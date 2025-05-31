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В Курской области нашли еще 421 человека после вторжения ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 31.05.2025 (обновлено: 15:22 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/kursk-2020137008.html
В Курской области нашли еще 421 человека после вторжения ВСУ
В Курской области нашли еще 421 человека после вторжения ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
В Курской области нашли еще 421 человека после вторжения ВСУ
Всего 1290 человек исключены из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники в Курской области в связи с вторжением ВСУ, установлено примерное... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:56:00+03:00
2025-05-31T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
александр хинштейн
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 31 мая - РИА Новости. Всего 1290 человек исключены из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники в Курской области в связи с вторжением ВСУ, установлено примерное местонахождение еще 421 человека, сообщил журналистам врио губернатора региона Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн отмечал, что реестр жителей курского приграничья, с которыми утратили связь родственники, начал работать на сайте правительства Курской области. В субботу врио губернатора региона провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с безвестным исчезновением жителей региона в результате вторжения вооруженных формирований Украины. "Мы сегодня провели очередное заседание нашей рабочей группы, созданной для помощи в поиске наших жителей, утративших связь с родными в результате вторжения ВСУ, и детально проговорили о результатах работы за последнее время. С момента того, как мы запустили эту работу, и с момента создания открытого реестра в него было внесено 2287 человек. На сегодняшний день найдено 1290 человек, установлено примерное местонахождение еще 421 человека", - рассказал Хинштейн. Хинштейн отметил, что главная задача, которая была поставлена при создании рабочей группы, это формирование реестра с целью информирования людей, которые утратили связь с близкими."Потому что и находящиеся, скажем, на Украине люди, если у них есть доступ к интернету, то, зайдя в реестр, они в состоянии увидеть и удостовериться в том, что Родина о них не забыла, их ищут. Мы нашли алгоритм, который в формировании самого этого реестра и запуска открытого ресурса, который не нарушает права граждан, который не разглашает персональных данных. На реестре не выведен весь поименный список, но, зная данные близкого себе человека, ты можешь в поисковике эти данные внести и получить исчерпывающую информацию статуса. В розыске человек, найден он, что с ним происходит", - добавил он.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250531/kursk-2020135232.html
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россия, курская область, украина, александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области нашли еще 421 человека после вторжения ВСУ

Из реестра пропавших жителей Курской области исключили 1290 человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в освобожденной Судже
Российские военные в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в освобожденной Судже. Архивное фото
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КУРСК, 31 мая - РИА Новости. Всего 1290 человек исключены из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники в Курской области в связи с вторжением ВСУ, установлено примерное местонахождение еще 421 человека, сообщил журналистам врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн отмечал, что реестр жителей курского приграничья, с которыми утратили связь родственники, начал работать на сайте правительства Курской области. В субботу врио губернатора региона провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с безвестным исчезновением жителей региона в результате вторжения вооруженных формирований Украины.
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"Мы сегодня провели очередное заседание нашей рабочей группы, созданной для помощи в поиске наших жителей, утративших связь с родными в результате вторжения ВСУ, и детально проговорили о результатах работы за последнее время. С момента того, как мы запустили эту работу, и с момента создания открытого реестра в него было внесено 2287 человек. На сегодняшний день найдено 1290 человек, установлено примерное местонахождение еще 421 человека", - рассказал Хинштейн.

Хинштейн отметил, что главная задача, которая была поставлена при создании рабочей группы, это формирование реестра с целью информирования людей, которые утратили связь с близкими.
"Потому что и находящиеся, скажем, на Украине люди, если у них есть доступ к интернету, то, зайдя в реестр, они в состоянии увидеть и удостовериться в том, что Родина о них не забыла, их ищут. Мы нашли алгоритм, который в формировании самого этого реестра и запуска открытого ресурса, который не нарушает права граждан, который не разглашает персональных данных. На реестре не выведен весь поименный список, но, зная данные близкого себе человека, ты можешь в поисковике эти данные внести и получить исчерпывающую информацию статуса. В розыске человек, найден он, что с ним происходит", - добавил он.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Последствия атаки со стороны ВСУ в Рыльске Курской области. 31 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаАлександр ХинштейнВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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