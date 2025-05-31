https://ria.ru/20250531/makron-2020140423.html
Песков: Макрон не понимает реального положения дел в отношении России
Песков: Макрон не понимает реального положения дел в отношении России - РИА Новости, 31.05.2025
Песков: Макрон не понимает реального положения дел в отношении России
Президент Франции Эммануэль Макрон не понимает реального положения дел в отношении России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков тележурналисту "России 1"... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:22:00+03:00
2025-05-31T15:22:00+03:00
2025-05-31T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не понимает реального положения дел в отношении России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя попытки давления Парижа на Москву."Можно только выразить сожаление, что глава французского государства не понимает реального положения дел", — сказал он.Как подчеркнул Песков, Париж не стоит на пути мира, а направляет свои усилия лишь на увеличение давления на Москву."По-прежнему Франции кажется, что от России можно чего-то добиться давлением. Это говорит о категорическом непонимании сути нашей страны", — отметил представитель Кремля.Макрон неоднократно выступал с резко антироссийскими заявлениями и предложениями. Так, в марте он заявил, что Москва якобы стала угрозой для Франции и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Парижа для защиты всего ЕС.В Кремле назвали эти слова чрезвычайно конфронтационными. Там напомнили, что Макрон умолчал о расширении инфраструктуры НАТО к границе России и о законных озабоченностях Москвы по этому поводу.
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В мире, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон