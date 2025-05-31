https://ria.ru/20250531/kosmogramma-1595920827.html

Что такое натальная карта: как ее рассчитать и читать

Натальная карта: что это такое, как рассчитать и составить, расшифровка

Что такое натальная карта: как ее рассчитать и читать

Натальной картой астрологи называют схему звездного неба в момент рождения человека. Для ее составления требуются не только дата рождения, но и точное время и... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T17:59:00+03:00

2025-05-31T17:59:00+03:00

2025-05-31T20:25:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Натальной картой астрологи называют схему звездного неба в момент рождения человека. Для ее составления требуются не только дата рождения, но и точное время и место. Что это такое и в чем ее суть, какие дома, аспекты и планеты есть в космограмме и как они влияют на характер, построение карьеры, отношения между мужчиной и женщиной, как рассчитать и можно ли самостоятельно расшифровать — мнение экспертов в материале РИА Новости.Натальная картаВ астрологии натальная карта (космограмма, астрологическая карта) — это гороскоп, составляемый персонально для каждого человека с указанием расположения планет во время его рождения. По ней натальные астрологи описывают личностные черты владельца карты и пытаются предсказать потенциально возможные события в его судьбе."Важны не только положения планет в знаках Зодиака (то есть проекции планет на эклиптику), но и их расположение для конкретного места рождения, были они над или под горизонтом, в восточной или западной полусфере. Другими словами, гороскоп представляет собой моментальную фотографию небесных тел и явлений на момент рождения", — пояснила астролог Анна Галицкая.Зачем нужнаИспользуя прогностические техники, астрологи могут составлять прогнозы по натальной карте: описать сильные и слабые стороны человека, определить основные черты характера, потенциальные способности, важные события, проблемы и достижения.Астропсихолог Динара Халиуллина отмечает, что натальная карта — это один из инструментов:Профессиональный астролог Борис Зак дополняет, что натальная карта позволяет понять характер человека, особенности его поведения в той или иной ситуации, показывает, как ему лучше себя вести в разных ситуациях, как обращаться с деньгами, кем лучше работать исходя из его потенциала, какие сложности могут возникнуть у человека в отношениях, карьере и других сферах жизни. Натальная карта показывает гармоничный жизненный путь человека, основываясь на его личностных характеристиках.Как рассчитать натальную картуРассчитать натальную карту сейчас может любой человек, используя онлайн-сервисы и специальные программы, которые можно найти в Сети, есть и бесплатные. Достаточно просто ввести данные (дату, время, место рождения) — и сервис нарисует натальную карту и, возможно, приведет интерпретацию положений планет.Но, как утверждает Борис Зак, прочитать карту, не имея знаний, не получится. В ней много нюансов, которые важно учитывать, когда интерпретируешь полученные результаты. Поэтому многие, кто интересуется астрологией, первые шаги делает в нумерологии — она проще для понимания, но не такая подробная, как астрология.Основные элементы натальной картыАстролог Анна Галицкая поясняет, что основными действующими лицами в астрологии считаются планеты и светила. Причем светила, Солнце и Луна, их положения в знаках, домах и аспекты несут наиболее важную информацию о личности человека.Солнце описывает ядро характера, как человек строит свою жизнь, что считает важным, в каких ситуациях живет полной жизнью, а Луна – эмоциональный фон, отношения в семье, способность подстроиться под окружающих (или наоборот пренебречь их желаниями), как человек отдыхает.Знаки зодиакаЗнаков Зодиака 12, их делят по стихиям:ДомаПредсказание вероятных событий основывается на астрологическом учении о 12 домах гороскопа, которые управляют различными сферами человеческой жизни. Дома натальной карты показывают сферы действия планет. Анна Галицкая поясняет, что каждый из них описывает какую-либо сторону нашей жизни. Наиболее важным является 1 (первый) дом: он описывает основные черты характера человека, его способности и как он начинает различные дела. Знак в начале первого дома (на куспиде) астрологи рассматривают в первую очередь наравне со светилами.Динара Халиуллина перечислила сферы, за которые отвечает каждый из 12 домов:Анализируя астрологическую ситуацию, складывающуюся вокруг дома в гороскопе, специалисты делают вывод о том, какие события, затрагивающие сферу рассматриваемого дома, могут произойти с человеком.ПланетыПо представлениям астрологов, планета, которая была в его знаке Зодиака в момент рождения человека, оказывает воздействие на его на поступки и привычки. Сочетание даты и времени появления на свет и характеристики небесного тела, по мнению специалистов, дает ключ к пониманию личности.Например, Солнце считается символом любви к жизни, определяет успешность, карьерные возможность, наделяет энергичностью. Луна отвечает за эмоциональное восприятие, отношение к матери, образ жизни, а также рассказывает о привычках в питании.Борис Зак отмечает, что характеризует каждая из планет:"Знаки Зодиака окрашивают действие планеты в тот или другой оттенок. Например, энергия Солнца в воздушном знаке Близнецы будет направлена на общение, новые связи и контакты, ему важно, чтобы было интересно. А энергия Солнца в огненном знаке Стрельца направлена на открытие новых горизонтов, путешествия, моральные нормы. Ему важны большие проекты и перспективы в своей деятельности", — комментирует Анна Галицкая.АспектыАспекты между планетами (или угловые расстояния между ними) показывают, в каких отношениях находятся планеты. Астролог уточняет, что самых важных аспектов пять:Два последних считаются благоприятными аспектами. Анна Галицкая объяснят, например, Луна и Марс находятся в трине между собой — в личной жизни активный человек, использует свои силы на развитие семьи, легко становится самостоятельным по примеру близких. Устойчив в конфликтных ситуациях, интуитивно чувствует, как выйти из них с наименьшим уроном. А если между ними квадрат (напряженный аспект), то перед нами человек, который легко провоцирует конфликты в семье или попадает в напряженные ситуации. Волнуется и переживает, когда нужно отстаивать свои интересы. В общем, здесь жизнь несколько сложнее.Лунные узлыБорис Зак уточняет, что лунные узлы — это наши прошлые жизни и кармические задачи на текущее воплощение."Лунные узлы — фиктивные точки: таких физических тел на небе нет. Тем не менее, они показывают, с каким багажом человек пришел в эту жизнь и в каком направлении ему предстоит развиваться", — говорит Анна Галицкая.Как выглядит натальная картаРисунок представляет собой круг, разделенный на 12 знаков Зодиака и 12 домов. На поле этого круга нанесены планеты и фиктивные точки.Как читать натальную картуИзучение натальной карты человека начинается с оценки положения Солнца."Когда человек хочет понять свои основные личностные характеристики, ему необходимо в первую очередь оценить положение Солнца в знаке (это знак зодиака человека), положения 1-го дома в знаке (он отвечает за наше "Я") и положение Луны в знаке (это наши эмоции и мироощущение). Чаще всего внешне человек проявляется по Солнцу или 1-му дому (Асценденту). Но, например, в случае с двойняшками один проявляется по Солнцу, а другой по Луне — потому они такие разные по поведению", — поясняет Борис Зак .Планета оказывает самое большое влияние в знаке Зодиака, когда она является его управителем. О таком положении планеты говорят, что она находится в своей обители.По словам Анны Галицкой, планеты Меркурий, Венера, Марс относятся к самому человеку: его умению соображать (Меркурий), ценить прекрасное и выбирать (Венера), действовать и бороться за себя (Марс). Две социальные планеты — Юпитер и Сатурн — имеют отношение к карьере и продвижению в социуме. Три высшие планеты — Уран, Нептун и Плутон — описывают влияние социума на человека, имеют отношение к испытаниям, власти и резким переменам в его жизни.РасшифровкаАстропсихологи утверждают, что небесные тела способны оказывать влияние на ту или иную область психологической и поведенческой сферы человека. Именно поэтому анализ положения небесных тел в знаках зодиака и их взаимное влияние через аспекты позволяют сделать заключение о поведенческих особенностях человека. Но расшифровка натального гороскопа не определяет судьбу человека досконально, до последней мелочи."Существует много справочников, позволяющих трактовать по отдельности каждый элемент карты. Однако проблема состоит в том, что все эти факторы взаимодействуют, какие-то влияния нивелируются, что-то, наоборот, усиливается. Астрологи учатся читать натальные и прогностические карты довольно долго, сравнивая различные факторы. Процесс обучения астрологии немного похож на изучение иностранного языка: иногда похожие слова обозначают совершенно разные вещи", — говорит Анна Галицкая.Применение натальной картыНатальная карта используется для создания индивидуального профильного анализа — характера человека, его способностей, склонностей и возможных жизненных сценариев.Мнение экспертаБорис Зак отмечает, что натальная карта — это астрологическая “фотография” неба в момент рождения человека. Она показывает положение Солнца, Луны и других планет в знаках зодиака и домах гороскопа, а также взаимодействие планет друг с другом. Это путеводитель по жизни, который помогает понять наиболее оптимальный путь развития всех сфер жизни человека.По словам эксперта, за ее разбором обращаются все: и женщины, и мужчины, и молодые, и опытные, и рядовые сотрудники, и руководители корпораций. Потому что, чем лучше ты знаешь себя, тем легче двигаться по жизни.

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общество, астрология, астрология, гороскоп, знаки зодиака, дома гороскопа