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Умер композитор "Симпсонов" Альф Клаузен - РИА Новости, 31.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:49 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/klauzen-2020121968.html
Умер композитор "Симпсонов" Альф Клаузен
Умер композитор "Симпсонов" Альф Клаузен - РИА Новости, 31.05.2025
Умер композитор "Симпсонов" Альф Клаузен
Американский композитор Альф Клаузен, известный по работе над музыкой для мультсериала "Симпсоны" и телесериалов "Детективное агентство "Лунный свет" и "Альф",... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:49:00+03:00
2025-05-31T12:49:00+03:00
культура
симпсоны
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский композитор Альф Клаузен, известный по работе над музыкой для мультсериала "Симпсоны" и телесериалов "Детективное агентство "Лунный свет" и "Альф", скончался в возрасте 84 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на дочь композитора Каарин Клаузен. "Клаузен скончался в четверг в своем доме в районе Вэлли-Вилидж в Лос-Анджелесе", - сообщает издание. По словам дочери композитора, около восьми лет назад у него был диагностирован прогрессирующий супрануклеарный парез взора - редкое нейродегенеративное заболевание. Клаузен работал над музыкой для "Симпсонов" с 1990 по 2017 год, когда телеканал Fox уволил его. Композитор пытался оспорить увольнение в суде, он урегулировал спор в 2022 году. Клаузен 23 раза был номинирован на премию "Эмми" и дважды победил, указывает телеканал. Созданный мультипликатором, продюсером и сценаристом Мэттом Грейнингом для американской телекомпании Fox сериал "Симпсоны" неоднократно удостаивался различных телевизионных наград. "Симпсоны" - самый длинный мультсериал в истории американского телевидения. Первая мини-серия "Good Night" была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года. В настоящее время "Симпсоны" известны телезрителям более чем в 100 странах.
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симпсоны
Культура, Симпсоны
Умер композитор "Симпсонов" Альф Клаузен

Композитор "Симпсонов" Альф Клаузен умер в возрасте 84 лет

© Getty Images / Alberto E. RodriguezАмериканский композитор Альф Клаузен
Американский композитор Альф Клаузен - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Getty Images / Alberto E. Rodriguez
Американский композитор Альф Клаузен. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский композитор Альф Клаузен, известный по работе над музыкой для мультсериала "Симпсоны" и телесериалов "Детективное агентство "Лунный свет" и "Альф", скончался в возрасте 84 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на дочь композитора Каарин Клаузен.
«
"Клаузен скончался в четверг в своем доме в районе Вэлли-Вилидж в Лос-Анджелесе", - сообщает издание.
По словам дочери композитора, около восьми лет назад у него был диагностирован прогрессирующий супрануклеарный парез взора - редкое нейродегенеративное заболевание.
Клаузен работал над музыкой для "Симпсонов" с 1990 по 2017 год, когда телеканал Fox уволил его. Композитор пытался оспорить увольнение в суде, он урегулировал спор в 2022 году. Клаузен 23 раза был номинирован на премию "Эмми" и дважды победил, указывает телеканал.
Созданный мультипликатором, продюсером и сценаристом Мэттом Грейнингом для американской телекомпании Fox сериал "Симпсоны" неоднократно удостаивался различных телевизионных наград. "Симпсоны" - самый длинный мультсериал в истории американского телевидения. Первая мини-серия "Good Night" была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года. В настоящее время "Симпсоны" известны телезрителям более чем в 100 странах.
 
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