Рейтинг@Mail.ru
В Китае испортили фигуры воинов Терракотовой армии - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 31.05.2025 (обновлено: 14:54 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/kitaj-2020126223.html
В Китае испортили фигуры воинов Терракотовой армии
В Китае испортили фигуры воинов Терракотовой армии - РИА Новости, 31.05.2025
В Китае испортили фигуры воинов Терракотовой армии
В Китае мужчина перелез через ограждение в музейном комплексе в Сиане и повредил две фигуры воинов Терракотовой армии, сообщило местное управление общественной... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:13:00+03:00
2025-05-31T14:54:00+03:00
сиань
китай
шэньси
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020125558_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_db5390d7ebd69bc221a875319fade9ba.png
ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости. В Китае мужчина перелез через ограждение в музейном комплексе в Сиане и повредил две фигуры воинов Терракотовой армии, сообщило местное управление общественной безопасности."Две фигуры воинов в доспехах, являющиеся культурными реликвиями второго уровня, были повреждены в разной степени", — говорится в заявлении. В пятницу 30-летний мужчина по фамилии Сунь перелез через ограждение в музее и спрыгнул в яму № 3. Подозреваемый страдает психическим заболеванием. Его задержали. Сейчас идет рассмотрение дела.Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гробницу обнаружили в окрестностях Сианя в 1974 году. В грандиозный погребальный комплекс входят восемь тысяч фигур воинов, 130 колесниц и 670 фигур лошадей. Скульптуры людей обладают уникальными чертами лица, прическами и деталями доспехов.
https://ria.ru/20250513/nauka-2016523300.html
https://ria.ru/20250523/sablja-2018673748.html
сиань
китай
шэньси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поврежденные фигуры воинов Терракотовой армии
Мужчина в Китае повредил две фигуры воинов Терракотовой армии, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили власти города Сианя. Уточняется, что 30-летний мужчина, страдающий от психического заболевания, во время посещения музейного комплекса перелез через ограждение и спрыгнул в яму №3, повредив статуи. Он задержан.
2025-05-31T13:13
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020125558_60:0:541:360_1920x0_80_0_0_e9f0c69d81b8f7cb8c61922d3e5da3c2.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сиань, китай, шэньси, юнеско
Сиань, Китай, Шэньси, ЮНЕСКО
В Китае испортили фигуры воинов Терракотовой армии

В Китае мужчина повредил две фигуры воинов Терракотовой армии

Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости. В Китае мужчина перелез через ограждение в музейном комплексе в Сиане и повредил две фигуры воинов Терракотовой армии, сообщило местное управление общественной безопасности.
"Две фигуры воинов в доспехах, являющиеся культурными реликвиями второго уровня, были повреждены в разной степени", — говорится в заявлении.
Фрагмент навершия бронзовой булавы - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Артефакт XII века нашли на Куликовом поле
13 мая, 07:00
В пятницу 30-летний мужчина по фамилии Сунь перелез через ограждение в музее и спрыгнул в яму № 3. Подозреваемый страдает психическим заболеванием. Его задержали. Сейчас идет рассмотрение дела.
Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гробницу обнаружили в окрестностях Сианя в 1974 году. В грандиозный погребальный комплекс входят восемь тысяч фигур воинов, 130 колесниц и 670 фигур лошадей. Скульптуры людей обладают уникальными чертами лица, прическами и деталями доспехов.
Сабля, принадлежавшая французскому императору Наполеону I Бонапарту - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Саблю Наполеона продали в Париже за рекордную сумму
23 мая, 14:33
 
СианьКитайШэньсиЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала