https://ria.ru/20250531/kuzbass-2020111560.html

Суд арестовал главу Кемеровского района Коляденко

Суд арестовал главу Кемеровского района Коляденко - РИА Новости, 31.05.2025

Суд арестовал главу Кемеровского района Коляденко

Центральный районный суд Кемерово арестовал до 29 июля главу Кемеровского муниципального округа Марину Коляденко, ставшую второй фигуранткой дела о превышении... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T10:48:00+03:00

2025-05-31T10:48:00+03:00

2025-05-31T16:40:00+03:00

происшествия

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

КЕМЕРОВО, 31 мая - РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 29 июля главу Кемеровского муниципального округа Марину Коляденко, ставшую второй фигуранткой дела о превышении полномочий ее первого заместителя Татьяны Коноваловой, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.В феврале пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области сообщала, что Коновалова задержана и арестована по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот (часть 3 статьи 285 УК РФ). В пятницу информированный источник сообщил, что по этому делу задержана и глава округа Марина Коляденко"Заключение под стражу до 29 июля 2025 года", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона, из представленных органами предварительного расследования материалов следует, что в марте 2023 года глава Кемеровского муниципального округа вступила в преступный сговор с первым заместителем главы администрации Кемеровского муниципального округа Татьяной Коноваловой "на совершение злоупотребления должностными полномочиями группой лиц по предварительному сговору, а именно были заключены 35 муниципальных контрактов на приобретение квартир путем инвестирования в строительство, условиями которых предусмотрена передача квартир, в срок не позднее 1 ноября 2023 года". После чего перечислили на счета строительной фирмы 89-90% аванса от цены контрактов.По версии следствия, сумма, выплаченная по контракту, составила 294 миллиона рублей. Условия контракта выполнены не были, тем самым фигурантки "умышленно бездействуя, совершили злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения значительного ущерба бюджету муниципального образования Кемеровского муниципального округа". По данным следствия, ущерб бюджету составил не менее 27 946 100 рублей.Коляденко была задержана в четверг, в этот же день ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ.Также в четверг были задержаны замдиректора по коммерческим вопросам завода по производству бетонных конструкций "Кемеровский ДСК" Александр Турабаба и финансовый директор данного предприятия Павел Стариков.

https://ria.ru/20250430/lebedev-2014355529.html

https://ria.ru/20250301/krasnojarsk-2002425045.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)