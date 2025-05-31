https://ria.ru/20250531/kursk-2020135232.html

Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн

Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн - РИА Новости, 31.05.2025

Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн

Местонахождение 576 жителей Курской области после вторжения в регион формирований Украины на сегодняшний день неизвестно, рассказал врио губернатора Курской... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:45:00+03:00

2025-05-31T14:45:00+03:00

2025-05-31T14:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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КУРСК, 31 мая – РИА Новости. Местонахождение 576 жителей Курской области после вторжения в регион формирований Украины на сегодняшний день неизвестно, рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Хинштейн провел в субботу заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с безвестным исчезновением жителей Курской области в результате вторжения вооружённых формирований Украины. "Цифра людей, чье местонахождение сегодня, увы, нам неизвестно, на данную минуту это 576 человек. Конечно, это очень большая цифра, но в то же время она корректная, она сложилась из целого ряда источников, потому что при формировании нашего реестра мы руководствовались данными от всех заинтересованных ведомств", - рассказал Хинштейн журналистам. Он подчеркнул, что среди пропавших также числятся дети. "В настоящий момент из тех, кто объявлен в розыск, четверо несовершеннолетних", - сказал Хинштейн, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250530/putin-2020067286.html

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курская область, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия