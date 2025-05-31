https://ria.ru/20250531/klichko-2020129394.html

"Теперь воняет". Кличко раскрыл, что произошло на Украине из-за Зеленского

"Теперь воняет". Кличко раскрыл, что произошло на Украине из-за Зеленского - РИА Новости, 31.05.2025

"Теперь воняет". Кличко раскрыл, что произошло на Украине из-за Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме, написала газета Times. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:49:00+03:00

2025-05-31T13:49:00+03:00

2025-05-31T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме, написала газета Times."Это искоренение демократических принципов и институтов под прикрытием боевых действий. Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет", — заявил Кличко журналистам издания.Кличко также уверен, что мировая известность из-за боксерской карьеры защищает его от попыток Зеленского от него избавиться.Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар 22 апреля объявила, что украинские власти хотят отстранить Кличко и передать руководство городом нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко.Украинское издание "Страна.ua" 3 апреля сообщило, что Киевский горсовет поддержал постановление, согласно которому решения Киевской городской военной администрации (КГВА) будут выполняться при согласовании с мэром Киева. Глава военной администрации Ткаченко, в свою очередь, заявил, что забрать полномочия у него во время военного положения может "только тот, кто его туда назначил". Позже чиновник отметил, что обжаловал в суде решение Киевского горсовета о расширении полномочий Кличко.В конце января Кличко заявил, что окружение Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.

https://ria.ru/20250531/gruziya-2020123002.html

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