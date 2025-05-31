https://ria.ru/20250531/krym-2020177031.html
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 31.05.2025
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:44:00+03:00
2025-05-31T19:44:00+03:00
2025-05-31T19:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщило Минобороны РФ. "Около 18.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Крыма