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Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек" - РИА Новости, 31.05.2025
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Культура
 
16:34 31.05.2025 (обновлено: 17:18 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/makhaffey-2020151353.html
Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек"
Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек" - РИА Новости, 31.05.2025
Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек"
Американская актриса Валери Махаффей, известная по ролям в телесериалах "Северная сторона" и "Отчаянные домохозяйки", умерла на 72-м году жизни, сообщило... РИА Новости, 31.05.2025
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американская актриса Валери Махаффей, известная по ролям в телесериалах "Северная сторона" и "Отчаянные домохозяйки", умерла на 72-м году жизни, сообщило издание Variety со ссылкой на ее мужа, актера Джозефа Келла. По словам ее мужа, актриса умерла в пятницу в Лос-Анджелесе. Она болела раком. В 1992 году Махаффей получила премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана. Она была очень гибкой актрисой и пользовалась спросом, отмечает Variety. Актриса также известна по ролям в телесериале "Хор" и ситкоме "Детство Шелдона".
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лос-анджелес, валери махаффей, сша, новости культуры
Культура, Лос-Анджелес, Валери Махаффей, США, Новости культуры
Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек"

Variety: актриса из "Отчаянных домохозяек" Махаффей умерла в возрасте 71 года

© Getty Images / Amanda EdwardsАмериканская актриса Валери Махаффей
Американская актриса Валери Махаффей - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Getty Images / Amanda Edwards
Американская актриса Валери Махаффей. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американская актриса Валери Махаффей, известная по ролям в телесериалах "Северная сторона" и "Отчаянные домохозяйки", умерла на 72-м году жизни, сообщило издание Variety со ссылкой на ее мужа, актера Джозефа Келла.
По словам ее мужа, актриса умерла в пятницу в Лос-Анджелесе. Она болела раком.
В 1992 году Махаффей получила премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана. Она была очень гибкой актрисой и пользовалась спросом, отмечает Variety.
Актриса также известна по ролям в телесериале "Хор" и ситкоме "Детство Шелдона".
 
КультураЛос-АнджелесВалери МахаффейСШАНовости культуры
 
 
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