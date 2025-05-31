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Лавров обсудил со своим туркменским коллегой наращивание сотрудничества - РИА Новости, 31.05.2025
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14:53 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/lavrov-2020136632.html
Лавров обсудил со своим туркменским коллегой наращивание сотрудничества
Лавров обсудил со своим туркменским коллегой наращивание сотрудничества - РИА Новости, 31.05.2025
Лавров обсудил со своим туркменским коллегой наращивание сотрудничества
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в субботу по телефону с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым наращивание сотрудничества между странами,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:53:00+03:00
2025-05-31T14:53:00+03:00
россия
сергей лавров
рашид мередов
в мире
туркмения
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в субботу по телефону с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым наращивание сотрудничества между странами, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также предстоящие контакты и международные мероприятия. Особое внимание уделено путям дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", - говорится в комментарии на сайте министерства.
https://ria.ru/20250530/turtsija-2019932659.html
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россия, сергей лавров, рашид мередов, в мире, туркмения
Россия, Сергей Лавров, Рашид Мередов, В мире, Туркмения
Лавров обсудил со своим туркменским коллегой наращивание сотрудничества

Лавров обсудил с главой МИД Туркменистана Мередовым наращивание сотрудничества

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в субботу по телефону с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым наращивание сотрудничества между странами, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также предстоящие контакты и международные мероприятия. Особое внимание уделено путям дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве. 30 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Анкара ведет консультации с Киевом по переговорам в Стамбуле, заявил Фидан
30 мая, 12:11
 
РоссияСергей ЛавровРашид МередовВ миреТуркмения
 
 
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