https://ria.ru/20250531/kitaj-2020126223.html

В Китае испортили фигуры воинов Терракотовой армии

В Китае испортили фигуры воинов Терракотовой армии - РИА Новости, 31.05.2025

В Китае испортили фигуры воинов Терракотовой армии

В Китае мужчина перелез через ограждение в музейном комплексе в Сиане и повредил две фигуры воинов Терракотовой армии, сообщило местное управление общественной... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:13:00+03:00

2025-05-31T13:13:00+03:00

2025-05-31T14:54:00+03:00

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ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости. В Китае мужчина перелез через ограждение в музейном комплексе в Сиане и повредил две фигуры воинов Терракотовой армии, сообщило местное управление общественной безопасности."Две фигуры воинов в доспехах, являющиеся культурными реликвиями второго уровня, были повреждены в разной степени", — говорится в заявлении. В пятницу 30-летний мужчина по фамилии Сунь перелез через ограждение в музее и спрыгнул в яму № 3. Подозреваемый страдает психическим заболеванием. Его задержали. Сейчас идет рассмотрение дела.Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гробницу обнаружили в окрестностях Сианя в 1974 году. В грандиозный погребальный комплекс входят восемь тысяч фигур воинов, 130 колесниц и 670 фигур лошадей. Скульптуры людей обладают уникальными чертами лица, прическами и деталями доспехов.

https://ria.ru/20250513/nauka-2016523300.html

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Поврежденные фигуры воинов Терракотовой армии Мужчина в Китае повредил две фигуры воинов Терракотовой армии, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили власти города Сианя. Уточняется, что 30-летний мужчина, страдающий от психического заболевания, во время посещения музейного комплекса перелез через ограждение и спрыгнул в яму №3, повредив статуи. Он задержан. 2025-05-31T13:13 true PT0M13S

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сиань, китай, шэньси, юнеско