https://ria.ru/20250531/kursk-2020137008.html

В Курской области нашли еще 421 человека после вторжения ВСУ

В Курской области нашли еще 421 человека после вторжения ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025

В Курской области нашли еще 421 человека после вторжения ВСУ

Всего 1290 человек исключены из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники в Курской области в связи с вторжением ВСУ, установлено примерное... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:56:00+03:00

2025-05-31T14:56:00+03:00

2025-05-31T15:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

александр хинштейн

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 31 мая - РИА Новости. Всего 1290 человек исключены из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники в Курской области в связи с вторжением ВСУ, установлено примерное местонахождение еще 421 человека, сообщил журналистам врио губернатора региона Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн отмечал, что реестр жителей курского приграничья, с которыми утратили связь родственники, начал работать на сайте правительства Курской области. В субботу врио губернатора региона провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с безвестным исчезновением жителей региона в результате вторжения вооруженных формирований Украины. "Мы сегодня провели очередное заседание нашей рабочей группы, созданной для помощи в поиске наших жителей, утративших связь с родными в результате вторжения ВСУ, и детально проговорили о результатах работы за последнее время. С момента того, как мы запустили эту работу, и с момента создания открытого реестра в него было внесено 2287 человек. На сегодняшний день найдено 1290 человек, установлено примерное местонахождение еще 421 человека", - рассказал Хинштейн. Хинштейн отметил, что главная задача, которая была поставлена при создании рабочей группы, это формирование реестра с целью информирования людей, которые утратили связь с близкими."Потому что и находящиеся, скажем, на Украине люди, если у них есть доступ к интернету, то, зайдя в реестр, они в состоянии увидеть и удостовериться в том, что Родина о них не забыла, их ищут. Мы нашли алгоритм, который в формировании самого этого реестра и запуска открытого ресурса, который не нарушает права граждан, который не разглашает персональных данных. На реестре не выведен весь поименный список, но, зная данные близкого себе человека, ты можешь в поисковике эти данные внести и получить исчерпывающую информацию статуса. В розыске человек, найден он, что с ним происходит", - добавил он.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250531/kursk-2020135232.html

https://ria.ru/20250531/terakt-2020126530.html

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россия, курская область, украина, александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)