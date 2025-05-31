https://ria.ru/20250531/kriptovalyuta-2020180422.html

Грузинский туроператор начал принимать платежи криптовалютой

Грузинский туроператор начал принимать платежи криптовалютой - РИА Новости, 31.05.2025

Грузинский туроператор начал принимать платежи криптовалютой

Крупный грузинский туроператор Tripzy объявил о начале приема платежей криптовалютой для граждан России и стран СНГ, заявили РИА Новости в турфирме. РИА Новости, 31.05.2025

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2025-05-31T20:10:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 31 мая - РИА Новости. Крупный грузинский туроператор Tripzy объявил о начале приема платежей криптовалютой для граждан России и стран СНГ, заявили РИА Новости в турфирме. "Оплата туристических услуг для российских туристов в Грузии теперь возможна с помощью криптовалюты и без посредников. Туристы имеют возможность забронировать гостиницы, трансферы, экскурсии, индивидуальные, групповые и корпоративные туры. Полный отдых теперь можно оплатить криптовалютой", - заявили в компании и добавили, что сервис разработан как для россиян, так и для граждан из других стран СНГ. В турфирме пояснили, что после получения запроса по бронированию, клиенту будет предоставлена безопасная банковская ссылка, по которой можно будет выбрать способ оплаты, в том числе криптовалютой. "Система автоматически рассчитывает стоимость тура в криптовалюте. Оплата происходит мгновенно и безопасно", - пояснили к компании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, россия, грузия, снг