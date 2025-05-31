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Компания Безоса запустила суборбитальный корабль New Shepard - РИА Новости, 31.05.2025
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Наука
 
21:34 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/korabl-2020188355.html
Компания Безоса запустила суборбитальный корабль New Shepard
Компания Безоса запустила суборбитальный корабль New Shepard - РИА Новости, 31.05.2025
Компания Безоса запустила суборбитальный корабль New Shepard
Американская частная космическая компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный запуск суборбитального корабля New Shepard с шестью... РИА Новости, 31.05.2025
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наука
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Американская частная космическая компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный запуск суборбитального корабля New Shepard с шестью членами экипажа на борту, говорится в распространенном релизе. "Сегодня Blue Origin успешно завершила свой 12-й пилотируемый космический полет и 32-й полет по программе New Shepard", - указано в сообщении. В состав экипажа вошли два бизнесмена, учитель, рентгенолог, бывший посол Панамы в США и один представитель аэрокосмической отрасли. Отмечается, что на сегодняшний день полеты на суборбитальном корабле New Shepard совершили уже 64 человека, включая четверых, которые летали дважды. Принадлежащая основателю Amazon компания Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов.
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панама, сша, джефф безос, blue origin, amazon
Наука, Панама, США, Джефф Безос, Blue Origin, Amazon
Компания Безоса запустила суборбитальный корабль New Shepard

Компания Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard с экипажем

© AP Photo / John RaouxЗапуск орбитальной ракеты компании Blue Origin
Запуск орбитальной ракеты компании Blue Origin - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / John Raoux
Запуск орбитальной ракеты компании Blue Origin. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Американская частная космическая компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный запуск суборбитального корабля New Shepard с шестью членами экипажа на борту, говорится в распространенном релизе.
«
"Сегодня Blue Origin успешно завершила свой 12-й пилотируемый космический полет и 32-й полет по программе New Shepard", - указано в сообщении.
В состав экипажа вошли два бизнесмена, учитель, рентгенолог, бывший посол Панамы в США и один представитель аэрокосмической отрасли. Отмечается, что на сегодняшний день полеты на суборбитальном корабле New Shepard совершили уже 64 человека, включая четверых, которые летали дважды.
Принадлежащая основателю Amazon компания Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов.
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