https://ria.ru/20250531/lavrov-2020136632.html

Лавров обсудил со своим туркменским коллегой наращивание сотрудничества

Лавров обсудил со своим туркменским коллегой наращивание сотрудничества - РИА Новости, 31.05.2025

Лавров обсудил со своим туркменским коллегой наращивание сотрудничества

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в субботу по телефону с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым наращивание сотрудничества между странами,... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:53:00+03:00

2025-05-31T14:53:00+03:00

2025-05-31T14:53:00+03:00

россия

сергей лавров

рашид мередов

в мире

туркмения

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в субботу по телефону с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым наращивание сотрудничества между странами, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также предстоящие контакты и международные мероприятия. Особое внимание уделено путям дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", - говорится в комментарии на сайте министерства.

https://ria.ru/20250530/turtsija-2019932659.html

россия

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россия, сергей лавров, рашид мередов, в мире, туркмения