентство Reuters, в своем выступлении он также порассуждал о вопросе Тайваня, задавшись вопросом, что случится, "если России будет позволено брать под контроль любые украинские территории".
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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Вчера, 15:22
 
В миреКитайТайваньЭммануэль МакронНАТОСингапурФранцияУкраинаРоссия
 
 
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