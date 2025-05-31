https://ria.ru/20250531/klauzen-2020121968.html

Умер композитор "Симпсонов" Альф Клаузен

Умер композитор "Симпсонов" Альф Клаузен - РИА Новости, 31.05.2025

Умер композитор "Симпсонов" Альф Клаузен

Американский композитор Альф Клаузен, известный по работе над музыкой для мультсериала "Симпсоны" и телесериалов "Детективное агентство "Лунный свет" и "Альф",... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:49:00+03:00

2025-05-31T12:49:00+03:00

2025-05-31T12:49:00+03:00

культура

симпсоны

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский композитор Альф Клаузен, известный по работе над музыкой для мультсериала "Симпсоны" и телесериалов "Детективное агентство "Лунный свет" и "Альф", скончался в возрасте 84 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на дочь композитора Каарин Клаузен. "Клаузен скончался в четверг в своем доме в районе Вэлли-Вилидж в Лос-Анджелесе", - сообщает издание. По словам дочери композитора, около восьми лет назад у него был диагностирован прогрессирующий супрануклеарный парез взора - редкое нейродегенеративное заболевание. Клаузен работал над музыкой для "Симпсонов" с 1990 по 2017 год, когда телеканал Fox уволил его. Композитор пытался оспорить увольнение в суде, он урегулировал спор в 2022 году. Клаузен 23 раза был номинирован на премию "Эмми" и дважды победил, указывает телеканал. Созданный мультипликатором, продюсером и сценаристом Мэттом Грейнингом для американской телекомпании Fox сериал "Симпсоны" неоднократно удостаивался различных телевизионных наград. "Симпсоны" - самый длинный мультсериал в истории американского телевидения. Первая мини-серия "Good Night" была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года. В настоящее время "Симпсоны" известны телезрителям более чем в 100 странах.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

симпсоны