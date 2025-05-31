https://ria.ru/20250531/kursk-2020135232.html
Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн
Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн - РИА Новости, 31.05.2025
Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн
Местонахождение 576 жителей Курской области после вторжения в регион формирований Украины на сегодняшний день неизвестно, рассказал врио губернатора Курской... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:45:00+03:00
2025-05-31T14:45:00+03:00
2025-05-31T14:55:00+03:00
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КУРСК, 31 мая – РИА Новости. Местонахождение 576 жителей Курской области после вторжения в регион формирований Украины на сегодняшний день неизвестно, рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Хинштейн провел в субботу заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с безвестным исчезновением жителей Курской области в результате вторжения вооружённых формирований Украины. "Цифра людей, чье местонахождение сегодня, увы, нам неизвестно, на данную минуту это 576 человек. Конечно, это очень большая цифра, но в то же время она корректная, она сложилась из целого ряда источников, потому что при формировании нашего реестра мы руководствовались данными от всех заинтересованных ведомств", - рассказал Хинштейн журналистам. Он подчеркнул, что среди пропавших также числятся дети. "В настоящий момент из тех, кто объявлен в розыск, четверо несовершеннолетних", - сказал Хинштейн, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков.
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курская область, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн
Хинштейн: местонахождение 576 жителей Курской области до сих пор неизвестно
КУРСК, 31 мая – РИА Новости. Местонахождение 576 жителей Курской области после вторжения в регион формирований Украины на сегодняшний день неизвестно, рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн
провел в субботу заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с безвестным исчезновением жителей Курской области в результате вторжения вооружённых формирований Украины.
"Цифра людей, чье местонахождение сегодня, увы, нам неизвестно, на данную минуту это 576 человек. Конечно, это очень большая цифра, но в то же время она корректная, она сложилась из целого ряда источников, потому что при формировании нашего реестра мы руководствовались данными от всех заинтересованных ведомств", - рассказал Хинштейн журналистам.
Он подчеркнул, что среди пропавших также числятся дети.
"В настоящий момент из тех, кто объявлен в розыск, четверо несовершеннолетних", - сказал Хинштейн, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Подразделения ВСУ
рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков.