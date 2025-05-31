https://ria.ru/20250531/luzhniki-2020114477.html

Движение в районе "Лужников" временно закроют из-за футбольных матчей

Движение в районе "Лужников" временно закроют из-за футбольных матчей - РИА Новости, 31.05.2025

Движение в районе "Лужников" временно закроют из-за футбольных матчей

Движение в районе спорткомплекса "Лужники" временно закроют в воскресенье и 6 июня в связи с проведением футбольных матчей, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T11:24:00+03:00

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2025-05-31T11:24:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

ефремов

центр организации дорожного движения (цодд)

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Движение в районе спорткомплекса "Лужники" временно закроют в воскресенье и 6 июня в связи с проведением футбольных матчей, сообщает столичный дептранс. "ЦОДД: в связи с проведением футбольных матчей 1 и 6 июня будет временно закрыто движение в районе спорткомплекса "Лужники", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. Дептранс уточняет, что в воскресенье и 6 июня с 8.00 мск до окончания мероприятия будет закрыто движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Также и 1 июня с 19.00 мск до окончания матча, и 6 июня с 21.00 мск до окончания мероприятия введут ограничения на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая, в Проектируемом проезде №2309 от улицы Усачева до улицы Доватора, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту, добавляет департамент. Кроме того, на некоторых участках будет запрещена парковка в воскресенье и 6 июня с 00.01 мск до окончания мероприятий, заключает столичный дептранс.

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общество, городское хозяйство москвы, ефремов, центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы