https://ria.ru/20250531/makron-2020140423.html

Песков: Макрон не понимает реального положения дел в отношении России

Песков: Макрон не понимает реального положения дел в отношении России - РИА Новости, 31.05.2025

Песков: Макрон не понимает реального положения дел в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон не понимает реального положения дел в отношении России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков тележурналисту "России 1"... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:22:00+03:00

2025-05-31T15:22:00+03:00

2025-05-31T15:26:00+03:00

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не понимает реального положения дел в отношении России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя попытки давления Парижа на Москву."Можно только выразить сожаление, что глава французского государства не понимает реального положения дел", — сказал он.Как подчеркнул Песков, Париж не стоит на пути мира, а направляет свои усилия лишь на увеличение давления на Москву."По-прежнему Франции кажется, что от России можно чего-то добиться давлением. Это говорит о категорическом непонимании сути нашей страны", — отметил представитель Кремля.Макрон неоднократно выступал с резко антироссийскими заявлениями и предложениями. Так, в марте он заявил, что Москва якобы стала угрозой для Франции и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Парижа для защиты всего ЕС.В Кремле назвали эти слова чрезвычайно конфронтационными. Там напомнили, что Макрон умолчал о расширении инфраструктуры НАТО к границе России и о законных озабоченностях Москвы по этому поводу.

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в мире, россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон