В Курской области нашли еще 421 человека после вторжения ВСУ
Из реестра пропавших жителей Курской области исключили 1290 человек
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в освобожденной Судже
Российские военные в освобожденной Судже. Архивное фото
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КУРСК, 31 мая - РИА Новости. Всего 1290 человек исключены из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники в Курской области в связи с вторжением ВСУ, установлено примерное местонахождение еще 421 человека, сообщил журналистам врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн отмечал, что реестр жителей курского приграничья, с которыми утратили связь родственники, начал работать на сайте правительства Курской области. В субботу врио губернатора региона провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с безвестным исчезновением жителей региона в результате вторжения вооруженных формирований Украины.
"Мы сегодня провели очередное заседание нашей рабочей группы, созданной для помощи в поиске наших жителей, утративших связь с родными в результате вторжения ВСУ, и детально проговорили о результатах работы за последнее время. С момента того, как мы запустили эту работу, и с момента создания открытого реестра в него было внесено 2287 человек. На сегодняшний день найдено 1290 человек, установлено примерное местонахождение еще 421 человека", - рассказал Хинштейн.
Хинштейн отметил, что главная задача, которая была поставлена при создании рабочей группы, это формирование реестра с целью информирования людей, которые утратили связь с близкими.
Хинштейн отметил, что главная задача, которая была поставлена при создании рабочей группы, это формирование реестра с целью информирования людей, которые утратили связь с близкими.
"Потому что и находящиеся, скажем, на Украине люди, если у них есть доступ к интернету, то, зайдя в реестр, они в состоянии увидеть и удостовериться в том, что Родина о них не забыла, их ищут. Мы нашли алгоритм, который в формировании самого этого реестра и запуска открытого ресурса, который не нарушает права граждан, который не разглашает персональных данных. На реестре не выведен весь поименный список, но, зная данные близкого себе человека, ты можешь в поисковике эти данные внести и получить исчерпывающую информацию статуса. В розыске человек, найден он, что с ним происходит", - добавил он.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.