https://ria.ru/20250531/livan-2020115887.html

Израиль заявил о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлы"

Израиль заявил о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 31.05.2025

Израиль заявил о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила о ликвидации на юге Ливана командира ракетного подразделения движения "Хезболлах" Мохаммада Али Джамуля. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T11:45:00+03:00

2025-05-31T11:45:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила о ликвидации на юге Ливана командира ракетного подразделения движения "Хезболлах" Мохаммада Али Джамуля. "Силы ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Мохаммада Али Джамуля, командующего ракетным подразделением "Хезболлах" в районе Шакиф... на юге Ливана", - говорится в сообщении. Военные отметили, что с начала эскалации конфликта Джамуль стоял за многочисленными обстрелами в сторону израильского тыла и сил ЦАХАЛ, а некоторое время назад предпринимал попытки восстановить инфраструктуру "Хезболлах" на юге Ливана, что является грубым нарушением соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.

https://ria.ru/20250531/izrail-2020087319.html

https://ria.ru/20250531/konflikt-1915630213.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году