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Лавров обсудил со своим туркменским коллегой наращивание сотрудничества
Лавров обсудил со своим туркменским коллегой наращивание сотрудничества - РИА Новости, 31.05.2025
Лавров обсудил со своим туркменским коллегой наращивание сотрудничества
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в субботу по телефону с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым наращивание сотрудничества между странами,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:53:00+03:00
2025-05-31T14:53:00+03:00
2025-05-31T14:53:00+03:00
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в субботу по телефону с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым наращивание сотрудничества между странами, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также предстоящие контакты и международные мероприятия. Особое внимание уделено путям дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", - говорится в комментарии на сайте министерства.
https://ria.ru/20250530/turtsija-2019932659.html
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россия, сергей лавров, рашид мередов, в мире, туркмения
Россия, Сергей Лавров, Рашид Мередов, В мире, Туркмения
Лавров обсудил со своим туркменским коллегой наращивание сотрудничества
Лавров обсудил с главой МИД Туркменистана Мередовым наращивание сотрудничества