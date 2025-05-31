Что такое натальная карта: как ее рассчитать и читать

Натальной картой астрологи называют схему звездного неба в момент рождения человека. Для ее составления требуются не только дата рождения, но и точное время и место. Что это такое и в чем ее суть, какие дома, аспекты и планеты формируют натальную карту и как они влияют на характер, построение карьеры, отношения между мужчиной и женщиной, как рассчитать и можно ли самостоятельно расшифровать — мнение экспертов в материале РИА Новости.

Натальная карта

В астрологии натальная карта (астрологическая карта) — это гороскоп, составляемый персонально для каждого человека с указанием расположения планет во время его рождения. По ней натальные астрологи описывают личностные черты владельца карты и пытаются предсказать потенциально возможные события в его судьбе.

"Важны не только положения планет в знаках Зодиака (то есть проекции планет на эклиптику), но и их расположение для конкретного места рождения, были они над или под горизонтом, в восточной или западной полусфере. Другими словами, гороскоп представляет собой моментальную фотографию небесных тел и явлений на момент рождения", — пояснила астролог Анна Галицкая.

Отличие от космограммы

Важно понимать разницу между натальной картой и космограммой. Космограмма строится только по дате рождения и показывает положение планет в знаках Зодиака, но не включает систему домов. Натальная карта — это космограмма плюс дома, которые рассчитываются на основе точного времени и места рождения. Если время рождения неизвестно, строится именно космограмма, которая дает около 70% психологического портрета, но не дает событийности и не показывает конкретные сферы жизни.

Зачем нужна

Используя прогностические техники, астрологи могут составлять прогнозы по натальной карте: описать сильные и слабые стороны человека, определить основные черты характера, потенциальные способности, важные события, проблемы и достижения.

Астропсихолог Динара Халиуллина отмечает, что натальная карта — это один из инструментов:

познания себя, возможность раскрыть свои способности и скрытые таланты, понимать слабые и сильные стороны (страхи, истинные желания);

поиска предназначения и профессиональной сферы: возможность понять, в чем заложен потенциал человека и какие у него способности, которые помогут ему реализоваться в социальной среде;

познания своих уроков и задач: в чем заключается точка роста и где можно получить новые навыки. Задачи дают решение и возможность выйти на новый уровень развития;

определения совместимости с партнером и людьми в целом: возможность понять основные ключи во взаимодействиях, для улучшения качества жизни при коммуникациях и понимании, с кем могут быть гармоничные связи, а с кем нет;

понимания периодов жизни, где можно увидеть транзитами благоприятные или неблагоприятные моменты, которые могут подсветить с чем на этом этапе можно работать.

Профессиональный астролог Борис Зак дополняет, что натальная карта позволяет понять характер человека, особенности его поведения в той или иной ситуации, показывает, как ему лучше себя вести в разных ситуациях, как обращаться с деньгами, кем лучше работать исходя из его потенциала, какие сложности могут возникнуть у человека в отношениях, карьере и других сферах жизни. Натальная карта показывает гармоничный жизненный путь человека, основываясь на его личностных характеристиках.

Как рассчитать натальную карту

Рассчитать натальную карту сейчас может любой человек, используя онлайн-сервисы и специальные программы, которые можно найти в Сети, есть и бесплатные. Например:

AstroWorld (astroworld.ru) — русскоязычный сервис с базовой расшифровкой натальной карты;

Geocult (geocult.ru) — позволяет получить расчет натальной карты с основными показателями;

АстроПоиск ( ru.astro-seek.com ) — сервис для астрологов разного уровня.

Достаточно просто ввести данные (дату, время, место рождения) — и сервис нарисует натальную карту и, возможно, приведет интерпретацию положений планет.

Время рождения — обязательный аспект, который влияет на верность и правдивость натальной карты. Желательно указывать время с точностью до минуты, но если вы его не знаете, можно сделать ректификацию — астрологический инструмент для определения времени по прошлым событиям. Выполнить ее сможет только профессиональный астролог: он проведет анкетирование, где вы укажете все свои значимые даты (от даты встречи первой любви и рождения детей, до смены последнего места работы, дня рождения родственников и даты последнего путешествия), и на основе данных построит несколько специальных карт (дирекции). Проведя расчеты, специалист получит точное время вашего рождения без погрешностей.

© РИА Новости / Павел Бедняков Новорожденный ребенок в реанимационном боксе в палате роддома

Если нет возможности воспользоваться данной услугой, можно построить космограмму, о которой было написано выше. Она покажет усредненный астрологический портрет человека, но не расскажет о кармических задачах, ключевых особенностях характера и событиях будущего.

При этом, как утверждает Борис Зак, прочитать карту, даже космограмму, не имея знаний, не получится. В ней много нюансов, которые важно учитывать, когда интерпретируешь полученные результаты. Поэтому многие, кто интересуется астрологией, первые шаги делает в нумерологии — она проще для понимания, но не такая подробная, как астрология.

Основные элементы натальной карты

Астролог Анна Галицкая поясняет, что основными действующими лицами в астрологии считаются планеты и светила. Причем светила, Солнце и Луна, их положения в знаках, домах и аспекты несут наиболее важную информацию о личности человека.

Солнце описывает ядро характера, как человек строит свою жизнь, что считает важным, в каких ситуациях живет полной жизнью, а Луна – эмоциональный фон, отношения в семье, способность подстроиться под окружающих (или наоборот пренебречь их желаниями), как человек отдыхает.

Знаки зодиака

Их 12, делят по стихиям:

огненные — Овен, Лев, Стрелец;

земные — Телец, Дева, Козерог;

воздушные — Близнецы, Весы, Водолей;

водные — Рак, Скорпион, Рыбы.

Дома

Предсказание вероятных событий основывается на астрологическом учении о 12 домах гороскопа, которые управляют различными сферами человеческой жизни. Дома натальной карты показывают сферы действия планет. Анна Галицкая поясняет, что каждый из них описывает какую-либо сторону нашей жизни. Наиболее важным является 1 (первый) дом: он описывает основные черты характера человека, его способности и как он начинает различные дела. Знак в начале первого дома (на куспиде) астрологи рассматривают в первую очередь наравне со светилами. Это положение называется Асцендент (ASC) — восходящий знак.

Динара Халиуллина перечислила сферы, за которые отвечает каждый из 12 домов:

Дом Сфера, на которую влияет Суть 1 дом Личность и внешность Ваше "Я", самопрезентация, как вас видят другие, физическое тело, темперамент. Куспид первого дома — это Асцендент (ASC). 2 дом Деньги и ресурсы Личные финансы, возможности заработка, сферы, где ожидает успех, как вы тратите и накапливаете ресурсы, самооценка, личные таланты, врожденные ценности. 3 дом Коммуникации, братья и сестры, поездки Как вы общаетесь с другими, отношения с братьями и сестрами, соседями, родственниками, поездки, начальное образование, способ и тип мышления. 4 дом Дом, род, мать, семья и недвижимость Родительский дом, корни, недвижимость, ваши отношения с матерью, место силы, основа жизни. 5 дома Творчество, романтические отношения, дети Ваши любовные романы, язык любви и ухаживаний, хобби, самовыражение, ваши отношения с детьми, азартные игры, удовольствия, праздники. 6 дом Здоровье, работа по найму, домашние животные Повседневная рутина, риски для здоровья и описание здоровья в целом, отношения с домашними животными, сфера и тип занятости, где вы будете себя чувствовать комфортно, служение. 7 дом Партнерство, брак Куспид седьмого дома — Десцендент (DSC), может показать, где и как вы встретите партнера, как он будет выглядеть и опишет ваш типаж. Также 7 дом отвечает за партнерство любого формата, включая деловое, контракты и врагов. 8 дом Чужие финансы, секс, трансформация, кризисы Рассматривает вопросы опасностей на жизненном пути, смерти и кризисов, выносливости в трансформациях и их частоте, сферы, где вы обретете большой материальный успех, тип сексуальностию. Затрагивает темы оккультизма, психологии и магии. 9 дом Высшее образование, путешествия за границу, учителя, знания, отец Может рассказать об отношениях с отцом, успехе за рубежом. Затрагивает темы религии, философии, обучения и передачи знаний, высшего образования. 10 дом Карьера, социальный статус, профессия Показывает ваши профессиональные навыки и таланты, с какой профессией вам стоит связать свою жизнь. Также рассматривает вопросы карьеры, социального статуса, репутации, отношений с властью. 11 дом Друзья, бизнес, проекты Рассказывает о друзьях натива, форме его дружбы. Затрагивает темы единомышленников, социальных групп, общественной деятельности, планов на будущее. 12 дом Духовность, изоляция, дальние места Ваше внутреннее "Я", подсознание, тайные способности, степень самопожертвования. Рассматривает вопросы, связанные с уединением, духовными практиками, больницами, кармой, скрытыми врагами.

Анализируя астрологическую ситуацию, складывающуюся вокруг дома в гороскопе, специалисты делают вывод о том, какие события, затрагивающие сферу рассматриваемого дома, могут произойти с человеком. Причем работает не один дом, но и его управитель — планета, которая управляет знаком на куспиде (начале) дома, и ее положение показывает, через какие сферы будут реализовываться дела этого дома.

Планеты

По представлениям астрологов, планета, которая была в его знаке Зодиака в момент рождения человека, оказывает воздействие на его на поступки и привычки. Сочетание даты и времени появления на свет и характеристики небесного тела, по мнению специалистов, дает ключ к пониманию личности.

Например, Солнце считается символом любви к жизни, определяет успешность, карьерные возможность, наделяет энергичностью. Луна отвечает за эмоциональное восприятие, отношение к матери, образ жизни, а также рассказывает о привычках в питании.

Борис Зак отмечает, что характеризует каждая из планет.

Планета Каким знаком управляет Роль Суть Солнце Лев Ядро личности, сознание, воля Основная характеристика личности, ваше отношение к жизни, врожденные принципы и индивидуальные черты характера. Ваше сознательное "Я", то, чем вы гордитесь и что считаете важным. В женской натальной карте — образ мужа и отца детей Луна Рак Эмоции, подсознание, потребности Ваш внутренний мир, потребность в безопасности и комфорте, язык эмоций и особенности питания. Также показывает отношения с матерью, ее характер. В мужской натальной карте — образ жены и матери детей Меркурий Близнецы, Дева Мышление, коммуникации, обучение Способность обучаться, получать и передавать информацию, общаться. Ваш интеллект, логика, речь, любознательность Венера Телец, Весы Любовь, творчество, деньги, красота Умение обращаться с деньгами и строить отношения, ваш язык любви, особенности вашего вкуса, ценности и способы получать удовольствие. У мужчин показывает предпочтительный типаж женщин Марс Овен Действие, энергия, инициатива Ваша активность, агрессия, сексуальность, способ достижения целей, умение проявлять инициативу. Также у женщин показывает типаж мужчины, который ей обязательно понравится Юпитер Стрелец Расширение, удача, рост Ваш оптимизм, везение, мировоззрение, стремление к развитию. Отвечает за способность ставить цели и быть наставником Сатурн Козерог Структура, ограничения, дисциплина Ваша ответственность, страхи, ограничения, жизненные уроки. Помогает структурировать и следовать дисциплине Уран Водолей Свобода, инновации, революция Ваша оригинальность, независимость, стремление к переменам. Умение использовать инновации в жизни Нептун Рыбы Иллюзия, мечты, духовность Ваша интуиция, творческое воображение, связь с тонким миром. Фантазии, вера и мечты. Плутон Скорпион Трансформация, кризисы, власть Планета трансформации, которая отвечает за умение справляться с кризисными ситуациями. Ваша способность к глубоким изменениям и возрождению

Уран, Нептун и Плутон — планеты поколений, которые могут находиться в одном знаке 10-20 лет, и наделять всех рожденных людей в этот период общими чертами.

Также стоит сказать о ретроградных планетах — планетах, которые в момент рождения двигались в обратном направлении с точки зрения земного наблюдателя. В натальной карте они отмечаются символом "R" и указывают на то, что энергия планеты направлена больше на внутреннюю проработку. То есть человеку нужно переосмыслить опыт, связанный с этой планетой, развить эту функцию по-своему, нестандартно. Например, ретроградный Меркурий часто связывают с особенным типом мышления, склонностью к глубокому анализу и внутреннему диалогу.

"Знаки Зодиака окрашивают действие планеты в тот или другой оттенок. Например, энергия Солнца в воздушном знаке Близнецы будет направлена на общение, новые связи и контакты, ему важно, чтобы было интересно. А энергия Солнца в огненном знаке Стрельца направлена на открытие новых горизонтов, путешествия, моральные нормы. Ему важны большие проекты и перспективы в своей деятельности", — комментирует Анна Галицкая.

Лунные узлы

Борис Зак уточняет, что лунные узлы — это наши прошлые жизни и кармические задачи на текущее воплощение. Всего их 2 — Северный (Раху) и Южный (Кету). Раху указывает на направление эволюции души, то, к чему нужно стремиться в этой жизни, какие качества развивать. Кету характеризует зону комфорта, привычные модели поведения и таланты, принесенные из прошлых воплощений, от которых желательно постепенно отходить для духовного роста.

"Лунные узлы — фиктивные точки: таких физических тел на небе нет. Тем не менее, они показывают, с каким багажом человек пришел в эту жизнь и в каком направлении ему предстоит развиваться", — говорит Анна Галицкая.

Как выглядит натальная карта

Рисунок представляет собой круг, разделенный на 12 знаков Зодиака и 12 домов. На поле этого круга нанесены планеты и фиктивные точки.

Основные визуальные элементы на схеме:

Внешний круг — это 12 знаков Зодиака, расположенных по кругу всегда в одном и том же порядке (Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы). Каждый знак обозначается специальным символом. Внутреннее поле — здесь расположены символы планет. Их положение на круге показывает, в каком знаке Зодиака и в каком доме они находились в момент вашего рождения. Линии внутри круга — аспекты (связи между планетами). Эти линии показывают, как планеты взаимодействуют друг с другом. Сетка домов — 12 неравных секторов, которые обозначаются римскими цифрами или линиями-куспидами (началами домов). Начало первого дома отмечено особо — это Асцендент (ASC), восходящий знак, один из важнейших элементов карты. Противоположная точка — начало седьмого дома — называется Десцендент (DSC) и показывает партнеров и отношения с ними.

Дома могут быть разного размера в зависимости от системы домов (Плацидус, Коха, Равнодомная и др.) и географической широты места рождения.

Как читать натальную карту

"Когда человек хочет понять свои основные личностные характеристики, ему необходимо в первую очередь оценить положение Солнца в знаке (это знак Зодиака человека), положения 1-го дома в знаке (он отвечает за наше "Я") и положение Луны в знаке (это наши эмоции и мироощущение). Чаще всего внешне человек проявляется по Солнцу или 1-му дому (Асценденту). Но, например, в случае с двойняшками один проявляется по Солнцу, а другой по Луне — потому они такие разные по поведению", — поясняет Борис Зак .

Чтобы составить подробный астрологический портрет, нужно проанализировать все аспекты, положения планет, их управителей, включая их взаимосвязь между собой. Для новичка это сложно, поэтому проще всего обратиться к бесплатным сайтам, где предоставляется бесплатная текстовая интерпретация положений. Например, Geocult, Astroworld или Astro-seek. Если хочется попробовать самому изучить натальную карту, действуйте по следующему алгоритму.

Шаг 1. Найдите ASC

Это точка на левой стороне круга, обычно обозначенная как ASC или AC. В большинстве программ она отмечена специальной линией или стрелкой. Рядом с этой отметкой вы увидите символ знака Зодиака — это и есть ваш восходящий знак (Асцендент). Например, если там стоит символ Овна, ваш Асцендент в Овне. Это показывает вашу внешность и то, как вас видят другие при первом знакомстве — ваша "маска" для внешнего мира. Чтобы узнать вашу личную характеристику, запишите свой Асцендент и прочитайте его описание на любом сайте с текстовой расшифровкой.

Шаг 2. Определите положение Солнца

Найдите на карте символ Солнца (кружок с точкой в центре). Посмотрите, в каком секторе круга (в каком знаке Зодиака) он находится — это ваш солнечный знак, ваше ядро личности. Теперь посмотрите, в каком доме оно расположено (дома обозначены цифрами от 1 до 12). Например, Солнце в Тельце в 10 доме означает, что ваша самореализация связана с карьерой и публичным признанием. Поступите так же, как и с Асцендентом — прочитайте описание вашего Солнца в знаке (кто вы по сути) и в доме (где вы проявляете себя лучше всего).

Также можно проанализировать особенности вашего интеллекта, речи и любовных отношений, узнав знак и дом Меркурия и Венеры в натальной карте. Эти планеты всегда находятся рядом с Солнцем, в некоторых случаях в одном знаке и доме.

Шаг 3. Определите положение Луны

Найдите символ Луны (полумесяц). Посмотрите, в каком знаке она находится — это описывает ваш эмоциональный мир, внутренние потребности и то, как вы реагируете на стресс. Дом Луны показывает, где вы ищете эмоциональную безопасность. Например, Луна в Раке в 4 доме — вам нужен уютный дом и близкие отношения для спокойствия.

Шаг 4. Узнайте ключевые темы судьбы

Посмотрите на цифры домов (1-12) и посчитайте, где больше всего планет скопилось. Если в одном доме стоят 3-4 планеты — это стеллиум, концентрация энергии. Например, много планет в 7 доме означает, что отношения и партнерство будут ключевой темой вашей жизни. Там будет больше всего событий, активности и вашего внимания. Если в карте есть пустые дома — это нормально, просто тема этого дома будет менее акцентирована в вашей жизни.

Также узнайте планету-управителя Асцендента. Например, если ваш ASC Дева, то планетой-управителем гороскопа будет Меркурий, который расскажет о вашем самоощущении и укажет, какую профессию стоит выбрать.

Шаг 5. Посмотрите на аспекты

Аспекты между планетами (или угловые расстояния между ними) показывают, в каких отношениях находятся планеты. Астролог уточняет, что самых важных аспектов пять:

соединение;

оппозиция;

квадрат;

трин;

секстиль.

Два последних считаются благоприятными аспектами. На схеме натальной карты они изображаются цветными линиями внутри круга, соединяющими планеты.

Например, гармоничные аспекты указаны синими, голубыми или зелеными линиями (на нашем изображении они синие). Это:

Трин (120°) — таланты, удача, естественные способности. Это "дары судьбы", энергия течет легко и гармонично. Анна Галицкая объясняет, например, Луна и Марс находятся в трине между собой — в личной жизни активный человек, использует свои силы на развитие семьи, легко становится самостоятельным по примеру близких. Устойчив в конфликтных ситуациях, интуитивно чувствует, как выйти из них с наименьшим уроном. Секстиль (60°) — возможности, помощь извне, потенциал для успеха при усилиях. Благоприятный аспект, требующий небольшой активизации для реализации.

Напряженные аспекты отмечаются красными или оранжевыми линиями (на нашей схеме они красные). Это:

Квадрат (90°) — острый конфликт, препятствия, мощный стимул к росту через борьбу. А если между ними квадрат (напряженный аспект), то перед нами человек, который легко провоцирует конфликты в семье или попадает в напряженные ситуации. Волнуется и переживает, когда нужно отстаивать свои интересы. В общем, здесь жизнь несколько сложнее. Оппозиция (180°) — внутренние противоречия, необходимость выбора, баланс между двумя крайностями. Планеты находятся напротив друг друга и "тянут" в разные стороны.

© Shutterstock/FOTODOM / Joyisjoyful Натальная карта

Особым аспектом в натальной карте является соединение, которое отмечается серой, красной (как на рисунке) или зеленой линией, так как может быть благоприятным или напряженным в зависимости от природы соединяющихся планет.

Важно понимать, что напряженные аспекты — это не "плохо". Они создают внутренний конфликт, который становится источником энергии для развития, мотивацией к действию и росту. Гармоничные аспекты дают таланты, но их обилие может расслаблять человека. Поэтому баланс между разными типами аспектов создает многогранную личность.

При анализе натальной карты просто оцените визуально общий баланс — больше красного (вызовы) или синего (таланты).

Шаг 6. Синтетический знак — доминирующая энергия в характере

Ваше Солнце может находиться в знаке, черты которого могут вам не совсем подходить. Тогда следует проанализировать синтетический знак, наделяющий энергией, которая будет доминировать в характере. Чтобы найти его, посчитайте, в каком знаке Зодиака находится больше всего планет (3 и более). Например, вы Телец по Солнцу, но если у вас 4 планеты в Скорпионе — вы будете вести себя больше как Скорпион.

© Shutterstock/FOTODOM / My Portfolio Натальная карта

Шаг 7. Определите доминирующий крест (модальность)

Посмотрите, в каких знаках находится большинство ваших планет, и посчитайте их по крестам качеств. Все 12 знаков делятся на три креста:

Кардинальный крест — Овен, Рак, Весы, Козерог. Это знаки действия, инициативы, начала. Если у вас больше всего планет в этих знаках — вы лидер, инициатор, любите начинать новое, быстро принимаете решения. Вы активны, амбициозны, но можете не доводить дела до конца, переключаясь на новые проекты. Фиксированный крест — Телец, Лев, Скорпион, Водолей. Это знаки стабильности, упорства, сохранения. Если большинство планет здесь — вы устойчивы, надежны, терпеливы, доводите начатое до конца. Вы цените стабильность, не любите перемен, можете быть упрямыми. У вас сильная воля и выносливость. Мутабельный крест — Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы. Это знаки гибкости, адаптации, изменчивости. Если планет больше в этих знаках — вы легко приспосабливаетесь к обстоятельствам, гибки, многозадачны, коммуникабельны. Вы умеете находить компромиссы, но можете быть непостоянными и распыляться.

Определив, какой крест доминирует, вы узнаете ваш базовый подход к жизни с точки зрения астрологии. Если планеты распределены равномерно — у вас сбалансированный характер. Если один крест явно преобладает (5+ планет) — это ваш основной способ действия в мире.

Расшифровка

Астропсихологи утверждают, что небесные тела способны оказывать влияние на ту или иную область психологической и поведенческой сферы человека. Именно поэтому анализ положения небесных тел в знаках зодиака и их взаимное влияние через аспекты позволяют сделать заключение о поведенческих особенностях человека. Но расшифровка натального гороскопа не определяет судьбу человека досконально, до последней мелочи.

"Существует много справочников, позволяющих трактовать по отдельности каждый элемент карты. Однако проблема состоит в том, что все эти факторы взаимодействуют, какие-то влияния нивелируются, что-то, наоборот, усиливается. Астрологи учатся читать натальные и прогностические карты довольно долго, сравнивая различные факторы. Процесс обучения астрологии немного похож на изучение иностранного языка: иногда похожие слова обозначают совершенно разные вещи", — говорит Анна Галицкая.

Применение натальной карты

Натальная карта используется для создания индивидуального профильного анализа — характера человека, его способностей, склонностей и возможных жизненных сценариев.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли составить карту без времени рождения?



Да. Если точное время рождения неизвестно, можно построить космограмму — упрощенную версию натальной карты без системы домов. Она строится на полдень дня рождения и показывает только положение планет в знаках Зодиака.

Если знаете неточное время рождения, можете построить 5-6 натальных карт с интервалом в 15 минут и определить, какое описание Солнца, Асцендента и Луны вам наиболее подходит. Лучше всего обратиться к профессиональному астрологу, который проведет ректификацию.

Меняется ли натальная карта в течение жизни?



Нет, натальная карта не меняется в течение жизни. Если при анализе астропортрета вы заметили, что некоторые аспекты и характеристика положений вам не подходит, скорее всего они уже проработаны. На это также влияют жизненные события, благодаря которым человек мог измениться и использовать врожденные способности, описанные в натальной карте, так, как посчитал нужным.

Чем натальная карта отличается от обычного гороскопа?



Обычный гороскоп в газетах, журналах, интернете — общий прогноз для всех людей, родившихся под одним знаком Солнца. Натальная карта — индивидуальный астропортрет человека, учитывающий время и место рождения, а не только дату. С помощью нее можно проанализировать положение всех планет, систему 12 домов, аспекты между планетами, лунные узлы и другие важные точки — всего более 50 различных астрологических факторов.

Мнение эксперта

Борис Зак отмечает, что натальная карта — это астрологическая “фотография” неба в момент рождения человека. Она показывает положение Солнца, Луны и других планет в знаках зодиака и домах гороскопа, а также взаимодействие планет друг с другом. Это путеводитель по жизни, который помогает понять наиболее оптимальный путь развития всех сфер жизни человека.