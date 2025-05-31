Что такое натальная карта: как ее рассчитать и читать
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiДевушка рисует натальную карту
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Натальной картой астрологи называют схему звездного неба в момент рождения человека. Для ее составления требуются не только дата рождения, но и точное время и место. Что это такое и в чем ее суть, какие дома, аспекты и планеты есть в космограмме и как они влияют на характер, построение карьеры, отношения между мужчиной и женщиной, как рассчитать и можно ли самостоятельно расшифровать — мнение экспертов в материале РИА Новости.
Натальная карта
В астрологии натальная карта (космограмма, астрологическая карта) — это гороскоп, составляемый персонально для каждого человека с указанием расположения планет во время его рождения. По ней натальные астрологи описывают личностные черты владельца карты и пытаются предсказать потенциально возможные события в его судьбе.
"Важны не только положения планет в знаках Зодиака (то есть проекции планет на эклиптику), но и их расположение для конкретного места рождения, были они над или под горизонтом, в восточной или западной полусфере. Другими словами, гороскоп представляет собой моментальную фотографию небесных тел и явлений на момент рождения", — пояснила астролог Анна Галицкая.
Зачем нужна
Используя прогностические техники, астрологи могут составлять прогнозы по натальной карте: описать сильные и слабые стороны человека, определить основные черты характера, потенциальные способности, важные события, проблемы и достижения.
© Getty Images / Christoph HetzmannsederДевушка смотрит на небо
© Getty Images / Christoph Hetzmannseder
Астропсихолог Динара Халиуллина отмечает, что натальная карта — это один из инструментов:
- познания себя, возможность раскрыть свои способности и скрытые таланты, понимать слабые и сильные стороны (страхи, истинные желания);
- поиска предназначения и профессиональной сферы: возможность понять, в чем заложен потенциал человека и какие у него способности, которые помогут ему реализоваться в социальной среде;
- познания своих уроков и задач: в чем заключается точка роста и где можно получить новые навыки. Задачи дают решение и возможность выйти на новый уровень развития;
- определения совместимости с партнером и людьми в целом: возможность понять основные ключи во взаимодействиях, для улучшения качества жизни при коммуникациях и понимании, с кем могут быть гармоничные связи, а с кем нет;
- понимания периодов жизни, где можно увидеть транзитами благоприятные или неблагоприятные моменты, которые могут подсветить с чем на этом этапе можно работать.
Профессиональный астролог Борис Зак дополняет, что натальная карта позволяет понять характер человека, особенности его поведения в той или иной ситуации, показывает, как ему лучше себя вести в разных ситуациях, как обращаться с деньгами, кем лучше работать исходя из его потенциала, какие сложности могут возникнуть у человека в отношениях, карьере и других сферах жизни. Натальная карта показывает гармоничный жизненный путь человека, основываясь на его личностных характеристиках.
Как рассчитать натальную карту
Рассчитать натальную карту сейчас может любой человек, используя онлайн-сервисы и специальные программы, которые можно найти в Сети, есть и бесплатные. Достаточно просто ввести данные (дату, время, место рождения) — и сервис нарисует натальную карту и, возможно, приведет интерпретацию положений планет.
© Getty Images / Guido MiethДевушка за ноутбуком
© Getty Images / Guido Mieth
Но, как утверждает Борис Зак, прочитать карту, не имея знаний, не получится. В ней много нюансов, которые важно учитывать, когда интерпретируешь полученные результаты. Поэтому многие, кто интересуется астрологией, первые шаги делает в нумерологии — она проще для понимания, но не такая подробная, как астрология.
Основные элементы натальной карты
Астролог Анна Галицкая поясняет, что основными действующими лицами в астрологии считаются планеты и светила. Причем светила, Солнце и Луна, их положения в знаках, домах и аспекты несут наиболее важную информацию о личности человека.
Солнце описывает ядро характера, как человек строит свою жизнь, что считает важным, в каких ситуациях живет полной жизнью, а Луна – эмоциональный фон, отношения в семье, способность подстроиться под окружающих (или наоборот пренебречь их желаниями), как человек отдыхает.
© Getty Images / mantaphotoСолнце и луна
© Getty Images / mantaphoto
Знаки зодиака
Знаков Зодиака 12, их делят по стихиям:
- огненные — Овен, Лев, Стрелец;
- земные — Телец, Дева, Козерог;
- воздушные — Близнецы, Весы, Водолей;
- водные — Рак, Скорпион, Рыбы.
Дома
Предсказание вероятных событий основывается на астрологическом учении о 12 домах гороскопа, которые управляют различными сферами человеческой жизни. Дома натальной карты показывают сферы действия планет. Анна Галицкая поясняет, что каждый из них описывает какую-либо сторону нашей жизни. Наиболее важным является 1 (первый) дом: он описывает основные черты характера человека, его способности и как он начинает различные дела. Знак в начале первого дома (на куспиде) астрологи рассматривают в первую очередь наравне со светилами.
Динара Халиуллина перечислила сферы, за которые отвечает каждый из 12 домов:
- 1 дом — личность и внешность;
- 2 дом — деньги и ресурсы;
- 3 дом — коммуникации, поездки, братья и сестры;
- 4 дом — семья, недвижимость, род и мать;
- 5 дом — дети, творчество, романтические отношения;
- 6 дом — работа по найму, здоровье и болезни;
- 7 дом — партнерство, брак;
- 8 дом — трансформация, кризисы, секс, чужие деньги;
- 9 дом — учителя, знания, дальние путешествия, отец;
- 10 дом — карьера, социальный статус, профессия;
- 11 дом — друзья, бизнес, проекты;
- 12 дом — духовность, изоляция, дальние земли.
Анализируя астрологическую ситуацию, складывающуюся вокруг дома в гороскопе, специалисты делают вывод о том, какие события, затрагивающие сферу рассматриваемого дома, могут произойти с человеком.
Планеты
По представлениям астрологов, планета, которая была в его знаке Зодиака в момент рождения человека, оказывает воздействие на его на поступки и привычки. Сочетание даты и времени появления на свет и характеристики небесного тела, по мнению специалистов, дает ключ к пониманию личности.
Например, Солнце считается символом любви к жизни, определяет успешность, карьерные возможность, наделяет энергичностью. Луна отвечает за эмоциональное восприятие, отношение к матери, образ жизни, а также рассказывает о привычках в питании.
Борис Зак отмечает, что характеризует каждая из планет:
- Меркурий — способность обучаться, получать и передавать информацию, общаться.
- Венера — умение обращаться с деньгами и строить отношения.
- Марс — умение проявлять инициативу.
- Юпитер — отвечает за способность ставить цели и быть наставником.
- Сатурн — помогает структурировать и следовать дисциплине.
- Уран — умение использовать инновации в жизни.
- Нептун — это фантазии, вера, мечты человека.
- Плутон — планета трансформации, которая отвечает за умение справляться с кризисными ситуациями.
"Знаки Зодиака окрашивают действие планеты в тот или другой оттенок. Например, энергия Солнца в воздушном знаке Близнецы будет направлена на общение, новые связи и контакты, ему важно, чтобы было интересно. А энергия Солнца в огненном знаке Стрельца направлена на открытие новых горизонтов, путешествия, моральные нормы. Ему важны большие проекты и перспективы в своей деятельности", — комментирует Анна Галицкая.
© Getty Images / adventtrПланеты солнечной системы
© Getty Images / adventtr
Планеты солнечной системы
Аспекты
Аспекты между планетами (или угловые расстояния между ними) показывают, в каких отношениях находятся планеты. Астролог уточняет, что самых важных аспектов пять:
- соединение;
- оппозиция;
- квадрат;
- трин;
- секстиль.
Два последних считаются благоприятными аспектами. Анна Галицкая объяснят, например, Луна и Марс находятся в трине между собой — в личной жизни активный человек, использует свои силы на развитие семьи, легко становится самостоятельным по примеру близких. Устойчив в конфликтных ситуациях, интуитивно чувствует, как выйти из них с наименьшим уроном. А если между ними квадрат (напряженный аспект), то перед нами человек, который легко провоцирует конфликты в семье или попадает в напряженные ситуации. Волнуется и переживает, когда нужно отстаивать свои интересы. В общем, здесь жизнь несколько сложнее.
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Лунные узлы
Борис Зак уточняет, что лунные узлы — это наши прошлые жизни и кармические задачи на текущее воплощение.
"Лунные узлы — фиктивные точки: таких физических тел на небе нет. Тем не менее, они показывают, с каким багажом человек пришел в эту жизнь и в каком направлении ему предстоит развиваться", — говорит Анна Галицкая.
© Getty Images / Nazarii NeshcherenskyiНоволуние
© Getty Images / Nazarii Neshcherenskyi
Новолуние
Как выглядит натальная карта
Рисунок представляет собой круг, разделенный на 12 знаков Зодиака и 12 домов. На поле этого круга нанесены планеты и фиктивные точки.
Как читать натальную карту
Изучение натальной карты человека начинается с оценки положения Солнца.
"Когда человек хочет понять свои основные личностные характеристики, ему необходимо в первую очередь оценить положение Солнца в знаке (это знак зодиака человека), положения 1-го дома в знаке (он отвечает за наше "Я") и положение Луны в знаке (это наши эмоции и мироощущение). Чаще всего внешне человек проявляется по Солнцу или 1-му дому (Асценденту). Но, например, в случае с двойняшками один проявляется по Солнцу, а другой по Луне — потому они такие разные по поведению", — поясняет Борис Зак .
Планета оказывает самое большое влияние в знаке Зодиака, когда она является его управителем. О таком положении планеты говорят, что она находится в своей обители.
По словам Анны Галицкой, планеты Меркурий, Венера, Марс относятся к самому человеку: его умению соображать (Меркурий), ценить прекрасное и выбирать (Венера), действовать и бороться за себя (Марс). Две социальные планеты — Юпитер и Сатурн — имеют отношение к карьере и продвижению в социуме. Три высшие планеты — Уран, Нептун и Плутон — описывают влияние социума на человека, имеют отношение к испытаниям, власти и резким переменам в его жизни.
Расшифровка
Астропсихологи утверждают, что небесные тела способны оказывать влияние на ту или иную область психологической и поведенческой сферы человека. Именно поэтому анализ положения небесных тел в знаках зодиака и их взаимное влияние через аспекты позволяют сделать заключение о поведенческих особенностях человека. Но расшифровка натального гороскопа не определяет судьбу человека досконально, до последней мелочи.
© Getty Images / lixuЗвездное небо
© Getty Images / lixu
"Существует много справочников, позволяющих трактовать по отдельности каждый элемент карты. Однако проблема состоит в том, что все эти факторы взаимодействуют, какие-то влияния нивелируются, что-то, наоборот, усиливается. Астрологи учатся читать натальные и прогностические карты довольно долго, сравнивая различные факторы. Процесс обучения астрологии немного похож на изучение иностранного языка: иногда похожие слова обозначают совершенно разные вещи", — говорит Анна Галицкая.
Применение натальной карты
Натальная карта используется для создания индивидуального профильного анализа — характера человека, его способностей, склонностей и возможных жизненных сценариев.
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Мнение эксперта
Борис Зак отмечает, что натальная карта — это астрологическая “фотография” неба в момент рождения человека. Она показывает положение Солнца, Луны и других планет в знаках зодиака и домах гороскопа, а также взаимодействие планет друг с другом. Это путеводитель по жизни, который помогает понять наиболее оптимальный путь развития всех сфер жизни человека.
По словам эксперта, за ее разбором обращаются все: и женщины, и мужчины, и молодые, и опытные, и рядовые сотрудники, и руководители корпораций. Потому что, чем лучше ты знаешь себя, тем легче двигаться по жизни.