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Тайны, которые скрывал генерал Лебедь: кто убил губернатора

Тайны, которые скрывал генерал Лебедь: кто убил губернатора - РИА Новости, 31.05.2025

Тайны, которые скрывал генерал Лебедь: кто убил губернатора

Гибель Александра Лебедя 28 апреля 2002 года потрясла Россию. "Генерал-губернатор" Красноярского края, был не только выдающимся боевым офицером, но и яркой... РИА Новости, 31.05.2025

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красноярский край

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Гибель Александра Лебедя 28 апреля 2002 года потрясла Россию. "Генерал-губернатор" Красноярского края, был не только выдающимся боевым офицером, но и яркой фигурой на политической арене 1990-х.Трагедия вызвала множество слухов и спекуляций Политические интриги, соперничество и личные амбиции — все это создает сложный контекст, в котором до сих пор пытаются разобраться исследователи и историки. Кто же мог убрать столь влиятельного и харизматичного лидера?Путь к величиюАлександр Лебедь родился 20 апреля 1950 года в рабочей семье в Новочеркасске. С малых лет он проявлял интерес к спорту, активно занимаясь боксом, параллельно развивая свои навыки в шахматах.После завершения обучения в школе, Лебедь стремился осуществить свою детскую мечту о карьере пилота. Однако он не смог пройти медицинскую комиссию в Армавирское летное училище из-за высокого роста. В 1969 году Лебедь поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Там после окончания учебы с отличием, остался на службе в качестве командира учебного взвода, а затем и роты.В 1981 году он продолжил свою военную карьеру в Афганистане, где командовал батальоном. В ходе боевых действий его контузило. В 1985 году Лебедь завершил обучение в Военной академии и продолжил продвигаться по служебной лестнице. Он занимал командные должности и становился боевым командиром. Также офицер принимал участие как в активных боевых действиях, так и в миротворческих операциях. Перед увольнением в запас он командовал 14-й армией, которая находилась в Приднестровье.Восхождение на пост губернатораЛетом 1995 года, завершив свою военную карьеру в звании генерал-майора, Александр Лебедь ушел на пенсию. Однако уже в декабре того же года он стал депутатом Государственной Думы. В 1996 году он принял участие в президентских выборах. По результатам первого тура оказался на третьем месте. А перед вторым открыто поддержал Бориса Ельцина - как отмечают свидетели, в обмен на высокую должность секретаря Совета безопасности. Правда, его карьера была омрачена участием в подписании Хасавюртовских соглашений, которые многие считали позорными - что в итоге привело к отставке с поста.Тем не менее, в 1998 году судьба вновь улыбнулась Лебедю, когда он был избран губернатором Красноярского края. Правда, ему не удалось избежать конфликтов с влиятельными бизнесменами региона, что добавило еще одну главу в его насыщенную политическую биографию."Лебедушка"Личная жизнь Александра Лебедя складывалась гармонично и счастливо. Свою будущую супругу Инну он встретил в Новочеркасске в те времена, когда еще пытался поступить в летное училище. Их отношения продолжались целых четыре года, прежде чем они официально оформили брак. В этом союзе родились трое детей — два сына, Александр и Иван, а также дочь Екатерина. Лебедь нежно называл супругу "моя Лебедушка" и для него в жизни не существовало других женщин. Даже во время официальных приемов и мероприятий он ни с кем никогда не танцевал, кроме нее.Генерал часто, любя, шутил о своем браке: "Я живу с женой и собакой, и выяснилось, что всем нам очень немного надо". Ещё одно известное высказывание политика: "Идеальная пара: когда муж храпит, а жена глухая".Супруга действительно была идеальной для Александра. Инна, работая учительницей, всегда оставалась надежной опорой для мужа. Она воспитывала детей и создавала в доме атмосферу уюта и тепла, разделяя с ним мечту прожить всю жизнь вместе. Однако трагическая гибель генерала в авиакатастрофе оборвала их совместный путь.После смерти мужа вдова неоднократно заявляла журналистам о том, что не намерена вступать в новый брак, избегала участия в ток-шоу и не публиковала мемуары, предпочтя уединение. Некоторое время она проживала в усадьбе, расположенной в лесистой местности на границе Тверской и Смоленской областей. Инна занималась управлением деревообрабатывающего предприятия, но вскоре была вынуждена закрыть бизнес из-за серии поджогов, которые, по слухам, были актом мести врагов Лебедя. Позже Инна Лебедь уехала в Подмосковье. Вдова и дети генерала ведут непубличный образ жизни.Загадка трагедииВертолет Ми-8, на котором находился Александр Лебедь, потерпел крушение у озера Ойское, расположенного в 350 километрах от Красноярска. Транспорт столкнулся в воздухе с линией электропередачи. В результате столкновения машина разлетелась на куски еще в полете.Генерал скончался от полученных травм спустя четыре часа после катастрофы в больнице Абакана, другие пассажиры погибли еще на борту. Экипаж выжил, но получил серьезные травмы. Официальная экспертиза возложила ответственность за аварию на неопытных пилотов, однако не все были готовы принять выводы государственной комиссии. Сразу зародилась версия, что "генерал-губернатор", как его называли в народе, мог стать жертвой врагов, которых у него было немало в регионе.В средствах массовой информации появилось несколько версий, касающихся причин крушения Ми-8. Среди них были упоминания о плохом техническом состоянии вертолета, возможном теракте, резком ухудшении видимости из-за тумана, ошибках экипажа и отсутствии на полетных картах указаний о линиях электропередачи. Некоторые даже выдвигали предположение, что губернатор сам управлял вертолетом.Командир экипажа вертолета, Таир Ахмеров, впоследствии заявил: "Если бы я заметил реальную угрозу безопасности, я бы развернул вертолет". Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, однако он вышел по УДО спустя два года, так и не признав свою вину. Второму пилоту назначили условный срок в три года.Версия терактаТем не менее, власти не исключали возможность теракта, хотя публично эту версию всерьез не рассматривали. В интернете некоторое время циркулировала информация от депутата краевого законодательного собрания Олега Захарова. Тот утверждал, что встретил в Москве на могиле Лебедя знакомых бывших сотрудников ГРУ. По его словам, эти люди провели собственное расследование: выяснили, что на лопастях вертолета могли быть установлены несколько граммов взрывчатого вещества. Правда, слова депутата ничем публично не подтверждаются. В целом, официальное расследование трагедии генерала Лебедя напоминает хорошо закрученный детективный сюжет. Особенно примечательны слова командира экипажа Ахмерова, который однажды заявил, что они с Лебедем "разбились при прекрасной погоде".Командир вертолета, Таир Ахмеров, неоднократно подчеркивал: "Я не раз говорил, что смерть Лебедя не считаю случайностью или несчастным случаем. Существуют множество технических уловок, которые впоследствии можно будет списать на несчастный случай или на непрофессионализм экипажа".Кому помешал генерал Лебедь?Генерал Лебедь, несмотря на сложный характер, многое сделал для Красноярского края. Он наполнил бюджет, поддерживал ветеранов, развивал дороги, образование, культуру и медицину. Он посадил теневого "хозяина" края Анатолия Быкова, а также навредил интересам многих коррупционеров. Теперь остается лишь гадать, была ли авиакатастрофа случайностью, ошибкой пилотов или преднамеренным ударом по генералу.

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красноярский край, новочеркасск, россия, борис ельцин, анатолий быков, главное разведывательное управление рф, ми-8 амтш