Израиль заявил о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлы" в Ливане
© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара по Ливану
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара по Ливану. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила о ликвидации на юге Ливана командира ракетного подразделения движения "Хезболлах" Мохаммада Али Джамуля.
"Силы ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Мохаммада Али Джамуля, командующего ракетным подразделением "Хезболлах" в районе Шакиф... на юге Ливана", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что с начала эскалации конфликта Джамуль стоял за многочисленными обстрелами в сторону израильского тыла и сил ЦАХАЛ, а некоторое время назад предпринимал попытки восстановить инфраструктуру "Хезболлах" на юге Ливана, что является грубым нарушением соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном.
В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.