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Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек"

Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек" - РИА Новости, 31.05.2025

Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек"

Американская актриса Валери Махаффей, известная по ролям в телесериалах "Северная сторона" и "Отчаянные домохозяйки", умерла на 72-м году жизни, сообщило... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T16:34:00+03:00

2025-05-31T16:34:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американская актриса Валери Махаффей, известная по ролям в телесериалах "Северная сторона" и "Отчаянные домохозяйки", умерла на 72-м году жизни, сообщило издание Variety со ссылкой на ее мужа, актера Джозефа Келла. По словам ее мужа, актриса умерла в пятницу в Лос-Анджелесе. Она болела раком. В 1992 году Махаффей получила премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана. Она была очень гибкой актрисой и пользовалась спросом, отмечает Variety. Актриса также известна по ролям в телесериале "Хор" и ситкоме "Детство Шелдона".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лос-анджелес, валери махаффей, сша, новости культуры