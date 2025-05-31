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Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек"
Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек" - РИА Новости, 31.05.2025
Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек"
Американская актриса Валери Махаффей, известная по ролям в телесериалах "Северная сторона" и "Отчаянные домохозяйки", умерла на 72-м году жизни, сообщило... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T16:34:00+03:00
2025-05-31T16:34:00+03:00
2025-05-31T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американская актриса Валери Махаффей, известная по ролям в телесериалах "Северная сторона" и "Отчаянные домохозяйки", умерла на 72-м году жизни, сообщило издание Variety со ссылкой на ее мужа, актера Джозефа Келла. По словам ее мужа, актриса умерла в пятницу в Лос-Анджелесе. Она болела раком. В 1992 году Махаффей получила премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана. Она была очень гибкой актрисой и пользовалась спросом, отмечает Variety. Актриса также известна по ролям в телесериале "Хор" и ситкоме "Детство Шелдона".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, валери махаффей, сша, новости культуры
Культура, Лос-Анджелес, Валери Махаффей, США, Новости культуры
Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек"
Variety: актриса из "Отчаянных домохозяек" Махаффей умерла в возрасте 71 года
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американская актриса Валери Махаффей, известная по ролям в телесериалах "Северная сторона" и "Отчаянные домохозяйки", умерла на 72-м году жизни, сообщило издание Variety со ссылкой на ее мужа, актера Джозефа Келла.
По словам ее мужа, актриса умерла в пятницу в Лос-Анджелесе
. Она болела раком.
В 1992 году Махаффей получила премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана. Она была очень гибкой актрисой и пользовалась спросом, отмечает Variety.
Актриса также известна по ролям в телесериале "Хор" и ситкоме "Детство Шелдона".