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"Теперь воняет". Кличко раскрыл, что произошло на Украине из-за Зеленского - РИА Новости, 31.05.2025
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13:49 31.05.2025 (обновлено: 15:43 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/klichko-2020129394.html
"Теперь воняет". Кличко раскрыл, что произошло на Украине из-за Зеленского
"Теперь воняет". Кличко раскрыл, что произошло на Украине из-за Зеленского - РИА Новости, 31.05.2025
"Теперь воняет". Кличко раскрыл, что произошло на Украине из-за Зеленского
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме, написала газета Times. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:49:00+03:00
2025-05-31T15:43:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме, написала газета Times.&quot;Это искоренение демократических принципов и институтов под прикрытием боевых действий. Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет&quot;, — заявил Кличко журналистам издания.Кличко также уверен, что мировая известность из-за боксерской карьеры защищает его от попыток Зеленского от него избавиться.Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар 22 апреля объявила, что украинские власти хотят отстранить Кличко и передать руководство городом нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко.Украинское издание "Страна.ua" 3 апреля сообщило, что Киевский горсовет поддержал постановление, согласно которому решения Киевской городской военной администрации (КГВА) будут выполняться при согласовании с мэром Киева. Глава военной администрации Ткаченко, в свою очередь, заявил, что забрать полномочия у него во время военного положения может "только тот, кто его туда назначил". Позже чиновник отметил, что обжаловал в суде решение Киевского горсовета о расширении полномочий Кличко.В конце января Кличко заявил, что окружение Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.
https://ria.ru/20250531/gruziya-2020123002.html
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в мире, украина, киев, виталий кличко, владимир зеленский, виктория сюмар, европейская солидарность, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Виктория Сюмар, Европейская солидарность, Страна.ua, Верховная Рада Украины
"Теперь воняет". Кличко раскрыл, что произошло на Украине из-за Зеленского

Кличко обвинил Зеленского в усилении авторитаризма на Украине

© Фото : Киевский городской советМэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Киевский городской совет
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме, написала газета Times.
«

"Это искоренение демократических принципов и институтов под прикрытием боевых действий. Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет", — заявил Кличко журналистам издания.

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Кличко также уверен, что мировая известность из-за боксерской карьеры защищает его от попыток Зеленского от него избавиться.
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар 22 апреля объявила, что украинские власти хотят отстранить Кличко и передать руководство городом нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко.
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В конце января Кличко заявил, что окружение Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.
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В миреУкраинаКиевВиталий КличкоВладимир ЗеленскийВиктория СюмарЕвропейская солидарностьСтрана.uaВерховная Рада Украины
 
 
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