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Грузинский туроператор начал принимать платежи криптовалютой - РИА Новости, 31.05.2025
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Туризм
 
20:10 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/kriptovalyuta-2020180422.html
Грузинский туроператор начал принимать платежи криптовалютой
Грузинский туроператор начал принимать платежи криптовалютой - РИА Новости, 31.05.2025
Грузинский туроператор начал принимать платежи криптовалютой
Крупный грузинский туроператор Tripzy объявил о начале приема платежей криптовалютой для граждан России и стран СНГ, заявили РИА Новости в турфирме. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T20:10:00+03:00
2025-05-31T20:10:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 31 мая - РИА Новости. Крупный грузинский туроператор Tripzy объявил о начале приема платежей криптовалютой для граждан России и стран СНГ, заявили РИА Новости в турфирме. "Оплата туристических услуг для российских туристов в Грузии теперь возможна с помощью криптовалюты и без посредников. Туристы имеют возможность забронировать гостиницы, трансферы, экскурсии, индивидуальные, групповые и корпоративные туры. Полный отдых теперь можно оплатить криптовалютой", - заявили в компании и добавили, что сервис разработан как для россиян, так и для граждан из других стран СНГ. В турфирме пояснили, что после получения запроса по бронированию, клиенту будет предоставлена безопасная банковская ссылка, по которой можно будет выбрать способ оплаты, в том числе криптовалютой. "Система автоматически рассчитывает стоимость тура в криптовалюте. Оплата происходит мгновенно и безопасно", - пояснили к компании.
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новости - туризм, россия, грузия, снг
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Грузия, СНГ
Грузинский туроператор начал принимать платежи криптовалютой

Грузинская турфирма запустила оплату криптовалютой для граждан РФ и стран СНГ

CC0 / vjkombajn / Криптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
CC0 / vjkombajn /
Криптовалюта биткоин. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 31 мая - РИА Новости. Крупный грузинский туроператор Tripzy объявил о начале приема платежей криптовалютой для граждан России и стран СНГ, заявили РИА Новости в турфирме.
«
"Оплата туристических услуг для российских туристов в Грузии теперь возможна с помощью криптовалюты и без посредников. Туристы имеют возможность забронировать гостиницы, трансферы, экскурсии, индивидуальные, групповые и корпоративные туры. Полный отдых теперь можно оплатить криптовалютой", - заявили в компании и добавили, что сервис разработан как для россиян, так и для граждан из других стран СНГ.
В турфирме пояснили, что после получения запроса по бронированию, клиенту будет предоставлена безопасная банковская ссылка, по которой можно будет выбрать способ оплаты, в том числе криптовалютой.
"Система автоматически рассчитывает стоимость тура в криптовалюте. Оплата происходит мгновенно и безопасно", - пояснили к компании.
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